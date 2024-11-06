Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Горно-Алтайске – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Горно-Алтайске, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
«, входные билеты в Палеопарк — 600 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка, дети до 5 лет бесплатно, дегустация блюд алтайской кухни — 2500 ₽ за группу»
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
Начало: Коммунистический проспект, 16
«В этом увлекательном путешествии вас ждёт дегустация алтайских блюд в этнокафе и знакомство с курортом «Манжерок»»
30 дек в 09:00
4 янв в 09:00
4300 ₽ за человека
Этнопрограмма с пением кай, дегустацией и экскурсией по Горно-Алтайску
4.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Этнопрограмма с пением кай, дегустацией и экскурсией по Горно-Алтайску
Начало: Коммунистический проспект, 44
«А еще вы погрузитесь в культуру: вас ждет дегустация национальных блюд и этнопрограмма с горловым пением»
5100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Богдан
    6 ноября 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Прекрасная экскурсия, Анна очень интересный рассказчик, узнали много нового про Алтай, сыр и в целом про путешествия. В Тоураке встретили
    читать дальше

    по-домашнему, очень вкусно и интересно, прекрасная семья, которая любит свое дело. Дегустация и мастер-класс проходили в настоящем аиле с очагом по центру. Также вокруг очень красиво и атмосферно, пасутся лошади, течет горная речка буквально в двух шагах от участка.

  • Г
    Геннадий
    1 октября 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Нам посчастливилось побывать в уникальном месте и познакомиться с удивительными людьми. Здесь можно не только насладиться живописной природой,узнать, как изготавливают
    читать дальше

    сыр, но и собственными руками приготовить его, пообщаться за чашечкой ароматного чая с людьми увлеченными своим делом.
    Незабываемая дегустация, сыр просто чудесный. За вкусным сыром с тонкими деталями и нюансами - непременно сюда. Анне хотим пожелать удачи и реализации всего задуманного.

  • Е
    Екатерина
    25 августа 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Мне очень понравилось содержание экскурсии, но добраться без машины туда нереально. Общественный транспорт из Горно-Алтайска в Тоурак не ездит, нужен трансфер
  • С
    Сергей
    20 августа 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Отличная экскурсия! Мы даже не думали, что нам так понравится. Суперски провели время: варили сыр, собирали и пили курильский чай,
    читать дальше

    гуляли по лесу вдоль безумно живописной реки. Нашли костянику, землянику, красную смородину, что послужило приятным дополнением к и без того полному столу вкусностей, которыми нас встретила Анна. Узнали много нового и интересного про сыр, посмотрели на действующую сыроварню в подвале 19го века. Море впечатлений от интереснейшего человека. В подарок еще и получили головку раклета! Уже дома едим и вспоминаем этот замечательный день)) всем советуем!

  • Н
    Наталья
    11 августа 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Рекомендую!!!
    Атмосферное место, великолепная Анна - красива, умна, гостеприимна и знает все о сыре (и даже больше))!
    Наша любовь к Алтаю началась
    читать дальше

    именно с этого места. Не смотря на то, что до этой экскурсии, проехали все туристические точки.
    Дорога к сыроварне, локация, люди … сыр!!! Все понравилось)
    От всей души желаю Анне и ее друзьям успеха и удачи в этом деле.
    Благодарю Вас за вкусную трапезу, за удивительную атмосферу и приятную беседу!
    Дмитрий и Наталия

  • Н
    Надежда
    1 июля 2024
    Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
    Все очень замечательно, всем советую. Мы обязательно вернемся еще раз.

Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 4300 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
