В этом туре мы:
Встреча в Горно-Алтайске.
Переезд до деревни Эдиган.
По дороге обед в кафе.
И далее до базы (теплого дома), где будем ночевать.
Знакомство с техникой. Инструктаж по технике безопасности, объяснение нюансов езды в горах.
Пробный выезд в горы. Не очень далеко но уже очень интересно.
Вечером за ужином рассказ гида, как будет проходить маршрут, обмен впечатлениями.
Это уже полноценный экспедиционный день.
Выезд в отроги Сумультинский хребта.
Обзорные точки. Гольцы. Встреча с алтайским Батыром.
Ночевка в таежной избе.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Переезд из отрогов Сумультинского хребта на хребет «Куминские Белки».
Посещение священного алтайского озера «Манас».
Обзорные точки на горе Кабарага и Таманьол.
Сегодня мы также прокатываем трассу к следующему дню – к перевалу Сайгонош.
Вариантов ночевки несколько, будет зависеть от нашего передвижения.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Сегодня самый длинный и сложный день.
Сегодня будет несколько серьезных горных перевалов: Сайгонош, Южеме, Щелка. Весь день будет пухлый снег – никаких компромиссов и чарыма в гольцах.
Сегодня же мы увидим самую высокую гору в восточном Алтае – Альбаган.
Ночевка в горном приюте «Саганы».
Возможна баня, если хватит сил.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Сегодня день радиальных выездов.
Выезд в урочище Сарызаз, урочище Айрык, посещение Каракокшинской пещеры и озера Байоюк.
Сегодня тоже только пухлый снег.
Ночуем в горном приюте «Саганы».
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Этот день тоже напряженный и тоже длинный.
Нам предстоит преодолеть горные перевалы. Хорошо, что в предыдущий день мы прокатим часть дороги и у нас будет тропа.
Маршрут: Урочище Айрык, урочище Аккая, перевал Аккая, замки горных духов, перевал Багаташ, Каракольские озера.
Ночевка на базе «Каракольские озера».
Баня.
Питание включено: завтрак и ужин – горячие, обед – перекус.
Выезд с Каракольских озер до финиша нашего путешествия – села Урлу-Аспак.
По дороге заедем на озерный белок, остановимся на плато Огой и перевале Караташ, откуда, оглянувшись, сможем еще вдалеке увидеть красивый цирк Каракольских озер и Багаташ.
Нас встречает микроавтобус для переезда в гостиницу в Горно-Алтайске.
В туре предусмотрено проживание в приюте «Саганы» и на таежных зимовьях в домах без удобств с печным отоплением. Внутри есть кровати или нары.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества мест на снегоходе:
Маршрут сложный и снежный, поэтому в приоритете одиночное размещение.
Готовя экипировку к туру, подумайте что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Лишнее нам будет очень мешать своим объемом.
Уделите особое внимание:
Маршрут требует опыта управления снегоходом.
Маршрут не требует специальной физической подготовки, но желательна хорошая физическая форма и определенный уровень психологической готовности к маршруту. Турист должен быть готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды в условиях зимы.
Гости до 18 лет на маршрут не допускаются.
Никакого сопровождения кроме самих снегоходов с нами не будет. Все вещи бензин и т. д. будем везти на специальных санях.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.