Экскурсии с животными в Геленджике

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Геленджике, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за человека
Рыбалка
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия на рыбалку в Геленджике: море, удочка и вы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Черному морю. Рыбалка в Геленджике - это шанс насладиться природой и проверить свои навыки
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
«Озеро Грек Каждый турист управляет лошадью самостоятельно, но всю экскурсию сопровождают опытные инструктора»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Рыбалка
    Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

  • Ж
    Жанна
    21 апреля 2024
    Прогулка на лошадях по горам Геленджика
    Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻‍♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2023
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
  • Н
    Николенко
    8 октября 2023
    Прогулка на лошадях по горам Геленджика
    Все супер, умные лошадки!
  • А
    Антон
    18 сентября 2023
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)
  • М
    Милена
    18 июля 2023
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было прекрасно 👍🏼
  • Б
    Буранна
    30 августа 2022
    Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
    Самые незабываемые эмоции)))
    Самые незабываемые эмоции)))Самые незабываемые эмоции)))
  • В
    Волошина
    28 июня 2022
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Все было отлично мне все понравилось особенно мой конь на котором я была Рыжик таких лошадей я ещё не встречала следующий раз если приеду к Вам в конный клуб только ради него он покорил мое 🫀

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На сап-борде с инструктором в Геленджике
  2. Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
  3. Рыбалка
  4. Прогулка на лошадях по горам Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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