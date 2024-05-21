А Анастасия Рыбалка Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%

М Мирослава На сап-борде с инструктором в Геленджике читать дальше конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!! Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап

Ж Жанна Прогулка на лошадях по горам Геленджика Природа красивая, но не настолько как описывается в описании к прогулке конечно,🤷🏻‍♀️ Лошади добрые и умные, прогулка нам все равно понравилась 😍

Ю Юлия Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.

Н Николенко Прогулка на лошадях по горам Геленджика Все супер, умные лошадки!

А Антон Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)

М Милена Прогулка на лошадях и общение с животными Все было прекрасно 👍🏼

Б Буранна Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Самые незабываемые эмоции)))