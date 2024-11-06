читать дальше

именно с этого места. Не смотря на то, что до этой экскурсии, проехали все туристические точки.

Дорога к сыроварне, локация, люди … сыр!!! Все понравилось)

От всей души желаю Анне и ее друзьям успеха и удачи в этом деле.

Благодарю Вас за вкусную трапезу, за удивительную атмосферу и приятную беседу!

Дмитрий и Наталия