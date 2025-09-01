Все об игристом вине и не только

Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Дивноморского. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.

Вин-завод и озеро Абрау

Далее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.