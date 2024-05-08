В том числе проедем по дороге, которая входит в ТОП10 самых красивых дорог мира — по Чуйскому тракту.
А также: увидим ледник Снежного Барса и Софийский, Курайский хребет и хребет Чихачева, долины рек Аккол и Юстыд, озера Куехтанарские, Киндыктыколь и Небесное. И посетим самые популярные туристические места — алтайские «Марс» и «Луну».
мая
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска до 11.00 или Новокузнецка (до 07.00)
Сегодня мы проедем по дороге, которая входит в ТОП10 самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Поднимемся с высоты 294 м н. у. м. до высоты 1500 м н. у. м.
Расстояния: 350 км (авто).
Жемчужины Курайского хребта
Треккинг на Куехтанарские озера.
Расстояния: 12 км (треккинг налегке).
Древние ледники
Авто-пешая экскурсия к одному из ледников Южно-Чуйского хребта, который был свидетелем древней катастрофы — гляциального супер-паводка. Посетим эпицентр сильного землетрясения 2003 года, почти полностью разрушившего село Бельтир.
Поднимемся вверх по долине «белой реки» Аккол к Софийскому леднику.
Расстояния: 150 км (авто), 15 км (треккинг).
Курайский хребет. Алтайский Марс и Луна
Пешее восхождение на одну из вершин Курайского хребта (3402 м. н.у. м.). Специальная подготовка не требуется.
Также в этот день посетим популярные туристические места — алтайские «Марс» и «Луну».
Расстояния: 10 км (авто), 10 км (треккинг).
Озеро Киндыктыколь
Переезд на высокогорное озеро Киндыктыколь (озеро с пупком) вдоль монгольской границы, размещение в домиках с печкой. Треккинг на смотровую площадку, с которой открывается невообразимый вид на хребет Чихачева.
По пути посетим долину реки Юстыд.
Расстояния: 70 км (авто), 6 км (треккинг).
Размещение: высокогорная база Кок-Коль, туалет на улице, баня.
В гости к барсам
Треккинг на озеро Небесное и ледник Снежного Барса.
В этих районах обитают снежные барсы, манулы и алтайские горные бараны аргали, поэтому здесь стоит быть особенно аккуратным, чтобы не побеспокоить этих редких животных своим присутствием.
Расстояние: 15 км (треккинг).
Завершение тура
Трансфер в Горно-Алтайск (500 км), размещение в гостинице.
По желанию в этот день можно улететь из Кош-Агача самолетом местных авиалиний (оплачивается отдельно, средняя стоимость ориентировочно 3500 руб. /чел) и насладиться видом прекрасных мест, которые ранее посетили лично. Либо использовать шанс второй раз прокатиться по одной из самых красивых дорог мира.
Проживание
Проживание в 2-х и 3-х местных теплых и уютных домиках.
Варианты проживания
Турбаза в с. Акташ, с. Курай
Турбаза в с. Акташ, с. Курай, 2х-3х местное размещение (душ, туалет в домике).
Высокогорная база Кок-Коль
Размещение: высокогорная база Кок-Коль, туалет на улице, баня.
Гостиница в Горно-Алтайске
Проживание в уютной гостинице в Горно-Алтайске.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (2х или 3х местное размещение, тур. базы, гостиница в Горно-Алтайске).
- Трёхразовое питание (кроме обеда на трассе в первый и последний день). Завтрак готовят гиды. Ужин в кафе или готовят гиды.
- Проезд на подготовленных внедорожниках в течение всего тура (MMC Pajero Sport, Nissan Safari, Toyota Hilux Surf, Isuzu D-Max Arctic Truck — никаких УАЗиков).
- Услуги гидов.
- Дополнительный инвентарь (треккинговые палочки)
- Что не входит
- Авиаперелет до Горно-Алтайска.
- Авиаперелет из Кош-Агача до Горно-Алтайска
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ:
ДОКУМЕНТЫ:
Паспорт
Полис ОМС
Полис антиклещ
ОБУВЬ:
Треккинговые ботинки (предпочтительней) или крепкие непромокаемые кроссовки
Шлепанцы для бани/душа
ОДЕЖДА:
Ветрозащитная куртка + ветрозащитные штаны
Дождевик (если хотите свой конкретный, стандартный обычный предоставляется)
Свитер из флиса (флиска)
Куртка демисезонная
Футболки - 3-4 штуки
Шорты
Купальные плавки/шорты
Носки тонкие (3-4 пары)
Носки теплые (1 пара)
Сменное нижнее белье
Головной убор от солнца (панамка, кепка, бандана)
Шапка теплая
Легкие перчатки
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Очки солнцезащитные
Индивидуальная аптечка (групповая предоставляется)
Фототехника + зарядные устройства для аккумуляторов
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Полотенце
Зубная щетка
Мыло
Мочалка
Солнцезащитный крем
Посуда (кружка, ложка, вилка, тарелка) - не требуется (за исключением, если предпочитаете кушать из своей). Вся посуда предоставляется.
Репелленты предоставляем.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору