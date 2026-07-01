Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
Расписание: в субботу в 12:00
18 июл в 12:00
25 июл в 12:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
17 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 9170 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Завтра в 06:00
16 июл в 06:30
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гатчине в категории «Для иностранцев»
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