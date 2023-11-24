На три часа мы с вами отправимся бороздить просторы Черного моря, чтобы вернуться на берег с хорошим уловом. Вы сможете порыбачить, насладиться красивыми видами и получить заряд хорошего настроения!
Ближайшие даты:
24
ноя
ноя
Описание
Что вас ждетМы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка. Рыбалка состоится в любое время года. Какую рыбу мы можем поймать, спросите вы?
- Барабулька. Небольшая рыбка, длиной до 30 см. Мясо вкусное и нежное.
- Кефаль. В Черном море обитает 4 вида, самый крупный — лобан. Он вырастает до 55 см. в длину.
- Ставрида. Хищная, промысловая рыба длиной 20-30 см. Самые крупные особи достигают в длину 60 см.
- Ласкирь. Он же морской карась. Чаще всего ловится ставрида. При желании наш капитан может вам пожарить улов на яхте, за дополнительную плату. Организационные моменты• Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки.
- Возьмите с собой напитки, перекус, купальные принадлежности, полотенце, не в летний период — теплую одежду.
8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Снасти
- Что не входит
- Жарка улова
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсапЗавершение: Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки.
- Возьмите с собой:
- Напитки
- Перекус
- Купальные принадлежности
- Полотенце
- Вне летней период, теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.