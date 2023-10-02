Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра

Новый Афон, Сухум и Гагры: экскурсия из Геленджика на 2 дня
Это путешествие подарит вам море впечатлений и ярких эмоций, познакомит вас с «визитными карточками» Страны души и позволит вам полюбоваться диковинными природными и рукотворными памятниками.

На комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать Новый Афон, Сухум и Гагры, осмотрите пещеры и ущелья, озера и водопады, узнаете интересные факты и легенды о стране, попробуете местную кухню и сделаете массу впечатляющих фотографий!
4.9
9 отзывов
Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
Двухдневное путешествие по Абхазии: Новый Афон, Сухум и Гагра
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание тура

1-й день - Сбор экскурсантов и выезд из Анапы, следующие в Новороссийске, затем Геленджик Ночью: - Переезд до Сочи с санитарными остановками. Рано утром: - Переход границы – ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТЫ!!! - Начало знакомства с Абхазией: начало экскурсии "Гагра - Курортный Рай Западной Абхазии" - остановка на Холодной речке у КПП Дачи И. В. Сталина. Утром: - Экскурсия по даче Сталина - Продолжение автобусной экскурсии по Гагре. в Старой Гагре Парк Ресторан «Гагрипш». - Переезд в центр Гагры - Завтрак. - Экскурсия:"Новая Гагра - важная составляющая курорта" - Начало подъема на озеро Рица. - По пути остановка на горной пасеке "Медовый двор" в Бзыпском ущелье. Дегустация. - Экскурсия "Бзыпскоез ущелье - колыбель величественных карстовых образований." Днем: - Остановка на "Голубом озере". - Экскурсия:"Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон". - Остановка в ущелье "Каменный Мешок". - Продолжение подъема на озеро Рица, экскурсия про "Рицинский - Национальный природный парк" - Остановка на набережной озера Рица– свободное время - Спуск к Батумскому шоссе - Экскурсия по Пицунде - Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной Вечером: - Отдых на набережной Пицунды - ужин - Переезд к месту размещения. Отдых и свободное время. 2-й день Утром: - Подъем - Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии, остановка в селе Лыхны - древней столицы Абхазии. - Посещение Храма 8 века, остатки княжеского дворца 16 столетия - поляна Лыхнашта. - Завтрак - Переезд в Сухум - по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона обзорная экскурсия по Сухуму - прогулка по набережной. Днем: - переезд в Новый Афон - Экскурсия в Мужской православный Монастырь - посещение Собора Св. Пантелеймона. - Посещение Храма 8 века и водопада в ущелье Псырдсха. - Переезд к зданию пещеры. - Обед Вечером: - Экскурсия в Новоафонскую пещеру. - Дегустация вин и посещение рынка. - Переезд на границу Ночью: - Возвращение в Анапу с санитарными остановками ранним утром.

По пятницам в 21:00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый 13+7 000 ₽
Детский (от 6 до 12 лет)6 800 ₽
Детский (до 5 лет)5 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дача И.В. Сталина на Холодной горе
  • Бзыбское ущелье
  • Юпшарский каньон
  • Гегское ущелье
  • Голубое озеро
  • Каменный мешок
  • Озеро Рица
  • Набережная Пицунды
  • Набережная Сухума
  • Лыхны: храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта
  • Новый Афон: монастырь, пещера, водопад, храм
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице (удобства на этаже)
  • Эко-сбор
  • Страховка пассажира.
Что не входит в цену
  • Рицинский парк - 700 руб. (обязательно)
  • Дача Сталина - 200 руб. (по желанию)
  • Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
  • Питание в кафе и столовых (средний чек - 500-800 руб.)
  • Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Место начала и завершения?
Геленджик, заправка Газпромнефть, р-н Сафари-парка
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 21:00
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
  • В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили
  • ПАМЯТКА ТУРИСТА в АБХАЗИЮ
  • ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
  • Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении
  • Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию
  • Страховой медицинский полис
  • Наличные деньги
  • РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
  • Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
  • Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону
  • Банковские карты не принимают. В некоторых местах возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету
  • Посещаем храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и юбка ниже колена. Мужчинам брюки. При входе можно взять общественные покрывала
  • Если планируете посещать пещеру берите теплые вещи. В пещере +11 градусов
  • Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
М
2 окт 2023
Отличный тур на 2 дня в Абхазию. Организаторам спасибо. Всё было замечательно! Рекомендую!
А
15 июл 2023
Поездка с 14.07 по 17.07 очень понравилась! Повезло с погодой. Получили огромное удовольствие. Понравилось, что время выезда спланировано так, что совсем не стояли на границе. Прошли границу очень быстро в обе стороны. Были приятно удивлены размещением в гостинице с удобствами в номере. Хотя предупреждали сначала, что удобства будут на этаже. Очень приятный экскурсовод Павел Павлович.
О
25 мая 2023
Поездка сама классная! Очень понравилась экскурсия и хороший подход «гида» к нам!
Евгений супер специалист, истории 👍🏻
Очень крутая природа и места, которые выбирали для нас!
Есть минусы это жилье ужасно было грязно
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в номере, пофиг что старое всё, самое главное чистота.. боялись с ребенком встать босыми ногами. .
Ещё не понравились столовые и кафе куда нас привозили. В первый день столовки вообще отвратительная еда с творогом.. (столовая номер 1 вроде как)
Спасибо организации, ещё хочу🙏🏻😍😍

Е
5 янв 2022
Добрый день. Очень. Все спланировано очень хорошо. Впечатления незабываемые. Возвращаться не хотелось. Отдельное спасибо Евгению Сергеевичу и водителям. Экскурсовод от Бога. Спасибо большое за организацию. Всех благ.
Ю
5 янв 2022
Добрый день!! Все очень понравилось, впечатлений море, очень повезло с погодой!!! Спасибо вам!!!
А
5 янв 2022
Поездка очень понравилась. Спасибо вам большое, очень много впечатлений, классный экскурсовод,хорошие водители, также собралась прекрасная группа.
Р
5 янв 2022
Добрый день!!!! Да очень понравилась экскурсия! Она превзошла мои ожидания!!!! Программа была очень насыщенной!!!! Спасибо вам, организаторам тура и нашему гиду - Евгению!!!! Очень много интересной информации, юмора, душевности!!!! Ставлю 5+
М
15 июл 2021
Добрый день! спасибо большое, все понравилось! Оценка 10/10
М
8 июл 2021
Всем доброго дня! На 3 дня поехала в Абхазию с экскурсоводом Евгением. Честно, гид от Бога. Он интересно и много рассказывал про солнечную Абхазию. много было историй, с ним было
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не скучно, а даже весело! Погода нас порадовала, было +20, экскурсия была незабываема. а водители профессионалы! За 3 дня мы многое увидели. Честно скажу, я будто-бы в сказке побывала, эмоции просто переполняют. Советую всем!

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