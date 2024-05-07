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или пледы будут не лишними для начала, потом разогреетесь))) От организатора вы получите трансфер на джипе от места проживания на гору Олимп и от подножия (спуск на канатке, оплачено организатором) до места проживания, стоит ли это заявленной цены?! … Кстати, мы столкнулись с тем, что колесо обозрения не работало из-за тумана((, а входит в программу. На самой горе Олимп: пивная вечеринка-это пиво, по стаканчику, всем прибывшим и участникам конкурсов, так что продумайте варианты допинга (в продаже пиво есть, цена высокогорная), вкусный шашлык. Людей много и разных, так что зарядитесь позитивом заранее. В целом, весело… театр от организаторов и самих отдыхающих)) Если останетесь на файер-шоу (кульминация вечера), то будьте готовы постоять в очереди на канатку, чтобы спуститься. Всем добра!