12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур-конструктор по Горному Алтаю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
8 мар в 08:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Откройте для себя секреты алтайской кухни и традиций на мастер-классе в Камлаке. Узнайте о травах, древней кулинарии и сыроварении в уникальной атмосфере
Начало: У отеля «Игман»
«Сварите настоящий авторский сыр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в древний Алтай
Горный Алтай - это не только природа, но и богатая история. Посетите курганы и святилища, узнайте тайны древних народов с опытным археологом
Начало: На центральной площади Горно-Алтайска
Завтра в 08:30
8 мар в 08:30
3000027 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна23 августа 2024Огромное спасибо! настолько комфортно, интересно и Ирина сама по себе замечательная, с удовольствием бы съездила еще раз с ней на другие экскурсии и всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Авторские»
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