Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Что вас ожидает

Живописные виды

Вы погуляете по ухоженной набережной озера Абрау и по арт-парку с интересными инсталляциями. Оцените знаменитые фонтаны «Бутылка» и «Обезьянка», подниметесь на приозерные смотровые площадки и полюбуетесь с высоты изумрудной водой. Любителям натуральных продуктов я покажу фермерские лавочки с вкуснейшими сырами, а ценителям ручной работы — необычные изделия на арт-базаре. А вечером мы посмотрим лазерное шоу поющих фонтанов.

Занимательные факты

Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей. Вы узнаете, как образовалось озеро Абрау и как оно погубило целый адыгский аул. А также: как эти места связаны с князем Голицыным и при каких обстоятельствах здесь появился винный дом, с которого началась эпоха российского шампанского. Если вы пожелаете, мы посетим знаменитый завод и продегустируем несколько видов игристого.

Организационные детали

Мы поедем на Фольксваген Поло или Ауди Q3

По желанию можем включить в программу экскурсию по заводу Абрау-Дюрсо. Цена за человека: 1000 без дегустации, 1500 с дегустацией

Шоу поющих фонтанов проходит с мая по октябрь

В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.