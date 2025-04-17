Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска

Увлекательное путешествие по Горному Алтаю, где каждый найдёт что-то особенное. Посетите Зубы Дракона, остров Патмос и Козью тропу в компании опытного гида
На этой экскурсии участники посетят знаменитый остров Патмос с его православным храмом, полюбуются на величественные Зубы Дракона и раскроют тайны Козьей тропы.

Маршрут начинается в селе Манжерок, где можно насладиться чистым
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горным воздухом и увидеть Манжерокские пороги. В ходе поездки также будет возможность перекусить в местном кафе.

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет, пешая часть маршрута не требует специальной подготовки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды Горного Алтая
  • 🏞 Посещение уникальных мест силы
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🕌 Православный храм на острове Патмос
  • 🗺 Увлекательные истории и легенды
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа - из Горно-Алтайска
Ближайшие даты:
17
апр18
апр21
апр
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Зубы Дракона
  • Остров Патмос
  • Козья тропа

Описание экскурсии

  • Наша первая остановка будет на берегу реки Катунь в селе Манжерок. Вы увидите Манжерокские пороги, погуляете, подышите чистым горным воздухом
  • Проедем к селу Элекмонар и изучим Зубы Дракона. Это остроконечные скалы, которые возвышаются над поверхностью воды, разрезая стремительное течение Катуни
  • Посетим знаменитый остров Патмос в селе Чемал. На нём расположен православный храм Иоанна Богослова. К острову ведёт пешеходный мостик
  • Побываем на Козьей тропе, которая проходит вдоль реки Катунь. Здесь открываются завораживающие виды!

После по желанию заедем в кафе, перекусим и отправимся в обратный путь.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Козья тропа так называется, хотя самих коз там нет и не было
  • Что случилось с храмом Иоанна Богослова и почему ему пришлось поменять «место жительства»
  • Почему скалы на реке Катунь называют «Зубами Дракона»
  • И многое другое

Организационные детали

  • Поедем на полноприводном автомобиле Mitsubishi Pajero или микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Протяжённость маршрута — 230 км
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Пешая часть маршрута несложная и не требует физической подготовки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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