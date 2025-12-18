Этнопрограмма с пением кай, дегустацией и экскурсией по Горно-Алтайску

Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем на необычную экскурсию по Алтаю.



Вы увидите уютный город Горно-Алтайск — самобытную столицу Алтая, гармонично вписанную в горные пейзажи, и уникальные коллекции Национального краеведческого музея.



А еще вы погрузитесь в культуру: вас ждет дегустация национальных блюд и этнопрограмма с горловым пением.

ООО « Горный Алтай Плюс» Групповая экскурсия Длитель­ность 4.5 часа Размер группы 1-18 человек 5100 ₽ за человека

Описание экскурсии Приглашаем вас познакомиться с сердцем Республики Алтай — самобытным городом Горно-Алтайском и народными традициями. Вы почувствуете уникальный колорит этого региона, сплетенный из древних легенд, величественных горных пейзажей и богатых традиций местных народов. Мы побываем на обзорной экскурсии по столице республики. Горно-Алтайск — это удивительно чистый и ухоженный город, который гармонично вписан в природный ландшафт. Также мы посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. В его фондах собраны поистине уникальные коллекции. Яркой частью программы станет погружение в культурные и гастрономические традиции. Вы продегустируете национальные алтайские блюда. А для групп от восьми человек это знакомство станет особенно аутентичным — вам покажут этнопрограмму с игрой на национальных инструментах и горловым пением кай. Важная информация: Экскурсия проводится при наборе группы от 6 человек.

