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К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край

К виноградникам у моря
Гастрономический тур в Краснодарский край объединит ценителей аутентичной южной кухни, расслабленного времяпрепровождения и, конечно же, великолепного вина. Нас ждут интересные экскурсии и многочисленные дегустации, красота природы и запах моря.

Увидим процесс рождения вина и узнаем, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов».
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский крайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский крайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский крайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

Самостоятельная посадка в туристский поезд* № 926 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

00:46 Отправление поезда с Казанского вокзала г. Москвы.

Отдых в поезде.

Отправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из МосквыОтправление поезда из Москвы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Винодельни Тамани

Завтрак в поезде.

07:55 Прибытие поезда на ж/д ст. Тамань.

08:15 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Экскурсия в археологический музей-заповедник «Фанагория».

Посещение винодельни Фанагория с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:

  • экскурсия по территории винодельни;
  • посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10-летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров;
  • процесс сбора туристами на виноградниках.

Обед в ресторане.

Посещение виноградных плантаций винодельни «Шато Тамань».

Посещение центра энологии «Шато Тамань» (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».

Вы побываете на экскурсии по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:

Центр энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни: процессы приемки винограда; дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;

Винный Джекпот: дегустация тихих и игристых вин, от молодых до выдержанных в сопровождении легких закусок.

Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.

23:00 Отправление поезда с ж/д ст. Тамань в г. Новороссийск (посадка в поезд с 22:15).

Винодельни ТаманиВинодельни ТаманиВинодельни ТаманиВинодельни Тамани
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Новороссийск и Геленджик

02:50 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Новороссийска.

Завтрак в поезде.

08:00 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Посещение винодельни «Шато де Талю» в г. Геленджике.

На фоне гор, бескрайнего моря и панорамы Геленджикской бухты, впитывая красоту и тепло южного солнца, растет наш виноград. Жизнестойкость, выносливость, нежность и эстетика лозы определяет характер и стиль вина Château de Talu.

На винодельне вы узнаете, какой путь проходит виноград, чтобы стать «напитком богов». Поймете, почему на земле Краснодарского края мы говорим о французской эстетике.

Фотографии красоты природы и французского шато надолго станут частью приятных воспоминаний.
После обзорной экскурсии приглашаем погрузиться в мир элегантных вин Château de Talu в изысканной атмосфере французского шато в сопровождении профессионального сомелье.

Вы попробуете 6 образцов вин премиальной коллекции Château de Talu. Приятное дополнение — легкие закуски от шеф-повара ресторана Château de Talu.

Предусмотрим свободное время для самостоятельного чаепития.

Посещение агрокомплекса Chateau Pinot с посещением виноградников, улиточной фермы, гравитационной винодельни и дегустацией 6 вин, включая премиальные линейки, в сопровождении Эскарго.

Трансфер в п. Абрау-Дюрсо.

Обед на территории Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» в ресторане.

Посещение Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» с экскурсионным обслуживанием и дегустацией.

В Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо» вы станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские слова «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж» и в чем отличие классического способа производства от Charmat.

Познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете навыки профессиональных дегустаторов вина.

Свободное время, прогулка по набережной, посещение фирменных магазинов.

Шоу поющих фонтанов на озере Абрау.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:55 Отправление поезда с ж/д вокзала г. Новороссийска в г. Москву.

Новороссийск и ГеленджикНовороссийск и ГеленджикНовороссийск и ГеленджикНовороссийск и Геленджик
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

День в поезде

Завтрак в поезде.

Отдых в поезде.

5 день

Прибытие в Москву. Отъезд

05:48 Прибытие поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предполагает проживание в вагоне туристического поезда (ж/д билет на туристический поезд приобретается вами самостоятельно за доп. плату).

Стоимость экскурсионного обслуживания на 1 человека, в руб:

Для взрослых49850

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

СВ/ЛЮКС: 1 душ + 2 WC c раковинами в каждом вагоне. В наличии жидкое мыло, гель для душа.

ЛЮКС 6 купе 6-купейный люкс (в каждом люксе 1 душ со шторкой - не душевая кабина+WC c раковиной
СВ2 нижние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, 1 смена белья (бесплатно), уборка каждый день
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне – 36.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе: 1 день: не включено2 день: завтрак, обед3 день: завтрак, обед4 день: завтрак5 день: не включенодегустации
  • 1 день: не включено
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: завтрак
  • 5 день: не включено
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Ж/д проезд в круизном поезде по маршруту Москва - Тамань - Новороссийск - Москва
  • Питание: все питание в 1-й деньобед в 4-й деньужиныдополнительное питание в поезде
  • Все питание в 1-й день
  • Обед в 4-й день
  • Ужины
  • Дополнительное питание в поезде
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Могут ли быть изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Входит ли проезд на поезде по маршруту в стоимость тура?

Мы реализуем только наземно-экскурсионное обслуживание.

Ж/д билеты на туристический поезд вы приобретаете самостоятельно на сайте РЖД или в кассах, цена динамична.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Геленджика

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