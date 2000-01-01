Морская рыбалка в Геленджике

Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом!

Легкий бриз, открытое море, сверкающая блесна и свежепойманная рыбка — на наш взгляд, именно так выглядит рецепт идеального отдыха в Геленджике! В группе до 15 человек вы прокатитесь на катере до самых рыбных мест в окрестностях города, вооружитесь спиннингом и на 3 часа забудете обо всех заботах, оставшихся на суше.

А после сможете приготовить улов прямо на борту.
Морская рыбалка в Геленджике
Морская рыбалка в Геленджике
Морская рыбалка в Геленджике
Морская рыбалка в Геленджике
Морская рыбалка в Геленджике
Морская рыбалка в Геленджике

Что вас ожидает

Рыбалка в открытом море. На 3 часа мы покинем бухту Геленджика и отправимся к горизонту за морским уловом. В распоряжении нашей команды несколько надежных и комфортабельных судов, оснащенных эхолотами, спиннингами, блеснами и другим снаряжением — всем, что вам пригодится для удачной рыбной ловли.

От рассвета до заката. Мы стартуем 4 раза в день, поэтому вы сможете сами выбрать наиболее подходящее время и отправиться на рыбалку утром, днем или ближе к сумеркам.

Отдых на борту. В летние месяцы вы можете совместить рыбалку с приятной морской прогулкой или купанием в открытой воде. А если захотите перекусить рыбкой на гриле, капитан поможет вам приготовить свежий улов прямо на борту.

Организационные детали

  • Рыбалка не предполагает сопровождения гида: с вами будет опытный капитан из нашей команды
  • Модель и размер судна зависят от количества участников (можно уточнить накануне)
  • Улов вы можете забрать с собой или приготовить на судне (при большом объеме возможна символическая доплата 300 руб. )
  • Пожалуйста, уточните при бронировании наличие свободных мест на выбранное время и дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на набережной Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00

Виктория
Виктория
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. В нашей команде есть 4 гида с международным опытом за плечами которых работа с Китаем, Италией и Грецией. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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