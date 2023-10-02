Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это путешествие подарит вам море впечатлений и ярких эмоций, познакомит вас с «визитными карточками» Страны души и позволит вам полюбоваться диковинными природными и рукотворными памятниками.



На комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать Новый Афон, Сухум и Гагры, осмотрите пещеры и ущелья, озера и водопады, узнаете интересные факты и легенды о стране, попробуете местную кухню и сделаете массу впечатляющих фотографий! 4.9 9 отзывов

Алексей Ваш гид в Геленджике Написать вопрос Групповой тур Оценка и отзывы 9 отзывов Длитель­ность 2 дня 2 часа На чём проводится На автобусе Когда По пятницам в 21:00 7 000 ₽ за человека Забронировать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

Более 30 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 19:00

Описание тура 1-й день - Сбор экскурсантов и выезд из Анапы, следующие в Новороссийске, затем Геленджик Ночью: - Переезд до Сочи с санитарными остановками. Рано утром: - Переход границы – ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТЫ!!! - Начало знакомства с Абхазией: начало экскурсии "Гагра - Курортный Рай Западной Абхазии" - остановка на Холодной речке у КПП Дачи И. В. Сталина. Утром: - Экскурсия по даче Сталина - Продолжение автобусной экскурсии по Гагре. в Старой Гагре Парк Ресторан «Гагрипш». - Переезд в центр Гагры - Завтрак. - Экскурсия:"Новая Гагра - важная составляющая курорта" - Начало подъема на озеро Рица. - По пути остановка на горной пасеке "Медовый двор" в Бзыпском ущелье. Дегустация. - Экскурсия "Бзыпскоез ущелье - колыбель величественных карстовых образований." Днем: - Остановка на "Голубом озере". - Экскурсия:"Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон". - Остановка в ущелье "Каменный Мешок". - Продолжение подъема на озеро Рица, экскурсия про "Рицинский - Национальный природный парк" - Остановка на набережной озера Рица– свободное время - Спуск к Батумскому шоссе - Экскурсия по Пицунде - Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной Вечером: - Отдых на набережной Пицунды - ужин - Переезд к месту размещения. Отдых и свободное время. 2-й день Утром: - Подъем - Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии, остановка в селе Лыхны - древней столицы Абхазии. - Посещение Храма 8 века, остатки княжеского дворца 16 столетия - поляна Лыхнашта. - Завтрак - Переезд в Сухум - по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона обзорная экскурсия по Сухуму - прогулка по набережной. Днем: - переезд в Новый Афон - Экскурсия в Мужской православный Монастырь - посещение Собора Св. Пантелеймона. - Посещение Храма 8 века и водопада в ущелье Псырдсха. - Переезд к зданию пещеры. - Обед Вечером: - Экскурсия в Новоафонскую пещеру. - Дегустация вин и посещение рынка. - Переезд на границу Ночью: - Возвращение в Анапу с санитарными остановками ранним утром.

По пятницам в 21:00 Выбрать дату

Стоимость тура Тип билета Стоимость Взрослый 13+ 7 000 ₽ Детский (от 6 до 12 лет) 6 800 ₽ Детский (до 5 лет) 5 000 ₽ Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дача И.В. Сталина на Холодной горе

Бзыбское ущелье

Юпшарский каньон

Гегское ущелье

Голубое озеро

Каменный мешок

Озеро Рица

Набережная Пицунды

Набережная Сухума

Лыхны: храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта

Новый Афон: монастырь, пещера, водопад, храм Что включено Трансфер

Экскурсионное обслуживание

Проживание в гостинице (удобства на этаже)

Эко-сбор

Страховка пассажира. Что не входит в цену Рицинский парк - 700 руб. (обязательно)

Дача Сталина - 200 руб. (по желанию)

Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)

Питание в кафе и столовых (средний чек - 500-800 руб.)

Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности. Место начала и завершения? Геленджик, заправка Газпромнефть, р-н Сафари-парка Когда и сколько длится? Когда: По пятницам в 21:00 Экскурсия длится около 2 дней 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Спасибо, что забронировали экскурсию у нас

В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили

ПАМЯТКА ТУРИСТА в АБХАЗИЮ

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт

Детям до 14 лет - свидетельство о рождении

Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении

Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию

Страховой медицинский полис

Наличные деньги

РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат

Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону

Банковские карты не принимают. В некоторых местах возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету

Посещаем храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и юбка ниже колена. Мужчинам брюки. При входе можно взять общественные покрывала

Если планируете посещать пещеру берите теплые вещи. В пещере +11 градусов

Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.