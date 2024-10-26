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согласовывался маршрут. В назначенный день и точно в обозначенное время нас встретила гид Екатерина Кергилова на комфортном минивене. По пути следования к локациям Екатерина очень увлекательно рассказывала про Республику с отсылкой к историческим фактам, историям из ее собственной жизни на Алтае (Екатерина родом с Алтая), а также про каждую посещаемую локацию. Все посещаемые нами локации были привязаны к могучей реке Катунь. В нее влюбляешься с первого раза. Для тех кто любит и уважает природу экскурсии будут незабываемыми. Рекомендую в обязательном порядке посетить Долину горных духов, попить воды из горного ручья Че-Чкыш, полюбоваться видами Катуни с высоты птичьего полета. Также обязательно нужно посетить храм на острове. В месте расположения храма Катунь имеет особый, очень яркий бирюзовый цвет. А вообще все предложенные Екатериной локации были интересны и увлекательны и везде горы, горы, горы и конечно же матушка Катунь! Большое спасибо гиду-Екатерине за ее безграничную любовь к родному краю и увлекательное путешествие!