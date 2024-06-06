Треккинг в Геленджике

Найдено 4 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Геленджике, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300 за всё до 4 чел.
На природу: Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000 за человека
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека
Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!
  • Л
    Лариса
    16 января 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Водопады реки Жане
    Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
  • П
    Потапова
    20 августа 2023
    Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
    Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
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    ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо.

  • П
    Полина
    1 августа 2023
    На природу: Гуамское ущелье
    Экскурсия красивая, везде ездили вовремя. Автобус хороший. Немного не понравился экскурсовод но в целом по организационным моментам все было ок, большое спасибо!
  • У
    Ульяна
    8 августа 2022
    Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами
    Олег - профессионал своего дела! Подобрал красивый маршрут, рассказывал интересные факты о Куаго. Олег всегда помогал, подавал руку, так что
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    даже новичкам отлично подойдёт данный маршрут. Как человек Олег очень приятный и веселый, в его кампании было достаточно комфортно! Если бы не он, мы бы заблудились и ушли не по тем дорожкам. Так же спасибо Олегу за фотографии!

  • О
    Ольга
    4 августа 2022
    Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами
    Мы ходили по горной речке с двумя дочками, 8 и 10 лет, так вот им очень понравилось! Олег очень внимателен к построению маршрута, очень интересный рассказчик, девчонки слушали с удовольствием. Виды потрясающие! Прогулка среди горного леса умиротворяет и вдохновляет!
  • Е
    Екатерина
    12 июля 2022
    Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами
    Нам всё понравилось. Ходили составом - я и двое детей (мальчик 6 и девочка 4). Спасибо Олегу, помог с младшей,
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    водил её за ручку, переносил. Река невероятно красивая, водопады тоже. Старший в восторге от количества камней и препятствий, которые ему пришлось преодолеть. Хотел идти до последнего водопада, но так как девочка устала, то пришлось развернуться пораньше. Но маршрут всю дорогу потрясающей красоты. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
  2. На природу: Гуамское ущелье
  3. Долина водопадов реки Жане
  4. Лаго-Наки
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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