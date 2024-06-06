Е Елена Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.

Ю Юлия Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!

Л Лариса Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса

Ю Юлия Водопады реки Жане Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

П Потапова Знакомство с тайнами дольменов Геленджика читать дальше ооочень жарко,вторую локацию мы не осилили и вернулись когда нам было удобно! Алик пунктуален,доброжелателен,приятный в общении. Авто комфортное,с кондеем. Предложил нам дополнительно прохладную воду и конфетки! Спасибо. Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было

П Полина На природу: Гуамское ущелье Экскурсия красивая, везде ездили вовремя. Автобус хороший. Немного не понравился экскурсовод но в целом по организационным моментам все было ок, большое спасибо!

У Ульяна Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами читать дальше даже новичкам отлично подойдёт данный маршрут. Как человек Олег очень приятный и веселый, в его кампании было достаточно комфортно! Если бы не он, мы бы заблудились и ушли не по тем дорожкам. Так же спасибо Олегу за фотографии! Олег - профессионал своего дела! Подобрал красивый маршрут, рассказывал интересные факты о Куаго. Олег всегда помогал, подавал руку, так что

О Ольга Дикая река Коаго: сказочная природа и бирюзовые лагуны с водопадами Мы ходили по горной речке с двумя дочками, 8 и 10 лет, так вот им очень понравилось! Олег очень внимателен к построению маршрута, очень интересный рассказчик, девчонки слушали с удовольствием. Виды потрясающие! Прогулка среди горного леса умиротворяет и вдохновляет!