Пеший маршрут для индивидуальных путешественников к пляжу Сосновка в Геленджике предлагает туристам незабываемые впечатления и возможность насладиться мягким побережьем Черного моря.
Этот маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и тех,
Этот маршрут идеально подходит для любителей активного отдыха и тех,
Описание экскурсии
Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Старт маршрута Маршрут начинается от одного из значимых пунктов Геленджика – Шато де Талю, где туристы могут оценить прелести замка от винодельни. Далее, туристы направляются по терренкуру, изобилующему зелеными насаждениями и высоты которого открывают захватывающие и уникальные виды на Черное море. Проведя время на свежем воздухе, участники маршрута смогут вдыхать аромат хвойных деревьев и одновременно наслаждаться великолепной картиной горизонта, где сливаются в одно целое вода и небо. Дорога в одну сторону занимает около 40-50 минут. Продолжаем путь Приближаясь к пляжу Сосновка, туристы смогут ощутить свежесть морского бриза и быть среди пейзажей с уютными соснами, которые и дали название этому месту. Пляж выделяется своей чистотой и спокойствием, что идеально подходит для расслабления и спокойного отдыха. Здесь участники маршрута могут устроить небольшую пикник или просто насладиться морем, загорая и купаясь в чистейшей воде Чёрного моря (остановка около 2-х часов). Таким образом, пеший маршрут по терренкуру к пляжу Сосновка — это не только физическая активность, но и уникальная возможность прикоснуться к прекрасной природе черноморского побережья. Каждый шаг станет новым открытием, каждое мгновение — даром природы, а дух приключений подарит вам заряд бодрости и вдохновения. От себя мы готовы пофотографировать вас на телефон в самых живописных локациях. Возвращение в Геленджик. После завершения прогулки возврат в стартовую точку. Важная информация: После бронирования с вами повторно связываемся.
Whats
App высылаем вам все данные о встрече (фотографию места сбора) и что брать с собой. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду. Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности.
VIP-тур ежедневно 14:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Сосновка
- Лес Пицундской сосны
Что включено
- Сертифицированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до точки сбора/n
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор по Адресу: ул. Фадеева, дом 52А, Геленджик, Краснодарский край, 353475
Завершение: Геленджик, ул. Фадеева, дом 52А
Когда и сколько длится?
Когда: VIP-тур ежедневно 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- После бронирования с вами повторно связываемся. WhatsApp высылаем вам все данные о встрече (фотографию места сбора) и что брать с собой
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду
- Если вы планируете искупаться, не забудьте взять с собой купальник, полотенце и прочие принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Геленджика
Похожие экскурсии из Геленджика
Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Треккинг на секретный пляж Голубой Бухты
Погрузитесь в атмосферу природы Геленджика: треккинг на секретный пляж Голубой Бухты подарит незабываемые впечатления и уникальные фотографии
Начало: От места вашего размещения
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00
13 ноя в 14:00
16 ноя в 14:00
3000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Геленджик за час
Увлекательная поездка по Геленджику за час. Откройте для себя все главные достопримечательности, не тратя много времени. Идеально для первого знакомства
Начало: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2850 ₽
2999 ₽ за всё до 4 чел.