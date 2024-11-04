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Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам
Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Рыбалка в открытом море
Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А
Расписание: Рыбалка происходит ежедневно с 08:00 каждые 3 часа: в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте
Начало: Геленджик, ул. Революционная, 30А
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 ноября 2024Спасибо большое за экскурсию. Александр интересно рассказывал про историю города, и посетили такие места, куда сами мы вряд-ли попали, очень довольны.
- ААлександра22 сентября 2024Благодарим Анну за легкую и интересную прогулку. Замечательно, что смогли посетить Тонкий Мыс и Собор Андрея Первозванного - возможно, не добрались бы туда без её совета.
- ППолина17 сентября 2024Брала экскурсию для родителей, им очень понравилось. Отличная и лёгкая подача информации, гид Николай - вежливый и приятный собеседник.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Маяк Геленджика»
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