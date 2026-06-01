Увидим процесс рождения вина и узнаем, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов».
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
Самостоятельная посадка в туристский поезд* № 926 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
00:46 Отправление поезда с Казанского вокзала г. Москвы.
Отдых в поезде.
Винодельни Тамани
Завтрак в поезде.
07:55 Прибытие поезда на ж/д ст. Тамань.
08:15 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Экскурсия в археологический музей-заповедник «Фанагория».
Посещение винодельни Фанагория с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:
- экскурсия по территории винодельни;
- посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10-летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров;
- процесс сбора туристами на виноградниках.
Обед в ресторане.
Посещение виноградных плантаций винодельни «Шато Тамань».
Посещение центра энологии «Шато Тамань» (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».
Вы побываете на экскурсии по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:
Центр энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни: процессы приемки винограда; дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;
Винный Джекпот: дегустация тихих и игристых вин, от молодых до выдержанных в сопровождении легких закусок.
Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.
23:00 Отправление поезда с ж/д ст. Тамань в г. Новороссийск (посадка в поезд с 22:15).
Новороссийск и Геленджик
02:50 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Новороссийска.
Завтрак в поезде.
08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Посещение винодельни «Шато де Талю» в г. Геленджике.
На фоне гор, бескрайнего моря и панорамы Геленджикской бухты, впитывая красоту и тепло южного солнца, растет наш виноград. Жизнестойкость, выносливость, нежность и эстетика лозы определяет характер и стиль вина Château de Talu.
На винодельне вы узнаете, какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов». Поймете, почему на земле Краснодарского края мы говорим о французской эстетике.
Фотографии красоты природы и французского шато надолго станут частью приятных воспоминаний.
После обзорной экскурсии приглашаем погрузиться в мир элегантных вин Château de Talu в изысканной атмосфере французского шато в сопровождении профессионального сомелье.
Вы попробуете 6 образцов вин премиальной коллекции Château de Talu. Приятное дополнение — легкие закуски от шеф-повара ресторана Château de Talu.
Предусмотрим свободное время для самостоятельного чаепития.
Посещение агрокомплекса Chateau Pinot с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.
Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.
Обед на территории Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» в ресторане.
Посещение Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.
В Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat.
Познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете навыки профессиональных дегустаторов вина.
Свободное время, прогулка по набережной, посещение фирменных магазинов.
Шоу поющих фонтанов на озере Абрау.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:55 Отправление поезда с ж/д вокзала г. Новороссийска в г. Москву.
День в поезде
Завтрак в поезде.
Отдых в поезде.
Прибытие в Москву. Отъезд
05:48 Прибытие поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предполагает проживание в вагоне туристического поезда (ж/д билет на туристический поезд приобретается вами самостоятельно за доп. плату).
Стоимость экскурсионного обслуживания на 1 человека, в руб:
|Для взрослых
|49850
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
СВ/ЛЮКС: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.
|ЛЮКС 6 купе
|6-купейный люкс (в каждом люксе 1 душ со шторкой - не душевая кабина+WC c раковиной
|СВ
|2 нижние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, 1 смена белья (бесплатно), уборка каждый день
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе: 1 день: не включено2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед4 день: завтрак5 день: не включенодегустации
- 1 день: не включено
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: завтрак
- 5 день: не включено
- Дегустации
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Ж/д проезд в круизном поезде по маршруту Москва - Тамань - Новороссийск - Москва
- Питание: все питание в 1-й деньобед в 4-й деньужиныдополнительное питание в поезде
- Все питание в 1-й день
- Обед в 4-й день
- Ужины
- Дополнительное питание в поезде
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Могут ли быть изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Входит ли проезд на поезде по маршруту в стоимость тура?
Мы реализуем только наземно-экскурсионное обслуживание.
Ж/д билеты на туристический поезд вы приобретаете самостоятельно на сайте РЖД или в кассах, цена динамична.