Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями. Оцените знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка», подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре. А вечером мы посмотрим лазерное шоу поющих фонтанов.
Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского. Если вы пожелаете, мы посетим знаменитый завод и продегустируем несколько видов игристого.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.