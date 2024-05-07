1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
«Вечерние декорации позволят нам не только избежать палящих лучей, но и погрузиться в атмосферу праздника, музыки и развлечений, которая наполняет Геленджик перед заходом солнца»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
«Выбирайте, что вам ближе — бодрое утро или прогулки на закате»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
«Вечернее шоу и колесо обозрения»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Вечерняя экскурсия к вершине горы»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
«Во время прогулки будем наслаждаться не только винами и красочным закатом, но и впечатляющими видами на Белые скалы и Геленджикскую бухту»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ВВиталий17 сентября 2023Отличная экскурсия, всем рекомендуем
- ССергей27 августа 2023Это по сути не экскурсия,а трансфер с билетами на канатку,возможность без очередей попасть наверх на закате. Все было вовремя,организованно,четко.
- ННаталья16 июля 2023В целом, мероприятие на любителя… любителя пива или даже чего покрепче, чтобы смотреть на мир под градусом позитива)) тёплые вещи
- ДДарья11 июля 2023Отличные виды, приятный водитель, во время поднятия на гору остановитесь на посмотреть на виды пару раз, на самой горе из развлечений - колесо самое интересное, конкурсы на любителя, канатная дорога стала приятным дополнением
- ММария21 апреля 2023Замечательная экскурсия: Светлана очень интересный рассказчик, знающий гид и просто приятный собеседник, - время пролетело незаметно. Выбор мест для прогулки
- ООксана14 сентября 2022Светлане огромное спасибо!! Очень интересно, познавательно! Отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Вечерние»
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