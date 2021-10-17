Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо

Полюбоваться знаменитым озером, посетить арт-парк и посмотреть шоу поющих фонтанов

4.9
24 отзыва
Абрау-Дюрсо недаром называют «русской Швейцарией».

Вы проведете день в окружении зеленых холмов, виноградников и потрясающего озера.

Заглянете в фермерские лавки и на арт-базар, увидите необычные фонтаны и по желанию побываете на заводе шампанских вин.

А я расскажу о прошлом и настоящем этих чудесных мест.
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо
Из Геленджика — в идиллический Абрау-Дюрсо

Что вас ожидает

Живописные виды

Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями. Оцените знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка», подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре. А вечером мы посмотрим лазерное шоу поющих фонтанов.

Занимательные факты

Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского. Если вы пожелаете, мы посетим знаменитый завод и продегустируем несколько видов игристого.

Организационные детали

  • Мы поедем на Фольксваген Поло или Ауди Q3
  • По желанию можем включить в программу экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо. Цена за человека: 1000 без дегустации, 1500 с дегустацией
  • Шоу поющих фонтанов проходит с мая по октябрь
  • В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Алик
Алик
Всем привет! Меня зовут Алик, я сертифицированный гид. Живу в Геленджике несколько лет и очень его люблю. Изучил город «от и до», объездил все его окрестности. Веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью. Вместе с командой гидов с радостью покажем наш чудесный край!
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24 настоящих отзыва от туристов

Л
17 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Дорога заняла чуть больше часа и была незаметна за интересным рассказом гида, узнали не только про Абрау-Дюрсо, но и про другие города и достопримечательности. Алик очень приятный собеседник, готов выслушать и реализовать все пожелания по маршруту экскурсии. Озеро Абрау невероятной красоты и как было обещано мы получили тем же вечером шикарные фотографии.
А
5 окт 2021
Комфортно и просто. Экскурсия сопровождалась приятным рассказом об особенностях местности и исторических событиях. Удобно, что гид на машине и нет зависимости от общественного транспорта! Всем советую
ольга
4 окт 2021
С мужем были на удивительной экскурсии в Абрау Дюрсо с гидом Аликом, в место рождения нашего шампанского. Все отлично! Экскурсовод увлечённо, интересно и понятно рассказал об этом удивительном крае. Шесть часов путешествия прошли отлично. Всем гостям Геленджика
Рекомендуем.
Семья из Санкт-Петербурга
Ирина
1 окт 2021
Если Вы любители игристого, то обязательно посетите это историческое место шампанских вин с прекрасным озером.

С удовольствием можно прогуляться по местным достопримечательностям и на каждом шагу можно продегустировать бокальчик напитка для радости) а в компании душевного гида - это всегда ещё приятнее!
Спасибо Наталье за душевное общение и приятный день!
Павел
19 сен 2021
Экскурсия скорее не понравилась, чем понравилась. Считаю, что не стоит своих денег. Большая часть времени проходит в дороге. Из интересного - только экскурсия на сам винзавод Абрау Дюрсо, но за дополнительную плату и вместе с людьми из других групп. Виды озера красивые, но ничего уникального и особенного нет для тех, кто уже посещал хоть какие-то известные природные места (типа озера Рица в Абхазии и тд). Много народу везде, сама набережная - новодел, обстановка вокруг завода суетливая, везде какие-то ларьки и тд.
Не поехали бы ни за что, если бы знали все заранее)
Гид Алик доброжелательный, общительный, но поездка была похожа больше на вип-сопровождение на недешевом такси до туристических мест и обратно. С музыкой) Большую часть времени предполагается, что вы будете проводить самостоятельно без гида (начиная с посещения винзавода, галереи и заканчивая шоу световых фонтанов). А это часа 2-3. После гид забирает и едете домой. Алик, без обид, но написал все как есть;)
Алик
Ответ гида:
Павел, мне очень жаль, что Вам не понравилась экскурсия, я старался сделать для Вас комфортный отдых. Цена на данный вид экскурсии в сегменте индивидуальных стоит конечно выше, чем групповая, это бесспорно, но обратите внимание, что моё предложение одно из самых недорогих.

Да, часть времени проходит в пути, потому что дорога до Абрау занимает от 1.30 до 2.00 в случае пробок. И все время в пути я Вам рассказывал об Абрау, Геленджике и Новороссийске, об истории и интересных фактах. В Абрау я Вам все показал и рассказал, Вы посетили со мной все места, обзорные площадки, набережную, парк, я так же провел для Вас бесплатную фотосессию. А галерею Света и шоу фонтанов Вы сами отказались посетить, потому что устали и захотели ехать домой. Я рад, что Вам понравился завод, но Вы видели, что в описании моего предложения указано, что экскурсия на завод оплачивается отдельно, Вы могли бы его не посещать.

Мне очень печально, что озеро Вам показалось обычным и похожим на озеро Риц, но это от меня уже не зависит. Кстати набережная действительно свежая и это придаёт месту лоска. Абрау Дюрсо достаточно популярное место, поэтому в сезон там много людей, многие хотят там провести время, поэтому большое количество людей неизбежно.

Спасибо, что сравнили поездку со мной с ВИП экскурсией, мне очень льстит такое сравнение. В следующий раз пожалуйста читайте описание к экскурсии, потому что там все описано подробно и Вы не огорчитесь от зря потраченного времени.
О
18 сен 2021
Экскурсия хорошая, но довольно стандартная. Из разговора с Аликом я узнала, что сам он человек очень активный и знает много интересных маршрутов по окрестностям. Увидела, что в Абрау тоже много экотроп, да и море рядом. Поэтому, в качестве пожелания: разработать необычную экскурсию, чтобы и природой насладиться, и шампанского попить.
Е
16 сен 2021
Экскурсия понравилась. Гид очень организованный, пунктуальный. Готов выслушать и реализовать все пожелания по проведению экскурсии. Рассказал не только про Абрау-Дюрсо, но и про другие города и достопримечательности. Приятный собеседник, грамотная речь. Фотосессия тоже состоялась. Спасибо.
О
15 сен 2021
Всё было замечательно! Чудесный день в приятном обществе гида Алика.
Получили только положительные эмоции.
В
13 сен 2021
Спасибо Алику за содержательную экскурсию! Прекрасный гид, очень приятный в общении человек! Всем рекомендуем, до новой встречи! Владимир, Людмила
О
10 сен 2021
Экскурсия понравилась. Ничего не напрягало. Очень интеллигентно, со знанием материала.
Д
8 сен 2021
Ездили 29 августа в экскурсию, с двумя детьми. Все очень понравилось.
Комфортно на протяжении всей поездки.
Ю
29 авг 2021
Спасибо Алику за экскурсию. Нашей семье всё очень понравилось! Приятная познавательная беседа по дороге и в Абрау, никаких навязываний при покупках, только необходимые рекомендации. Абрау очень красивое место, хотелось погулять там дольше, сама экскурсия на завод длилась более часа, но пролетела быстро. Хочется отметить, что Алик отличный водитель. Однозначно, рекомендую!
М
17 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Всё четко и интересно. Фонтаны супер!
Л
9 авг 2021
Это была чудесная поездка: бирюзовое озеро, красивые виды, дегустация. Алик очень интересно рассказал о Геленджике, Новороссийске, Абрау, отвез на обзорные площадки, сделал прекрасные фотографии. Все было очень комфортно и непринуждённо.
О
9 авг 2021
Мы путешествуем с маленьким ребёнком (4 года), но Алик построил экскурсию под нас: предоставил детское кресло, не гнал с программой, узнал о наличии детской комнаты на заводе, чтобы мы могли сходить на экскурсию. За счёт этого смогли получить огромное удовольствие от посещения Абрау Дюрсо, спасибо!
Ещё 9 отзывов

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