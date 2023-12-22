(Графская пристань, памятник «Затопленным кораблям», Приморский бульвар и т. д.)
Дорога по Южному берегу
-Байдарские ворота (смотровая площадка)
-Форосский храм
Алупка: Воронцовский дворец (400 руб. оплата самостоятельно).
-Обед (оплата самостоятельно)
Ласточкино гнездо (со смотровой площадки).
Ливадия: Дворец Николая II. Прогулка по дворцовому парку.
Ялта: прогулка по набережной
Ужин (оплата самостоятельно). Свободное время.
-Сбор группы на набережной Ялты.
Прибытие в Анапу ориентировочно 03:00 - 04:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Проживание в гостинице
Завтрак во второй день
Страховка пассажира
Что не входит
Ханский дворец 300руб. (по желанию)
Морская прогулка Севастополь 600 руб. (по желанию)
Воронцовский дворец 400 руб. (по желанию)
Морская прогулка Ялта 500 руб. (по желанию)
Питание (включен только завтрак во второй день)
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал,
Завершение: Анапа, ул. Ленина 24
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, пятница, в 06:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Что с собой взять? — Паспорт обязательно — Удобная в дороге одежда и обувь без высоких каблуков. Купальные принадлежности — Фото и видеотехника.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, пятница, в 06:00
Алексей Б.
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