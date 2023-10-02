Это путешествие подарит вам море впечатлений и ярких эмоций, познакомит вас с «визитными карточками» Страны души и позволит вам полюбоваться диковинными природными и рукотворными памятниками.
На комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать Новый Афон, Сухум и Гагры, осмотрите пещеры и ущелья, озера и водопады, узнаете интересные факты и легенды о стране, попробуете местную кухню и сделаете массу впечатляющих фотографий!
На комфортабельном автобусе вы отправитесь исследовать Новый Афон, Сухум и Гагры, осмотрите пещеры и ущелья, озера и водопады, узнаете интересные факты и легенды о стране, попробуете местную кухню и сделаете массу впечатляющих фотографий!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание тура1-й день - Сбор экскурсантов и выезд из Анапы, следующие в Новороссийске, затем Геленджик Ночью: - Переезд до Сочи с санитарными остановками. Рано утром: - Переход границы – ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТЫ!!! - Начало знакомства с Абхазией: начало экскурсии "Гагра - Курортный Рай Западной Абхазии" - остановка на Холодной речке у КПП Дачи И. В. Сталина. Утром: - Экскурсия по даче Сталина - Продолжение автобусной экскурсии по Гагре. в Старой Гагре Парк Ресторан «Гагрипш». - Переезд в центр Гагры - Завтрак. - Экскурсия:"Новая Гагра - важная составляющая курорта" - Начало подъема на озеро Рица. - По пути остановка на горной пасеке "Медовый двор" в Бзыпском ущелье. Дегустация. - Экскурсия "Бзыпскоез ущелье - колыбель величественных карстовых образований." Днем: - Остановка на "Голубом озере". - Экскурсия:"Через Гегское ущелье в сказочный Юпшарский каньон". - Остановка в ущелье "Каменный Мешок". - Продолжение подъема на озеро Рица, экскурсия про "Рицинский - Национальный природный парк" - Остановка на набережной озера Рица– свободное время - Спуск к Батумскому шоссе - Экскурсия по Пицунде - Прогулка по курортному городку и роще пицундской сосны к набережной Вечером: - Отдых на набережной Пицунды - ужин - Переезд к месту размещения. Отдых и свободное время. 2-й день Утром: - Подъем - Экскурсия из Гагры в Гудаутский район Абхазии, остановка в селе Лыхны - древней столицы Абхазии. - Посещение Храма 8 века, остатки княжеского дворца 16 столетия - поляна Лыхнашта. - Завтрак - Переезд в Сухум - по пути знакомство с г. Гудаута и окрестностями Нового Афона обзорная экскурсия по Сухуму - прогулка по набережной. Днем: - переезд в Новый Афон - Экскурсия в Мужской православный Монастырь - посещение Собора Св. Пантелеймона. - Посещение Храма 8 века и водопада в ущелье Псырдсха. - Переезд к зданию пещеры. - Обед Вечером: - Экскурсия в Новоафонскую пещеру. - Дегустация вин и посещение рынка. - Переезд на границу Ночью: - Возвращение в Анапу с санитарными остановками ранним утром.
По пятницам в 21:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|7 000 ₽
|Детский (от 6 до 12 лет)
|6 800 ₽
|Детский (до 5 лет)
|5 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача И.В. Сталина на Холодной горе
- Бзыбское ущелье
- Юпшарский каньон
- Гегское ущелье
- Голубое озеро
- Каменный мешок
- Озеро Рица
- Набережная Пицунды
- Набережная Сухума
- Лыхны: храм VIII в., руины княжеского дворца XVI в., поляна Лыхнашта
- Новый Афон: монастырь, пещера, водопад, храм
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице (удобства на этаже)
- Эко-сбор
- Страховка пассажира.
Что не входит в цену
- Рицинский парк - 700 руб. (обязательно)
- Дача Сталина - 200 руб. (по желанию)
- Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
- Питание в кафе и столовых (средний чек - 500-800 руб.)
- Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Место начала и завершения?
Геленджик, заправка Газпромнефть, р-н Сафари-парка
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 21:00
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
- В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили
- ПАМЯТКА ТУРИСТА в АБХАЗИЮ
- ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Детям с 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о рождении
- Детям до 18 лет, без сопровождающего родителя - нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию
- Страховой медицинский полис
- Наличные деньги
- РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
- Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
- Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) - смотря по прогнозу и по сезону
- Банковские карты не принимают. В некоторых местах возможна оплата переводом, продавцы помогут подключится к интернету
- Посещаем храм в Лыхны и в Новом Афоне. Женщинам обязательно покрыть голову и юбка ниже колена. Мужчинам брюки. При входе можно взять общественные покрывала
- Если планируете посещать пещеру берите теплые вещи. В пещере +11 градусов
- Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть wi-fi
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
2 окт 2023
Отличный тур на 2 дня в Абхазию. Организаторам спасибо. Всё было замечательно! Рекомендую!
А
Анна
15 июл 2023
Поездка с 14.07 по 17.07 очень понравилась! Повезло с погодой. Получили огромное удовольствие. Понравилось, что время выезда спланировано так, что совсем не стояли на границе. Прошли границу очень быстро в обе стороны. Были приятно удивлены размещением в гостинице с удобствами в номере. Хотя предупреждали сначала, что удобства будут на этаже. Очень приятный экскурсовод Павел Павлович.
О
Оля
25 мая 2023
Поездка сама классная! Очень понравилась экскурсия и хороший подход «гида» к нам!
Евгений супер специалист, истории 👍🏻
Очень крутая природа и места, которые выбирали для нас!
Есть минусы это жилье ужасно было грязно
Евгений супер специалист, истории 👍🏻
Очень крутая природа и места, которые выбирали для нас!
Есть минусы это жилье ужасно было грязно
Е
Елена
5 янв 2022
Добрый день. Очень. Все спланировано очень хорошо. Впечатления незабываемые. Возвращаться не хотелось. Отдельное спасибо Евгению Сергеевичу и водителям. Экскурсовод от Бога. Спасибо большое за организацию. Всех благ.
Ю
Юлия
5 янв 2022
Добрый день!! Все очень понравилось, впечатлений море, очень повезло с погодой!!! Спасибо вам!!!
А
Артем
5 янв 2022
Поездка очень понравилась. Спасибо вам большое, очень много впечатлений, классный экскурсовод,хорошие водители, также собралась прекрасная группа.
Р
Рита
5 янв 2022
Добрый день!!!! Да очень понравилась экскурсия! Она превзошла мои ожидания!!!! Программа была очень насыщенной!!!! Спасибо вам, организаторам тура и нашему гиду - Евгению!!!! Очень много интересной информации, юмора, душевности!!!! Ставлю 5+
М
Михаил
15 июл 2021
Добрый день! спасибо большое, все понравилось! Оценка 10/10
М
Мария
8 июл 2021
Всем доброго дня! На 3 дня поехала в Абхазию с экскурсоводом Евгением. Честно, гид от Бога. Он интересно и много рассказывал про солнечную Абхазию. много было историй, с ним было