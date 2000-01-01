ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00

Что вас ожидает

Рыбалка в открытом море. На 3 часа мы покинем бухту Геленджика и отправимся к горизонту за морским уловом. В распоряжении нашей команды несколько надежных и комфортабельных судов, оснащенных эхолотами, спиннингами, блеснами и другим снаряжением — всем, что вам пригодится для удачной рыбной ловли.

От рассвета до заката. Мы стартуем 4 раза в день, поэтому вы сможете сами выбрать наиболее подходящее время и отправиться на рыбалку утром, днем или ближе к сумеркам.

Отдых на борту. В летние месяцы вы можете совместить рыбалку с приятной морской прогулкой или купанием в открытой воде. А если захотите перекусить рыбкой на гриле, капитан поможет вам приготовить свежий улов прямо на борту.

Организационные детали