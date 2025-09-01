Мои заказы

Абрау-Дюрсо из Геленджика

Увлекательная поездка для любителей игристого вина и уютных прогулок по живописной набережной.

Если вы настоящий ценитель высококачественных напитков и вам всегда были интересны тайны их производства, то вам непременно понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо.

Помимо посещения завода, вас ожидает прогулка вдоль живописного озера и возможность узнать множество увлекательных исторических фактов.
Абрау-Дюрсо из Геленджика
Абрау-Дюрсо из Геленджика
Абрау-Дюрсо из Геленджика
Ближайшие даты:
1
сен2
сен3
сен4
сен5
сен6
сен7
сен
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Все об игристом вине и не только

Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Дивноморского. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.

Вин-завод и озеро Абрау

Далее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.
  • Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
  • Продолжительность — 5 часов.
  • Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин). Поездка осуществляется круглый год. Заказать экскурсию, получить билеты, узнать ее стоимость и расписание вы можете у нас. Ее продолжительность составляет 5-6 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вин-завод Абрау-Дюрсо
  • Пресное озеро Абрау
  • Памятник Утесову
  • Церковь Ксении Петеружской
  • Вечернее шоу фонтанов
  • Набережная Абрау-Дюрсо
Что включено
  • Проезд
  • Посещение поселка Абрау-Дюрсу
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экскурсия по заводу с дегустацией 2500 р. (по желанию)
  • Экскурсия без дегустации 2000р. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дивноморское
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 15.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии из Геленджика

Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
На машине
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
6 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:30
3 сен в 08:30
10 900 ₽ за всё до 3 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Абрау-Дюрсо
Откройте для себя удивительное путешествие к озеру Абрау и заводу Абрау-Дюрсо. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Завтра в 10:00
3 сен в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике