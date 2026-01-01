Русская Тоскана: винный тур

Увлекательное и вкусное путешествие по ярким винодельням Краснодарского края
Описание тура

Места, где находятся винодельни, представленные в программе, часто называют Русской Тосканой или Русским Бордо, и это не просто так, тем более что они находятся на одной параллели с настоящими регионами французского Бордо и итальянской Тосканы.

Увлекательная программа Русская Тоскана по ярким винодельнями Краснодарского края, где Вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, возможность попробовать вкусную местную гастрономию и конечно вина, там где их создают!

Вас не оставит равнодушным красивая природа среди гор, холмов, виноградников, озера Абрау и Черного моря, вы обязательно откроете для себя много интересных и красивых мест.

Винно-гастрономический тур может быть интересен не только винным любителям и гурманам, это один из вариантов увлекательного и интересного отдыха на Черноморском побережье, где Вы обязательно откроете для себя что-то новое и удивительное.

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Винный край

Встречам вас в аэропорту Геленджика (центре, если прибытие, ранее начала тура) или на жд вокзале г. Новороссийск (прибытие до 12:30) и начинаем наше путешествие с настоящего французского шарма на черноморском побережье, едем на территорию винодельни Шато де Талю, вы увидите красивый замок-шато и красивые виноградники, которые растут прямо у самого моря.

Обед в ресторане Шато де Талю (по желанию) или другом ресторане Геленджика, а после небольшая экскурсия по городу, увидите несколько красивых локаций в уютном городе и около моря вас ждет дегустация одного (или двух образцов) выдержанных вин Шато де Талю.

После заселения в отель ужин в ресторане по нашим рекомендациям.

2 день

Вино, улитки и история

После завтрака в отеле оправляемся за яркими винными впечатлениями, посетим 2 разных винодельни Новороссийского района.

В Абрау-Дюрсо прогуляемся вдоль красивого озера, посетим несколько смотровых площадок, чтобы увидеть озеро с разных ракурсов, после вас ждет экскурсия по известному с царских времен винному дому Абрау Дюрсо с дегустацией игристых вин, заглянем в галерею света и увидим красивые фонтаны живописного села.

После обеда в ресторане с видом на озеро (по желанию) едем в с. Федотовка, где посетим ретро-парк, картинную галерею, улиточную ферму и современную гравитационную винодельню Шато Пино. На экскурсии вы познакомитесь с производством, виноградниками и улиточной фермой, а в завершение попробуете 6 вин с улитками под разными соусами. Ужин в ресторане Шато Пино(по желанию группы).

Вечером возращение в отель.

3 день

Истинная русская Тоскана

После завтрака в отеле выезжаем в с. Молдаванское Крымского района за пейзажами Русской Тосканы, вас ждет интересная экскурсия по территории винодельни Долина Лефкадия с посещением виноградников, самой длинной платановой аллеи Краснодарского края и дегустацией вин и сыров.

После обеда в ресторане или пиццерии на винодельне наше винное путешествие подойдет к завершению, трансфер на ж/д вокзал Новороссийска или в аэропорт Геленджика, ориентировочное окончание программы к 16:30 - 17:00

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле с качественным сервисом 3-4 звезды - 2 ночи/ 3 дня (двухместное размещение в номере) в Геленджик
  • Завтраки в отеле (2)
  • Групповой трансфер от жд вокзала г. Новороссийск в первый день и обратно в последний день тура
  • Транспортное сопровождение по всей программе тура (микроавтобус/минивен или легковой авто в зависимости от размера группы)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсия по винодельне Долина Лефкадия с дегустацией вин и сыров собственного производства
  • Экскурсия по винному дому Абрау-Дюрсо с дегустацией игристых вин и посещением галереи света
  • Экскурсия по гравитационной винодельне и комплексу Шато Пино с посещением улиточной фермы, производства и виноградников, с дегустацией вин и улиток
  • Прогулка-экскурсия по набережной вдоль озера Абрау
  • Прогулка по набережной города проживания (по желанию)
  • Красивые природные локации и смотровые площадки по маршруту - виды от которых захватывает дух
  • Посещение территории 4-й бонусной винодельни без дегустации (на выбор организатора)
  • Сопровождение гида или организатора в период всего тура, помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Новороссийска или Анапы
  • Обеды, ужины
  • Одноместное размещение в номере
О чём нужно знать до поездки

По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и виноделен в программе тура по дням может быть изменена, что не повлияет на качество тура, обычно мы стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому покупайте билеты и готовьтесь к увлекательному винному путешествию!)

Дарим заряд эмоций и интересных впечатлений, от вас хорошее настроение и желание увлекательно провести время!)

Пожелания к путешественнику

При одноместном размещении доплата к стоимости тура, стоимость зависит от дат тура, от 3500 руб.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организатор путешествий, индивидуальных и эксклюзивных программ. Активно путешествую с 2011, посетила более 25 стран. Основные увлечения: захватывающие путешествия, спорт, саморазвитие, природа, виноделие. Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаю яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции! Жду вас в своих программах, в которые мои путешественники часто возвращаются вновь и вновь, и это для меня самый главный отзыв!

