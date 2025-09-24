Приглашаем вас на экскурсию к Гебиусским водопадам — живописному каскаду из семи водопадов в окружении гор и леса недалеко от Архипо-Осиповки.
Вас ждет прогулка по природным тропам, дегустация воды из родника, посещение пещерного грота и рассказы об истории Черноморского побережья. Это идеальная возможность насладиться красотой природы и узнать что-то новое!
Описание экскурсииЗахватывающее приключение: где история встречается с природой Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие к одному из самых живописных уголков Черноморского побережья — каскаду Гебиусских водопадов. Эта экскурсия станет настоящим приключением для тех, кто любит природу, свежий воздух и возможность прикоснуться к истории древних земель. По пути до водопадов (около 60 км) я ненавязчиво поделюсь с вами интересными фактами из истории и современности одного из древнейших городов Черноморского побережья. Вы узнаете, как жили здесь люди много веков назад, какие события оставили свой след в этих краях и чем этот уголок живет сегодня. Знакомство с каскадом и посещение пещерного грота Недалеко от уютного курортного поселка Архипо-Осиповка, в окружении величественных гор, огромных каменных валунов и густого леса, вас ждет каскад из семи очаровательных водопадов. Мы пройдем по туристической тропе, увидим все водопады и уделим особое внимание трем самым живописным — Грот, Шнурок и Пасть дьявола. К наиболее высокому водопаду подняться не так просто, но оно того стоит. Каждый из них по-своему уникален: журчащие потоки воды, падающие с высоты, создают завораживающее зрелище и дарят прохладу даже в самый жаркий день. Мы исследуем все семь водопадов, наслаждаясь их красотой и мощью природы. Во время прогулки вы сможете утолить жажду чистейшей водой из лесного родника — такой свежей и вкусной, какой не найти в городе. А еще мы заглянем в таинственный пещерный грот, скрытый среди скал. Это место, пропитанное загадками и тишиной, подарит вам ощущение полного единения с природой. Что вас ждет:
- Легкая прогулка по живописным тропам среди гор и лесов.
- Знакомство с каскадом из семи водопадов.
- Дегустация воды из природного родника.
- Посещение пещерного грота.
• Увлекательные рассказы об истории и культуре региона. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- При желании можем организовать ужин с дегустацией местных вин и закусок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гебиусские водопады
- Пещерный грот
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход на территорию экоторопы (300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В удобном для вас месте в Геленджике
Завершение: Привезем в удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 сен 2025
Отличная экскурсия! Удивительная природа, воздух, хоть "ешь ложкой", интересные водопады. Прогулка по лесу, были крутые подъемы, но все посильно. Получили наслаждение. Проблем с транспортом, гидом не было, все на высоком уровне! Рекомендуем!
