Моя задача подарить вам самые незабываемые впечатления об Алтае.
Наш тур индивидуальный, а это значит, что вы максимально насладитесь красотами Алтая только в своей компании.
Наша поездка пройдет на позитивной волне! Вы увидите самые лучшие, живописные места этого края, сделаете огромное количество фото и видео как в самых популярных, так и в скрытых от глаз большинства туристов локациях.
Наш тур индивидуальный, а это значит, что вы максимально насладитесь красотами Алтая только в своей компании.
Наша поездка пройдет на позитивной волне! Вы увидите самые лучшие, живописные места этого края, сделаете огромное количество фото и видео как в самых популярных, так и в скрытых от глаз большинства туристов локациях.
Описание экскурсииПреимуществом данного путешествия является его уникальность и совместный выбор маршрута. Примерно в 8:00 гид заедет за вашей командой, после чего вы отправитесь в путь. В течении дня мы с вами будем наслаждаться лучшими пейзажами и локациями, трекингом и другими активностями, по вашему желанию, которые предварительно согласуем. Возвращаемся обратно домой ориентировочно в 18:00-19:00. Важно знать:
- все туры и маршруты согласовываются с туристами перед поездкой;
- детали, включая точное место и время встречи обсудим после бронирования.
- организуем незабываемые активности: конные прогулки с посещением маралов, квадроциклы, рафтинг и моторафтинг, скалолазание, вертолет, аэролодка и др., по согласованию.
В любое время, по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Водопады
- Пещеры
- Пороги
- Смотровые площадки
- Обрядовые места и места силы
- Ущелья и другие места, по согласованию
Что включено
- Услуги профессионального гида-экскурсовода
- Трансфер (комфортный автомобиль).
Что не входит в цену
- Питание в кафе (200-400 руб.)
- Входные билеты по маршруту (от 30 до 250 руб.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, по согласованию
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Необходимо взять одежду и обувь по сезону
- А также хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 окт 2024
Перед посещением Республики Алтай выбирали интересные для нас локации и нашли рекламу компании Sputnik. Понравилось то, что заранее можно было выбрать интересующие локации и под наши пожелания заранее конструировался и
Е
Екатерина
12 сен 2024
Если вы мечтаете с первого своего посещения влюбиться в Горнвй Алтай, побывать в прекрасном Чемальском краю, восхититься увиденным и вспоминать эту поездку долгими зимними вечерами дома, то вам нужно срочно
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