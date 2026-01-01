Описание тура
Места, где находятся винодельни, представленные в программе, часто называют Русской Тосканой или Русским Бордо, и это не просто так, тем более что они находятся на одной параллели с настоящими регионами французского Бордо и итальянской Тосканы.
Увлекательная программа Русская Тоскана по ярким винодельнями Краснодарского края, где Вас ждет знакомство с процессом технологии и производства вина, посещение виноградников, возможность попробовать вкусную местную гастрономию и конечно вина, там где их создают!
Вас не оставит равнодушным красивая природа среди гор, холмов, виноградников, озера Абрау и Черного моря, вы обязательно откроете для себя много интересных и красивых мест.
Винно-гастрономический тур может быть интересен не только винным любителям и гурманам, это один из вариантов увлекательного и интересного отдыха на Черноморском побережье, где Вы обязательно откроете для себя что-то новое и удивительное.
Программа тура по дням
Здравствуй, Винный край
Встречам вас в аэропорту Геленджика (центре, если прибытие, ранее начала тура) или на жд вокзале г. Новороссийск (прибытие до 12:30) и начинаем наше путешествие с настоящего французского шарма на черноморском побережье, едем на территорию винодельни Шато де Талю, вы увидите красивый замок-шато и красивые виноградники, которые растут прямо у самого моря.
Обед в ресторане Шато де Талю (по желанию) или другом ресторане Геленджика, а после небольшая экскурсия по городу, увидите несколько красивых локаций в уютном городе и около моря вас ждет дегустация одного (или двух образцов) выдержанных вин Шато де Талю.
После заселения в отель ужин в ресторане по нашим рекомендациям.
Вино, улитки и история
После завтрака в отеле оправляемся за яркими винными впечатлениями, посетим 2 разных винодельни Новороссийского района.
В Абрау-Дюрсо прогуляемся вдоль красивого озера, посетим несколько смотровых площадок, чтобы увидеть озеро с разных ракурсов, после вас ждет экскурсия по известному с царских времен винному дому Абрау Дюрсо с дегустацией игристых вин, заглянем в галерею света и увидим красивые фонтаны живописного села.
После обеда в ресторане с видом на озеро (по желанию) едем в с. Федотовка, где посетим ретро-парк, картинную галерею, улиточную ферму и современную гравитационную винодельню Шато Пино. На экскурсии вы познакомитесь с производством, виноградниками и улиточной фермой, а в завершение попробуете 6 вин с улитками под разными соусами. Ужин в ресторане Шато Пино(по желанию группы).
Вечером возращение в отель.
Истинная русская Тоскана
После завтрака в отеле выезжаем в с. Молдаванское Крымского района за пейзажами Русской Тосканы, вас ждет интересная экскурсия по территории винодельни Долина Лефкадия с посещением виноградников, самой длинной платановой аллеи Краснодарского края и дегустацией вин и сыров.
После обеда в ресторане или пиццерии на винодельне наше винное путешествие подойдет к завершению, трансфер на ж/д вокзал Новороссийска или в аэропорт Геленджика, ориентировочное окончание программы к 16:30 - 17:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле с качественным сервисом 3-4 звезды - 2 ночи/ 3 дня (двухместное размещение в номере) в Геленджик
- Завтраки в отеле (2)
- Групповой трансфер от жд вокзала г. Новороссийск в первый день и обратно в последний день тура
- Транспортное сопровождение по всей программе тура (микроавтобус/минивен или легковой авто в зависимости от размера группы)
- Экскурсионное сопровождение
- Экскурсия по винодельне Долина Лефкадия с дегустацией вин и сыров собственного производства
- Экскурсия по винному дому Абрау-Дюрсо с дегустацией игристых вин и посещением галереи света
- Экскурсия по гравитационной винодельне и комплексу Шато Пино с посещением улиточной фермы, производства и виноградников, с дегустацией вин и улиток
- Прогулка-экскурсия по набережной вдоль озера Абрау
- Прогулка по набережной города проживания (по желанию)
- Красивые природные локации и смотровые площадки по маршруту - виды от которых захватывает дух
- Посещение территории 4-й бонусной винодельни без дегустации (на выбор организатора)
- Сопровождение гида или организатора в период всего тура, помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
- Билеты до Новороссийска или Анапы
- Обеды, ужины
- Одноместное размещение в номере
О чём нужно знать до поездки
По объективным причинам очередность посещения достопримечательностей и виноделен в программе тура по дням может быть изменена, что не повлияет на качество тура, обычно мы стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому покупайте билеты и готовьтесь к увлекательному винному путешествию!)
Дарим заряд эмоций и интересных впечатлений, от вас хорошее настроение и желание увлекательно провести время!)
Пожелания к путешественнику
При одноместном размещении доплата к стоимости тура, стоимость зависит от дат тура, от 3500 руб.