На этой экскурсии участники посетят знаменитый остров Патмос с его православным храмом, полюбуются на величественные Зубы Дракона и раскроют тайны Козьей тропы.
Маршрут начинается в селе Манжерок, где можно насладиться чистым
Маршрут начинается в селе Манжерок, где можно насладиться чистым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Горного Алтая
- 🏞 Посещение уникальных мест силы
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🕌 Православный храм на острове Патмос
- 🗺 Увлекательные истории и легенды
Что можно увидеть
- Зубы Дракона
- Остров Патмос
- Козья тропа
Описание экскурсии
- Наша первая остановка будет на берегу реки Катунь в селе Манжерок. Вы увидите Манжерокские пороги, погуляете, подышите чистым горным воздухом
- Проедем к селу Элекмонар и изучим Зубы Дракона. Это остроконечные скалы, которые возвышаются над поверхностью воды, разрезая стремительное течение Катуни
- Посетим знаменитый остров Патмос в селе Чемал. На нём расположен православный храм Иоанна Богослова. К острову ведёт пешеходный мостик
- Побываем на Козьей тропе, которая проходит вдоль реки Катунь. Здесь открываются завораживающие виды!
После по желанию заедем в кафе, перекусим и отправимся в обратный путь.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему Козья тропа так называется, хотя самих коз там нет и не было
- Что случилось с храмом Иоанна Богослова и почему ему пришлось поменять «место жительства»
- Почему скалы на реке Катунь называют «Зубами Дракона»
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на полноприводном автомобиле Mitsubishi Pajero или микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Протяжённость маршрута — 230 км
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Пешая часть маршрута несложная и не требует физической подготовки
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 153 туристов
Родился и вырос в Горном Алтае. С малых лет — в горах. Первое высшее образование — географ. И потом, учась в аспирантуре, всё тёплое время года проводил в горных экспедициях,Задать вопрос
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