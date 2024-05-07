Вечерние экскурсии Геленджика

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Геленджике, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний променад по Геленджику
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
«Вечерние декорации позволят нам не только избежать палящих лучей, но и погрузиться в атмосферу праздника, музыки и развлечений, которая наполняет Геленджик перед заходом солнца»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
«Выбирайте, что вам ближе — бодрое утро или прогулки на закате»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Ночная поездка на гору Олимп
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
«Вечернее шоу и колесо обозрения»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Ночной Олимп
Мини-группа
4 часа
26 отзывов
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Вечерняя экскурсия к вершине горы»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
«Во время прогулки будем наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

  • В
    Виталий
    17 сентября 2023
    Вечерний променад по Геленджику
    Отличная экскурсия, всем рекомендуем
  • С
    Сергей
    27 августа 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате. Все было вовремя,организованно,четко.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    В целом, мероприятие на любителя… любителя пива или даже чего покрепче, чтобы смотреть на мир под градусом позитива)) тёплые вещи
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    или пледы будут не лишними для начала, потом разогреетесь))) От организатора вы получите трансфер на джипе от места проживания на гору Олимп и от подножия (спуск на канатке, оплачено организатором) до места проживания, стоит ли это заявленной цены?! … Кстати, мы столкнулись с тем, что колесо обозрения не работало из-за тумана((, а входит в программу. На самой горе Олимп: пивная вечеринка-это пиво, по стаканчику, всем прибывшим и участникам конкурсов, так что продумайте варианты допинга (в продаже пиво есть, цена высокогорная), вкусный шашлык. Людей много и разных, так что зарядитесь позитивом заранее. В целом, весело… театр от организаторов и самих отдыхающих)) Если останетесь на файер-шоу (кульминация вечера), то будьте готовы постоять в очереди на канатку, чтобы спуститься. Всем добра!

  • Д
    Дарья
    11 июля 2023
    Ночная поездка на гору Олимп
    Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз, на самой горе из развлечений - колесо самое интересное, конкурсы на любителя, канатная дорога стала приятным дополнением
    Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару разОтличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару разОтличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз
  • М
    Мария
    21 апреля 2023
    Вечерний променад по Геленджику
    Замечательная экскурсия: Светлана очень интересный рассказчик, знающий гид и просто приятный собеседник, - время пролетело незаметно. Выбор мест для прогулки
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    и тем для обсуждения тоже отличный. Мы были вдвоем с мамой, и нам обеим было очень интересно. Рекомендую всем знакомиться с Геленджиком со Светланой!

  • О
    Оксана
    14 сентября 2022
    Вечерний променад по Геленджику
    Светлане огромное спасибо!! Очень интересно, познавательно! Отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Вечерние»

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  7. Створный маяк
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
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