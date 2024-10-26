Авторский тур-конструктор по Горному Алтаю

Моя задача подарить вам самые незабываемые впечатления об Алтае.

Наш тур индивидуальный, а это значит, что вы максимально насладитесь красотами Алтая только в своей компании.

Наша поездка пройдет на позитивной волне! Вы увидите самые лучшие, живописные места этого края, сделаете огромное количество фото и видео как в самых популярных, так и в скрытых от глаз большинства туристов локациях.
5
2 отзыва
Авторский тур-конструктор по Горному Алтаю
Авторский тур-конструктор по Горному Алтаю
Авторский тур-конструктор по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
7
мар8
мар9
мар10
мар11
мар12
мар13
мар
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Преимуществом данного путешествия является его уникальность и совместный выбор маршрута. Примерно в 8:00 гид заедет за вашей командой, после чего вы отправитесь в путь. В течении дня мы с вами будем наслаждаться лучшими пейзажами и локациями, трекингом и другими активностями, по вашему желанию, которые предварительно согласуем. Возвращаемся обратно домой ориентировочно в 18:00-19:00. Важно знать:
  • все туры и маршруты согласовываются с туристами перед поездкой;
  • детали, включая точное место и время встречи обсудим после бронирования.
  • организуем незабываемые активности: конные прогулки с посещением маралов, квадроциклы, рафтинг и моторафтинг, скалолазание, вертолет, аэролодка и др., по согласованию.

В любое время, по согласованию

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Водопады
  • Пещеры
  • Пороги
  • Смотровые площадки
  • Обрядовые места и места силы
  • Ущелья и другие места, по согласованию
Что включено
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
  • Трансфер (комфортный автомобиль).
Что не входит в цену
  • Питание в кафе (200-400 руб.)
  • Входные билеты по маршруту (от 30 до 250 руб.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, по согласованию
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Необходимо взять одежду и обувь по сезону
  • А также хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
26 окт 2024
Перед посещением Республики Алтай выбирали интересные для нас локации и нашли рекламу компании Sputnik. Понравилось то, что заранее можно было выбрать интересующие локации и под наши пожелания заранее конструировался и
читать дальше

согласовывался маршрут. В назначенный день и точно в обозначенное время нас встретила гид Екатерина Кергилова на комфортном минивене. По пути следования к локациям Екатерина очень увлекательно рассказывала про Республику с отсылкой к историческим фактам, историям из ее собственной жизни на Алтае (Екатерина родом с Алтая), а также про каждую посещаемую локацию. Все посещаемые нами локации были привязаны к могучей реке Катунь. В нее влюбляешься с первого раза. Для тех кто любит и уважает природу экскурсии будут незабываемыми. Рекомендую в обязательном порядке посетить Долину горных духов, попить воды из горного ручья Че-Чкыш, полюбоваться видами Катуни с высоты птичьего полета. Также обязательно нужно посетить храм на острове. В месте расположения храма Катунь имеет особый, очень яркий бирюзовый цвет. А вообще все предложенные Екатериной локации были интересны и увлекательны и везде горы, горы, горы и конечно же матушка Катунь! Большое спасибо гиду-Екатерине за ее безграничную любовь к родному краю и увлекательное путешествие!

Е
12 сен 2024
Если вы мечтаете с первого своего посещения влюбиться в Горнвй Алтай, побывать в прекрасном Чемальском краю, восхититься увиденным и вспоминать эту поездку долгими зимними вечерами дома, то вам нужно срочно
читать дальше

попасть на экскурсию по Чемальскому округу к Ирине.
Красота в глазах смотрящего, невозможно не насладиться экскурсией, если ваш гид невероятно заряжен энергией и позитивом и делает все возможное (а иногда и невозможное) для того, чтобы ваше путешествие стало незабываемым.
Ирина сделала наш день. Мы провели день на берегах прекрасной Катуни, с посещением водопадов, смотровых площадок с умопомрачительными видами, моторной прогулкой по Катуни и даже пикником на скалистым берегу.
И все это ярко, эмоционально и очень душевно.
Очень рекомендуем влюбиться в Алтай так, как влюбились мы после этой шикарной экскурсии.

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
10 мар в 10:00
18 мар в 10:00
от 4900 за всё до 10 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
На машине
На микроавтобусе
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
Завтра в 08:30
8 мар в 08:30
17 900 за всё до 6 чел.
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
На машине
102 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Идеальное путешествие по Алтаю
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 19:59
Завтра в 00:59
25 000 за всё до 4 чел.