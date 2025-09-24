Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас на экскурсию к Гебиусским водопадам — живописному каскаду из семи водопадов в окружении гор и леса недалеко от Архипо-Осиповки.



Вас ждет прогулка по природным тропам, дегустация воды из родника, посещение пещерного грота и рассказы об истории Черноморского побережья. Это идеальная возможность насладиться красотой природы и узнать что-то новое!