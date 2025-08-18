Индивидуальная
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Откройте для себя секреты алтайской кухни и традиций на мастер-классе в Камлаке. Узнайте о травах, древней кулинарии и сыроварении в уникальной атмосфере
Начало: У отеля «Игман»
«Вы узнаете, что от древней кухни осталось на столе современных алтайцев»
Завтра в 10:00
16 ноя в 10:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Камышлинский водопад и Манжерок с дегустацией национальной кухни
Начало: Коммунистический проспект, 16
«Сначала нас ждет дегустация с элементами алтайской национальной кухни в этно-комплексе «Меркит»»
28 ноя в 09:00
4600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
Начало: Коммунистический проспект, 16
«В этом увлекательном путешествии вас ждёт дегустация алтайских блюд в этнокафе и знакомство с курортом «Манжерок»»
30 дек в 09:00
4 янв в 09:00
4300 ₽ за человека
- ДДарья18 августа 2025У Ирины все предусмотрено для интересного рассказа - планшеты, фото, музыка. Она молодец! Мастер-класс - супер. Быстро, несложно и с результатом, который заберем с собой.
- ААнастасия19 июня 2025Экскурсию нам провела светлейший человек Ирина (гид), мастер слова и своего дела, рассказавшая нам не только то, что включала программа,
- ЯЯна23 августа 2024Огромное спасибо! настолько комфортно, интересно и Ирина сама по себе замечательная, с удовольствием бы съездила еще раз с ней на другие экскурсии и всем рекомендую.
