Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
«, входные билеты в Палеопарк — 600 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка, дети до 5 лет бесплатно, дегустация блюд алтайской кухни — 2500 ₽ за группу»
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
Начало: Коммунистический проспект, 16
«В этом увлекательном путешествии вас ждёт дегустация алтайских блюд в этнокафе и знакомство с курортом «Манжерок»»
30 дек в 09:00
4 янв в 09:00
4300 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Этнопрограмма с пением кай, дегустацией и экскурсией по Горно-Алтайску
Начало: Коммунистический проспект, 44
«А еще вы погрузитесь в культуру: вас ждет дегустация национальных блюд и этнопрограмма с горловым пением»
5100 ₽ за человека
- ББогдан6 ноября 2024Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомельеПрекрасная экскурсия, Анна очень интересный рассказчик, узнали много нового про Алтай, сыр и в целом про путешествия. В Тоураке встретили
- ГГеннадий1 октября 2024Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомельеНам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладиться живописной природой,узнать, как изготавливают
- ЕЕкатерина25 августа 2024Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомельеМне очень понравилось содержание экскурсии, но добраться без машины туда нереально. Общественный транспорт из Горно-Алтайска в Тоурак не ездит, нужен трансфер
- ССергей20 августа 2024Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомельеОтличная экскурсия! Мы даже не думали, что нам так понравится. Суперски провели время: варили сыр, собирали и пили курильский чай,
- ННаталья11 августа 2024Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомельеРекомендую!!!
Атмосферное место, великолепная Анна - красива, умна, гостеприимна и знает все о сыре (и даже больше))!
Наша любовь к Алтаю началась
- ННадежда1 июля 2024Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомельеВсе очень замечательно, всем советую. Мы обязательно вернемся еще раз.
