Водная прогулка
Рыбалка на ставридку в открытом море
Легкий морской бриз, яркое солнце и комфортная яхта - идеальные условия для рыбалки на ставридку в Геленджике. Все снасти на борту
Начало: Причал 93 (Пляж Сады Морей), Геленджик
«Морская рыбалка в Геленджике — это: отличное настроение»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 (учитываются погодные условия)
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
2200 ₽ за человека
Водная прогулка
Рыбалка в открытом море
Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А
«Морская рыбалка в Геленджике на яхте в открытом море с купанием — одна из наиболее распространённых экскурсий среди морских развлечений»
Расписание: Рыбалка происходит ежедневно с 08:00 каждые 3 часа: в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00.
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Рыбалка морская
Начало: Геленджик
«Приглашаем вас на рыбалку в открытом море в Геленджике»
Расписание: В 08:00, 11:00 и 14:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
2900 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
Начало: На набережной Геленджика
«В распоряжении нашей команды несколько надежных и комфортабельных судов, оснащенных эхолотами, спиннингами, блеснами и другим снаряжением — всем, что вам пригодится для удачной рыбной ловли»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 октября 2024Отличный капитан яхты. Выбор места ловли, хорошо клевало. Понравилась сама яхта.
- ВВладимир29 октября 2024Сняли катер целиком, все было хорошо, но неприветливость капитана Александра, его надсменность и душность в итоге смазало впечатление от поездки, больше не хочется
- ССветлана20 сентября 2024Все было просто супер,каманда классная,порыбачили и покупались,хоть и улов был не большой но все ровно подарили рыбки,спасибо сергею и данные.
- ААнастасия21 мая 2024РыбалкаСупер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
- ААлёна24 июля 2023Огромное спасибо замечательный ребятам и капитану, за прекрасную рыбалку, очень много эмоций и прекрасного настроения получили от рыбалки. В следующем году обязательно снова поедем!!!
- ГГенриетта19 июня 2023Гора впечатлений! Все супер! Внимательный капитан, четкий инструктаж и 17 пойманных рыбок:)
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в марте 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 2900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Геленджике 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025