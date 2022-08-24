Рыбалка на ставридку в открытом море

Рыбалка на ставридку в открытом море
Рыбалка на ставридку в открытом море
Рыбалка на ставридку в открытом море
Рыбалка на ставридку в открытом море
Рыбалка на ставридку в открытом море

Что вас ожидает 🤩

  • Море
  • Бухту Геленджика с моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Морская рыбалка в Геленджике — это:

  • отличное настроение;
  • возможность весело провести время с семьей, друзьями или наедине с удочкой;
  • гарантированный улов.
  • Гости курорта отправляются на комфортабельном судне. Это может быть яхта, катер или катамаран. На борту находятся все необходимые снасти и оборудование, поэтому вы можете заказать экскурсию и ни о чем не беспокоиться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Снасти
Место начала и завершения?
Причал 93
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00,11:00,14:00,17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Не опаздывать
  • Одеваться по погоде!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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