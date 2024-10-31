Е Елена Рыбалка на ставридку в открытом море Отличный капитан яхты. Выбор места ловли, хорошо клевало. Понравилась сама яхта.

В Владимир Рыбалка на ставридку в открытом море Сняли катер целиком, все было хорошо, но неприветливость капитана Александра, его надсменность и душность в итоге смазало впечатление от поездки, больше не хочется

С Светлана Рыбалка на ставридку в открытом море Все было просто супер,каманда классная,порыбачили и покупались,хоть и улов был не большой но все ровно подарили рыбки,спасибо сергею и данные.

А Анастасия Рыбалка Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%

А Алёна Морская рыбалка в Геленджике Огромное спасибо замечательный ребятам и капитану, за прекрасную рыбалку, очень много эмоций и прекрасного настроения получили от рыбалки. В следующем году обязательно снова поедем!!!