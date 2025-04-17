Андрей — ваш гид в Горно-Алтайске

Провёл экскурсии для 153 туристов

читать дальше полевых практиках. Обожаю путешествовать, люблю дорогу, ценю интересных попутчиков! Под ключ организовывал и проводил туры для групп от 2 до 50 человек. Исходя из многолетнего опыта организации туров, выбрал именно трёхдневный формат. Это идеальное соотношение цены и качества: вы сможете увидеть всё за небольшие деньги.

Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях,