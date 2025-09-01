Увлекательная поездка для любителей игристого вина и уютных прогулок по живописной набережной.
Если вы настоящий ценитель высококачественных напитков и вам всегда были интересны тайны их производства, то вам непременно понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо.
Помимо посещения завода, вас ожидает прогулка вдоль живописного озера и возможность узнать множество увлекательных исторических фактов.
Описание экскурсии
Все об игристом вине и не только
Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Дивноморского. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.
Вин-завод и озеро Абрау
Далее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
- Продолжительность — 5 часов.
- Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин). Поездка осуществляется круглый год. Заказать экскурсию, получить билеты, узнать ее стоимость и расписание вы можете у нас. Ее продолжительность составляет 5-6 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вин-завод Абрау-Дюрсо
- Пресное озеро Абрау
- Памятник Утесову
- Церковь Ксении Петеружской
- Вечернее шоу фонтанов
- Набережная Абрау-Дюрсо
Что включено
- Проезд
- Посещение поселка Абрау-Дюрсу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия по заводу с дегустацией 2500 р. (по желанию)
- Экскурсия без дегустации 2000р. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дивноморское
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 15.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
