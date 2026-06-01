2 день

Винодельни Тамани

Завтрак в поезде.

07:55 Прибытие поезда на ж/д ст. Тамань.

08:15 Высадка пассажиров, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Экскурсия в археологический музей-заповедник «Фанагория».

Посещение винодельни Фанагория с экскурсионной программой «100 оттенков Фанагории»:

экскурсия по территории винодельни;

по территории винодельни; посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10-летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров ;

7 премиальных «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10-летний российский коньяк или 10-летняя чача) ; процесс сбора туристами на виноградниках.

Обед в ресторане.

Посещение виноградных плантаций винодельни «Шато Тамань».

Посещение центра энологии «Шато Тамань» (ст. Тамань) с экскурсионной программой «От саженца до бутылки».

Вы побываете на экскурсии по крупнейшему виноградарскому предприятию в России АФ «Южная», которая включает посещение и осмотр:

Центр энологии «Шато Тамань» с ознакомлением технологических процессов и оборудованием винодельни: процессы приемки винограда; дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина, осмотр винохранилища;

Винный Джекпот: дегустация тихих и игристых вин, от молодых до выдержанных в сопровождении легких закусок.

Трансфер на ст. Тамань Пассажирская.

23:00 Отправление поезда с ж/д ст. Тамань в г. Новороссийск (посадка в поезд с 22:15).

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