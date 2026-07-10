Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Абрау-Дюрсо недаром называют «русской Швейцарией». Вы проведёте день в окружении зелёных холмов, виноградников и потрясающего озера. Заглянете в фермерские лавки и на арт-базар, увидите необычные фонтаны и по желанию побываете на заводе шампанских вин.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописные виды

Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями. Увидите знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка», подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой озера. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре.

Экскурсия и дегустация

Если вы пожелаете, мы посетим знаменитый завод и продегустируем несколько видов игристого (за доплату).

Организационные детали