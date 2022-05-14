Экспедиция по маршруту от озера Манас до Каракольских озер. С кучей снега, без проторенных трасс, (готовьтесь копать), где легче встретить охотника промысловика, чем туриста.

В этом туре мы:

Но здесь фантастически красиво! И такое же фантастическое катание на снегоходе!

Программа тура по дням

1 день Переезд до деревни Эдиган. Пробный выезд в горы

Встреча в Горно-Алтайске. Переезд до деревни Эдиган. По дороге обед в кафе. И далее до базы (теплого дома), где будем ночевать. Знакомство с техникой. Инструктаж по технике безопасности, объяснение нюансов езды в горах. Пробный выезд в горы. Не очень далеко но уже очень интересно. Вечером за ужином рассказ гида, как будет проходить маршрут, обмен впечатлениями.

2 день Выезд в отроги Сумультинский хребта

Это уже полноценный экспедиционный день. Выезд в отроги Сумультинский хребта. Обзорные точки. Гольцы. Встреча с алтайским Батыром. Ночевка в таежной избе. Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

3 день Переезд на хребет «Куминские Белки»

Переезд из отрогов Сумультинского хребта на хребет «Куминские Белки». Посещение священного алтайского озера «Манас». Обзорные точки на горе Кабарага и Таманьол. Сегодня мы также прокатываем трассу к следующему дню – к перевалу Сайгонош. Вариантов ночевки несколько, будет зависеть от нашего передвижения. Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

4 день Преодоление горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка

Сегодня самый длинный и сложный день. Сегодня будет несколько серьезных горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка. Весь день будет пухлый снег – никаких компромиссов и чарыма в гольцах. Сегодня же мы увидим самую высокую гору в восточном Алтае – Альбаган. Ночевка в горном приюте «Саганы». Возможна баня, если хватит сил. Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

5 день Радиальные выезды: урочища Сарызаз и Айрык, Каракокшинские пещеры, озеро Байоюк

Сегодня день радиальных выездов. Выезд в урочище Сарызаз, урочище Айрык, посещение Каракокшинской пещеры и озера Байоюк. Сегодня тоже только пухлый снег. Ночуем в горном приюте «Саганы». Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

6 день Переезд от урочища Айрык к Каракольским озерам

Этот день тоже напряженный и тоже длинный. Нам предстоит преодолеть горные перевалы. Хорошо, что в предыдущий день мы прокатим часть дороги и у нас будет тропа. Маршрут: Урочище Айрык, урочище Аккая, перевал Аккая, замки горных духов, перевал Багаташ, Каракольские озера. Ночевка на базе «Каракольские озера». Баня. Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.

7 день Переезд до села Урлу-Аспак. Остановка на плато Огой и перевале Караташ