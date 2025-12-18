Этнопрограмма с пением кай, дегустацией и экскурсией по Горно-Алтайску

Приглашаем на необычную экскурсию по Алтаю.
Вы увидите уютный город Горно-Алтайск — самобытную столицу Алтая, гармонично вписанную в горные пейзажи, и уникальные коллекции Национального краеведческого музея.
А еще вы погрузитесь в культуру: вас ждет дегустация национальных блюд и этнопрограмма с горловым пением.
Описание экскурсииПриглашаем вас познакомиться с сердцем Республики Алтай — самобытным городом Горно-Алтайском и народными традициями. Вы почувствуете уникальный колорит этого региона, сплетенный из древних легенд, величественных горных пейзажей и богатых традиций местных народов. Мы побываем на обзорной экскурсии по столице республики. Горно-Алтайск — это удивительно чистый и ухоженный город, который гармонично вписан в природный ландшафт. Также мы посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. В его фондах собраны поистине уникальные коллекции. Яркой частью программы станет погружение в культурные и гастрономические традиции. Вы продегустируете национальные алтайские блюда. А для групп от восьми человек это знакомство станет особенно аутентичным — вам покажут этнопрограмму с игрой на национальных инструментах и горловым пением кай. Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Река Катунь
- Посещение этнокафе
- Музей ИМ.А.В. Анохина
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Дегустация в этнокафе
- Трансфер
- Входные билеты
- Кай (при группе от 8 чел.)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коммунистический проспект, 44
Завершение: Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
