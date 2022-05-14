Большое снегоходное путешествие по Алтаю

Экспедиция по маршруту от озера Манас до Каракольских озер

4.4
3 отзыва
Экспедиция по маршруту от озера Манас до Каракольских озер.

С кучей снега, без проторенных трасс, (готовьтесь копать), где легче встретить охотника промысловика, чем туриста.
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Большое снегоходное путешествие по Алтаю
Ближайшие даты:
14
фев
22
фев
03
мар
10
мар

Описание

Но здесь фантастически красиво! И такое же фантастическое катание на снегоходе! 

В этом туре мы:

  • увидим дикую заснеженную тайгу;
  • проложим личные снежные трассы;
  • преодолеем горные перевалы;
  • познакомимся с ночевками в зимовьях;
  • отдохнем от цивилизации.
     

Программа тура по дням

1 день
Переезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горы

Встреча в Горно-Алтайске.

Переезд до деревни Эдиган.

По дороге обед в кафе.

И далее до базы (теплого дома), где будем ночевать.

Знакомство с техникой. Инструктаж по технике безопасности, объяснение нюансов езды в горах. 

Пробный выезд в горы. Не очень далеко но уже очень интересно.

Вечером за ужином рассказ гида, как будет проходить маршрут, обмен впечатлениями.

2 день
Выезд в отроги Сумультинский хребта

Это уже полноценный экспедиционный день. 

Выезд в отроги Сумультинский хребта. 

Обзорные точки. Гольцы. Встреча с алтайским Батыром. 

Ночевка в таежной избе.

Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

3 день
Переезд на хребет «Куминские Белки»

Переезд из отрогов Сумультинского хребта на хребет «Куминские Белки». 

Посещение священного алтайского озера «Манас». 

Обзорные точки на горе Кабарага и Таманьол

Сегодня мы также прокатываем трассу к следующему дню – к перевалу Сайгонош.

Вариантов ночевки несколько, будет зависеть от нашего передвижения.

Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

4 день
Преодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка

Сегодня самый длинный и сложный день. 

Сегодня будет несколько серьезных горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка. Весь день будет пухлый снег – никаких компромиссов и чарыма в гольцах.

Сегодня же мы увидим самую высокую гору в восточном АлтаеАльбаган.

Ночевка в горном приюте «Саганы».

Возможна баня, если хватит сил.

Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

5 день
Радиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро Байоюк

Сегодня день радиальных выездов.

Выезд в урочище Сарызаз, урочище Айрык, посещение Каракокшинской пещеры и озера Байоюк.

Сегодня тоже только пухлый снег.

Ночуем в горном приюте «Саганы».

Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

6 день
Переезд от урочища Айрык к Каракольским озерам

Этот день тоже напряженный и тоже длинный.

Нам предстоит преодолеть горные перевалы. Хорошо, что в предыдущий день мы прокатим часть дороги и у нас будет тропа. 

Маршрут: Урочище Айрык, урочище Аккая, перевал Аккая, замки горных духов, перевал Багаташ, Каракольские озера.

Ночевка на базе «Каракольские озера». 

Баня.

Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

7 день
Переезд до села Урлу-Аспак. Остановка на плато Огой и перевале Караташ

Выезд с Каракольских озер до финиша нашего путешествия села Урлу-Аспак.

По дороге заедем на озерный белок, остановимся на плато Огой и перевале Караташ, откуда, оглянувшись, сможем еще вдалеке увидеть красивый цирк Каракольских озер и Багаташ.

Нас встречает микроавтобус для переезда в гостиницу в Горно-Алтайске.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в приюте «Саганы» и на таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
  • 2 человека на снегоходе – 77 500 руб.;
  • 1 человек на снегоходе 115 000 руб.

Маршрут сложный и снежный, поэтому в приоритете одиночное размещение.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка от Горно-Алтайска на маршрут и обратно
  • Аренда снегохода и бензин
  • Проживание на таежных базах
  • Трехразовое питание (в день заезда ужин, на маршруте трехразовое, в день отъезда завтрак и обед обед часто будет перекусом с горячим чаем)
  • Спутниковый телефон (для экстренной связи, разговоры туриста за дополнительную плату)
  • Бытовое снаряжение для хоз. нужд
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой
  • Медицинская страховка
  • Услуги гидов
  • Баня 2 раза на маршруте («Каракольские озера» и горный приют «Саганы»)
Что не входит
  • Дорога до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак или мягкую сумку, 80-100 л (если нет, то сообщить нам, мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
  2. Обувь должна быть теплой. Избегайте новой не разношенной обуви.
  3. Теплая одежда – удобная теплая куртка, удобные теплые брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре.
  4. Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
  5. Термобелье, можно пару комплектов.
  6. Головной убор – обязательно флисовая или шерстяная шапочка.
  7. Носки – 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т. ч. гигиеническая губная помада, расческа.
  9. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от яркого солнца в горах – бывает очень необходимо.
  10. Маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
  11. Индивидуальные лекарственные средства-если нужно что-то особенное (общая аптечка у нас есть).
  12. Эластичные наколенники или эластичные бинты.
  13. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
  14. Большие булавки – они помогают удобно сушить вещи в избах в тайге.
  15. Зажигалку или спички.
  16. Карманный складной нож.
  17. Шлепанцы (для нахождения в домиках и бани).
  18. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегченные перчатки.
  19. Термос для чая – желателен, но необязателен.

Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:

  • Обувь. Это наверно самая важная часть экипировки. Обувь должна быть теплая и не склонная к промоканию. Если нет своих снегоходных бот, можно взять например ботинки от сноуборда – они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и теплые. Но не самые удобные).
  • Верхняя теплая одежда. Желательно теплые костюмы с мембраной. Можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Этому тоже надо уделить внимание – так как маршруты проходят на больших высотах, на перевалах возможны метели и низкая температура.
  • Перчатки. Лучше пару комплектов, это часть снаряжения мокнет быстрее всего. И облегченные перчатки на периоды стоянок.
  • Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут требует опыта управления снегоходом.

Маршрут не требует специальной физической подготовки, но желательна хорошая физическая форма и определенный уровень психологической готовности к маршруту. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.

Гости до 18 лет на маршрут не допускаются.

Каковы особенности тура?

Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
14 мая 2022
Джип-тур был организован хорошо. Но нужно приготовиться к длительным переездам в первые 2 дня и активным походам по горам.
Д
14 авг 2021
Организовано всё очень хорошо. Обращу внимание на слаженные действия организаторов тура на разных участках путешествия. Хочется отметить хорошую работу гида-инструктора. Он легко и непринуждённо сплотил наш разношёрстный коллектив. Вместе с похвалой примите, пожалуйста, маленькое пожелание. В самом начале тура (как в театре) выдайте участникам карту маршрута. Пусть это будет простая копия карты, а маркером на ней нарисован маршрут. Расстояния для одного путешествия огромные и немного трудно осознать масштаб происходящего. Или второй вариант. По окончании маршрута все участники вместе с гидом обсудят, оценят маршрут и нарисуют его себе для приятных воспоминаний.
А
10 авг 2021
Все хорошо.
Пожелание: в машине или у инструктора неплохо бы иметь аптечку первой помощи.

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