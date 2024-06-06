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Индивидуальная
3 часа
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
18 часов
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
- ЮЮлия24 февраля 2024Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!
- ЛЛариса16 января 2024Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса
- ЮЮлия3 декабря 2023Водопады реки ЖанеЭкскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
- ППотапова20 августа 2023Знакомство с тайнами дольменов ГеленджикаСпасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
- ППолина1 августа 2023Экскурсия красивая, везде ездили вовремя. Автобус хороший. Немного не понравился экскурсовод но в целом по организационным моментам все было ок, большое спасибо!
- УУльяна8 августа 2022Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадамиОлег - профессионал своего дела! Подобрал красивый маршрут, рассказывал интересные факты о Куаго. Олег всегда помогал, подавал руку, так что
- ООльга4 августа 2022Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадамиМы ходили по горной речке с двумя дочками, 8 и 10 лет, так вот им очень понравилось! Олег очень внимателен к построению маршрута, очень интересный рассказчик, девчонки слушали с удовольствием. Виды потрясающие! Прогулка среди горного леса умиротворяет и вдохновляет!
- ЕЕкатерина12 июля 2022Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадамиНам всё понравилось. Ходили составом - я и двое детей (мальчик 6 и девочка 4). Спасибо Олегу, помог с младшей,
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Треккинг и походы»
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