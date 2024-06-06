Е Елена Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.

С Светлана От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком читать дальше добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа. Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не

П Полина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.

Z Zaitseva От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!

Ю Юлия Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!

Л Лариса Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса

Б Борис Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.

Ю Юлия Водопады реки Жане Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

Т Трофим Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Замечательно провели время, очень понравилась организация поездки и ответственность гида,слушать рассказ было одно удовольствие.