Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Морская рыбалка в Геленджике — это:
отличное настроение;
возможность весело провести время с семьей, друзьями или наедине с удочкой;
гарантированный улов.
Гости курорта отправляются на комфортабельном судне. Это может быть яхта, катер или катамаран. На борту находятся все необходимые снасти и оборудование, поэтому вы можете заказать экскурсию и ни о чем не беспокоиться.
Ответы на вопросы
Что входит
Инструктаж
Снасти
Место начала и завершения?
Причал 93
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00,11:00,14:00,17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Не опаздывать
Одеваться по погоде!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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