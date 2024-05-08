3 день

Древние ледники

Авто-пешая экскурсия к одному из ледников Южно-Чуйского хребта, который был свидетелем древней катастрофы — гляциального супер-паводка. Посетим эпицентр сильного землетрясения 2003 года, почти полностью разрушившего село Бельтир.

Поднимемся вверх по долине «белой реки» Аккол к Софийскому леднику.

Расстояния: 150 км (авто), 15 км (треккинг).