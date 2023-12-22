Вторник, пятница, в 06:00

Большая экскурсия по Крыму — отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче.



Вы увидите красивейшие места, насладитесь архитектурой, прикоснетесь к богатой истории этих мест.



При этом, вам не придется переживать ни о дороге, ни о проживании, не нужно ломать голову над маршрутом и искать способы добраться от одной достопримечательности до другой.



Мы продумали все так, что вы увидите весь Крым всего за два дня с максимальным комфортом и удовольствием.



В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.



Вы увидите Ласточкино гнездо, набережные Ялты и Севастополя, подниметесь на Чуфут-Кале и к Успенскому пещерному монастырю, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой.