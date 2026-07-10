Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Абрау-Дюрсо недаром называют «русской Швейцарией». Вы проведёте день в окружении зелёных холмов, виноградников и потрясающего озера.
Заглянете в фермерские лавки и на арт-базар, увидите необычные фонтаны и по желанию побываете на заводе шампанских вин.
Заглянете в фермерские лавки и на арт-базар, увидите необычные фонтаны и по желанию побываете на заводе шампанских вин.
Описание экскурсии
Живописные виды
Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями. Увидите знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка», подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой озера. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре.
Экскурсия и дегустация
Если вы пожелаете, мы посетим знаменитый завод и продегустируем несколько видов игристого (за доплату).
Организационные детали
- Вас ждёт трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле BelGee X50 (кроме села Дивноморское)
- По желанию можем включить в программу экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо от местных гидов с дегустацией: от 2500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 949 туристов
Я аттестованный гид, давно живу в Геленджике и очень его люблю. Познакомлю вас с городом, его окрестностями и ближайшими локациями. Могу провести треккинги, винные дегустации и экскурсии по винодельням Краснодарского края. Я объездил весь Краснодарский край и веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если думаете, ехать в Абрау-Дюрсо или нет — однозначно да. Отличная поездка. Заряд впечатлений гарантирован) Особую благодарность водителю и экскурсоводу Алику!
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О
Экскурсия понравилась. Машина комфортная, по дороге до Абрау-Дюрсо Алик рассказывал о достопримечательностях, которые мы проезжали и интересную информацию о виноделии вообще, и о виноделии края. Абрау-Дюрсо место, которое обязательно к посещению, интересная экскурсия по заводу, красивое озеро. По рекомендации Алика пообедали в ресторане с видом на озеро. Наша поездка удалась благодаря проффесионализму и доброжелательности Алика, так что рекомендуем.
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A
интересная поездка, красивое место. спасибо организатору за рассказ и аккуратное вождение. мы хорошо провели время
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И
Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень повезло. Мы в Абрау были раньше, но такой интересной информации
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Т
Всё прошло на одном дыхании: в компании Алика, который всю дорогу много и интересно рассказывал про край, мы не заметили продолжительность пути до Абрау. В самом Абрау нас организовали и не дали заблудиться:)) поездка прошла хорошо. К тому же Алик хорошо водит (это для тех кто, кто переживает за путь через серпантины)))
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Нам понравилось! Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Алик. Мы сразу озвучили что хотелось бы увидеть, чтобы составить план поездки. Успели практически всё, просто время пролетело на одном дыхании. Впечатлений масса, от экскурсий, от видов, от вечернего шоу. Мы довольны, рекомендуем!
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