Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Георгиевска

Что вас ожидает

Чегемские водопады и мекка парапланеристов

Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года. Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор ⛰️, встав под брызгами воды. А затем я отвезу вас на Парадром, где благодаря восходящим потокам воздуха спортсмены совершают удивительной красоты и длительности полеты — здесь регулярно проводятся соревнования как российского, так и международного уровня.

Горное село Эль-Тюбю

Вы познакомитесь с удивительной и трагической историей 📖 села. Увидите, как живут в горах ⛰️ балкарцы. А неподалеку посетите «Город 🏙️ Мертвых» — средневековые некрополи с родовыми башнями, где я расскажу о предполагаемых версиях их назначений и легендах, сделавших из этого места сенсацию.

Таинственная лестница и озеро Гижгит

Далее вы совершите небольшой пеший переход к разрушенной Греческой лестнице, которая ведет к затерянному в горах ⛰️ древнему храму. Конечно, и здесь не обойдется без преданий — на этот раз о сокровищах, спрятанных в отвесных скалах. Но будут и вполне объективные факты, как, например, рассказы о набегах врагов и использовании места в качестве надежного убежища. В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным ⛰️ дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит.

🌮 ☕ В программе будет отведено время для обеда — в одном из проверенных местных заведений вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным ⛰️ чаем, а также другие блюда кавказской кухни 🥧.

Организационные детали