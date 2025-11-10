Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Маршрут начинается от одного из значимых пунктов Геленджика – Шато де Талю, где туристы могут оценить прелести замка от винодельни. Далее, туристы направляются по терренкуру, изобилующему зелеными насаждениями и высоты которого открывают захватывающие и уникальные виды на Черное море. Проведя время на свежем воздухе, участники маршрута смогут вдыхать аромат хвойных деревьев и одновременно наслаждаться великолепной картиной горизонта, где сливаются в одно целое вода и небо. Дорога в одну сторону занимает около 40-50 минут. Продолжаем путь Приближаясь к пляжу Сосновка, туристы смогут ощутить свежесть морского бриза и быть среди пейзажей с уютными соснами, которые и дали название этому месту. Пляж выделяется своей чистотой и спокойствием, что идеально подходит для расслабления и спокойного отдыха. Здесь участники маршрута могут устроить небольшую пикник или просто насладиться морем, загорая и купаясь в чистейшей воде Чёрного моря (остановка около 2-х часов). Таким образом, пеший маршрут по терренкуру к пляжу Сосновка — это не только физическая активность, но и уникальная возможность прикоснуться к прекрасной природе черноморского побережья. Каждый шаг станет новым открытием, каждое мгновение — даром природы, а дух приключений подарит вам заряд бодрости и вдохновения. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: После бронирования с вами повторно связываемся.

Whats

App высылаем вам все данные о встрече (фотографию места сбора) и что брать с собой. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.