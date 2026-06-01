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Развлечения в Геленджике

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Геленджике, цены от 49 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально)
На машине
4 дня
-
10%
Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально)
Отведать эксклюзивных вин и улиток, спуститься в погреба и познакомиться с секретами производства
Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00. Советуем прилетать как...
22 июн в 10:00
6 июл в 08:00
49 500 ₽55 000 ₽ за человека
Русская Тоскана: винный тур
3 дня
Русская Тоскана: винный тур
Увлекательное и вкусное путешествие по ярким винодельням Краснодарского края
19 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 49 900 ₽ за человека
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
5 дней
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Начало: Москва
3 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 49 850 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Геленджике
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально);
  2. Русская Тоскана: винный тур;
  3. К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край.
Сколько стоит тур в Геленджике в июне 2026
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