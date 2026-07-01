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Пешая 3 часа Групповая до 15 чел. Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое Начало: У Гатчинского дворца Расписание: в субботу в 12:00 2700 ₽ за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию Начало: В Гатчине от 9170 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю Начало: В Гатчине от 6400 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Гатчины

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