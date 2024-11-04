И Ирина Город мечты - Геленджик Спасибо большое за экскурсию. Александр интересно рассказывал про историю города, и посетили такие места, куда сами мы вряд-ли попали, очень довольны.

А Александра Город мечты - Геленджик Благодарим Анну за легкую и интересную прогулку. Замечательно, что смогли посетить Тонкий Мыс и Собор Андрея Первозванного - возможно, не добрались бы туда без её совета.