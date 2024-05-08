Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке

Групповой тур в Горно-Алтайске
Приглашаем отправиться с нами в удивительный маршрут по одному из удалённых уголков Горного Алтая. Путь будет насыщенкрасивыми видами и лёгким треккингом без рюкзаков. Более 2000 км мы преодолеем на подготовленных внедорожниках.

В том числе проедем по дороге, которая входит в ТОП10 самых красивых дорог мира — по Чуйскому тракту.

А также: увидим ледник Снежного Барса и Софийский, Курайский хребет и хребет Чихачева, долины рек Аккол и Юстыд, озера Куехтанарские, Киндыктыколь и Небесное. И посетим самые популярные туристические места — алтайские «Марс» и «Луну».
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Экспедиционный джип-тур «Дорогами Чингисхана» с пешим треккингом налегке
Ближайшие даты:
8
мая
10
сен

Что вас ожидает:

Сказочные озёра
Сказочные озёра
В зависимости от освещения вода меняет свой цвет от насыщенно-синего до изумрудно-зелёного
Прохлада алтайских ледников
Прохлада алтайских ледников
Посетим одни из крупнейших ледников в регионе — Софийский и Снежного Барса
Алтайские «Марс» и «Луна»
Алтайские «Марс» и «Луна»
Нас ждёт настоящий телепорт на другую планету — настолько удивительны и необычны эти локации
Переплетения горных рек
Переплетения горных рек
Побываем в долинах рек Аккол и Юстыд и сделаем живописные фотографии
Лёгкий треккинг
Лёгкий треккинг
Отправимся в пешие походы, не требующие особой подготовки
На внедорожниках с ветерком
На внедорожниках с ветерком
Самые длинные дистанции преодолеем на подготовленных внедорожниках

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска до 11.00 или Новокузнецка (до 07.00)

Сегодня мы проедем по дороге, которая входит в ТОП10 самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Поднимемся с высоты 294 м н. у. м. до высоты 1500 м н. у. м.

Расстояния: 350 км (авто).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Жемчужины Курайского хребта

Треккинг на Куехтанарские озера.

Расстояния: 12 км (треккинг налегке).

Жемчужины Курайского хребтаЖемчужины Курайского хребтаЖемчужины Курайского хребта
3 день

Древние ледники

Авто-пешая экскурсия к одному из ледников Южно-Чуйского хребта, который был свидетелем древней катастрофы — гляциального супер-паводка. Посетим эпицентр сильного землетрясения 2003 года, почти полностью разрушившего село Бельтир.

Поднимемся вверх по долине «белой реки» Аккол к Софийскому леднику.

Расстояния: 150 км (авто), 15 км (треккинг).

Древние ледникиДревние ледникиДревние ледники
4 день

Курайский хребет. Алтайский Марс и Луна

Пешее восхождение на одну из вершин Курайского хребта (3402 м. н.у. м.). Специальная подготовка не требуется.

Также в этот день посетим популярные туристические места — алтайские «Марс» и «Луну».

Расстояния: 10 км (авто), 10 км (треккинг).

Курайский хребет. Алтайский Марс и ЛунаКурайский хребет. Алтайский Марс и ЛунаКурайский хребет. Алтайский Марс и Луна
5 день

Озеро Киндыктыколь

Переезд на высокогорное озеро Киндыктыколь (озеро с пупком) вдоль монгольской границы, размещение в домиках с печкой. Треккинг на смотровую площадку, с которой открывается невообразимый вид на хребет Чихачева.

По пути посетим долину реки Юстыд.

Расстояния: 70 км (авто), 6 км (треккинг).

Размещение: высокогорная база Кок-Коль, туалет на улице, баня.

Озеро КиндыктыкольОзеро КиндыктыкольОзеро Киндыктыколь
6 день

В гости к барсам

Треккинг на озеро Небесное и ледник Снежного Барса.

В этих районах обитают снежные барсы, манулы и алтайские горные бараны аргали, поэтому здесь стоит быть особенно аккуратным, чтобы не побеспокоить этих редких животных своим присутствием.

Расстояние: 15 км (треккинг).

В гости к барсамВ гости к барсамВ гости к барсам
7 день

Завершение тура

Трансфер в Горно-Алтайск (500 км), размещение в гостинице.

По желанию в этот день можно улететь из Кош-Агача самолетом местных авиалиний (оплачивается отдельно, средняя стоимость ориентировочно 3500 руб. /чел) и насладиться видом прекрасных мест, которые ранее посетили лично. Либо использовать шанс второй раз прокатиться по одной из самых красивых дорог мира.

Завершение тураЗавершение тураЗавершение тура

Проживание

Проживание в 2-х и 3-х местных теплых и уютных домиках.

Варианты проживания

Турбаза в с. Акташ, с. Курай

3 ночи

Турбаза в с. Акташ, с. Курай, 2х-3х местное размещение (душ, туалет в домике).

Высокогорная база Кок-Коль

2 ночи

Размещение: высокогорная база Кок-Коль, туалет на улице, баня.

Гостиница в Горно-Алтайске

1 ночь

Проживание в уютной гостинице в Горно-Алтайске.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (2х или 3х местное размещение, тур. базы, гостиница в Горно-Алтайске).
  • Трёхразовое питание (кроме обеда на трассе в первый и последний день). Завтрак готовят гиды. Ужин в кафе или готовят гиды.
  • Проезд на подготовленных внедорожниках в течение всего тура (MMC Pajero Sport, Nissan Safari, Toyota Hilux Surf, Isuzu D-Max Arctic Truck — никаких УАЗиков).
  • Услуги гидов.
  • Дополнительный инвентарь (треккинговые палочки)
Что не входит
  • Авиаперелет до Горно-Алтайска.
  • Авиаперелет из Кош-Агача до Горно-Алтайска
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ:

ДОКУМЕНТЫ:
Паспорт
Полис ОМС
Полис антиклещ

ОБУВЬ:
Треккинговые ботинки (предпочтительней) или крепкие непромокаемые кроссовки
Шлепанцы для бани/душа

ОДЕЖДА:
Ветрозащитная куртка + ветрозащитные штаны
Дождевик (если хотите свой конкретный, стандартный обычный предоставляется)
Свитер из флиса (флиска)
Куртка демисезонная
Футболки - 3-4 штуки
Шорты
Купальные плавки/шорты
Носки тонкие (3-4 пары)
Носки теплые (1 пара)
Сменное нижнее белье
Головной убор от солнца (панамка, кепка, бандана)
Шапка теплая
Легкие перчатки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Очки солнцезащитные
Индивидуальная аптечка (групповая предоставляется)
Фототехника + зарядные устройства для аккумуляторов

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Полотенце
Зубная щетка
Мыло
Мочалка
Солнцезащитный крем

Посуда (кружка, ложка, вилка, тарелка) - не требуется (за исключением, если предпочитаете кушать из своей). Вся посуда предоставляется.

Репелленты предоставляем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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