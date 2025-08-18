читать дальше

но и ответившая на наши дополнительные вопросы, четко и по существу! И Ирина, мастер слов и рукодельница, заклинательница трав!



В экскурсии для простоты восприятия присутствовали устройства с наушниками, чтобы в случае непогоды гида вы могли услышать в любом случае. Авто комфортабельное, просторное, ехали и наслаждались историей края, словно это люкс!



Гид Ирина рассказала нам в пути о многом, об экосистеме края, его традициях и народах, об истории и интересных местах, куда нам стоит заглянуть, и что стоит попробовать! Мы невероятно благодарны ей за помощь нам в наших небольших проблемах - очень отзывчивый человек, такой доброты не встречали настолько давно, что пишу это и на глазах наворачиваются слезы ❤️



Рукодесница травница Ирина рассказала нам о травах, растущих в этом чудесном краю и по всей нашей стране, удивила тем, что же из них можно кушать (вы правда будете удивлены!) и не просто сказала, а показала и дала отведать некоторые из них! Рассказала и о сборе, где и когда какие растения собирать. Мы с ней и скрутку вместе скрутили, и дикорастущих трав поели, и даже собрали собственные чайные сборы! ❤️



Наша оценка по каждому пункту - 10/10, Ирины, мы уже скучаем по вам!