Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Георгиевска

Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит

Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии

Вадим
Вадим – Гид из Георгиевска
В поездке на внедорожнике по захватывающим местам Северного Кавказа вы откроете не только яркие природные пейзажи, но и места, с которыми связаны таинственные легенды и даже сенсационные заявления.

В программе — красивые 🤩 водопады и озеро; жизнь и традиции балкарцев; мифы Греческой лестницы и вкусный обед!
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.

Экскурсия

От 8 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит

Что вас ожидает

Чегемские водопады и мекка парапланеристов
Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор ⛰️, встав под брызгами воды. А затем я отвезу вас на Парадром, где благодаря восходящим потокам воздуха спортсмены совершают удивительной красоты и длительности полеты — здесь регулярно проводятся соревнования как российского, так и международного уровня.

Горное село Эль-Тюбю
Вы познакомитесь с удивительной и трагической историей 📖 села. Увидите, как живут в горах ⛰️ балкарцы. А неподалеку посетите «Город 🏙️ Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где я расскажу о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.

Таинственная лестница и озеро Гижгит
Далее вы совершите небольшой пеший переход к разрушенной Греческой лестнице, которая ведет к затерянному в горах ⛰️ древнему храму. Конечно, и здесь не обойдется без преданий — на этот раз о сокровищах, спрятанных в отвесных скалах. Но будут и вполне объективные факты, как, например, рассказы о набегах врагов и использовании места в качестве надежного убежища. В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным ⛰️ дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит.

🌮 ☕ В программе будет отведено время для обеда — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным ⛰️ чаем, а также другие блюда кавказской кухни 🥧.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается в Георгиевске или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии 🧭 — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster
  • В стоимость не входит обед
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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