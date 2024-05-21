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Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на рыбалку в Геленджике: море, удочка и вы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Черному морю. Рыбалка в Геленджике - это шанс насладиться природой и проверить свои навыки
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
«Озеро Грек Каждый турист управляет лошадью самостоятельно, но всю экскурсию сопровождают опытные инструктора»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия21 мая 2024Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ЖЖанна21 апреля 2024Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍
- ЮЮлия22 октября 2023Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
- ННиколенко8 октября 2023Все супер, умные лошадки!
- ААнтон18 сентября 2023Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)
- ММилена18 июля 2023Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было прекрасно 👍🏼
- ББуранна30 августа 2022Самые незабываемые эмоции)))
- ВВолошина28 июня 2022Прогулка на лошадях и общение с животнымиВсе было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Животные»
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