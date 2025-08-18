Мои заказы

Гастрономические экскурсии Горно-Алтайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Горно-Алтайске, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Откройте для себя секреты алтайской кухни и традиций на мастер-классе в Камлаке. Узнайте о травах, древней кулинарии и сыроварении в уникальной атмосфере
Начало: У отеля «Игман»
«Вы узнаете, что от древней кухни осталось на столе современных алтайцев»
Завтра в 10:00
16 ноя в 10:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Камышлинский водопад и Манжерок с дегустацией национальной кухни
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Камышлинский водопад и Манжерок с дегустацией национальной кухни
Начало: Коммунистический проспект, 16
«Сначала нас ждет дегустация с элементами алтайской национальной кухни в этно-комплексе «Меркит»»
28 ноя в 09:00
4600 ₽ за человека
Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
Начало: Коммунистический проспект, 16
«В этом увлекательном путешествии вас ждёт дегустация алтайских блюд в этнокафе и знакомство с курортом «Манжерок»»
30 дек в 09:00
4 янв в 09:00
4300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    18 августа 2025
    Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
    У Ирины все предусмотрено для интересного рассказа - планшеты, фото, музыка. Она молодец! Мастер-класс - супер. Быстро, несложно и с результатом, который заберем с собой.
  • А
    Анастасия
    19 июня 2025
    Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
    Экскурсию нам провела светлейший человек Ирина (гид), мастер слова и своего дела, рассказавшая нам не только то, что включала программа,
    но и ответившая на наши дополнительные вопросы, четко и по существу! И Ирина, мастер слов и рукодельница, заклинательница трав!

    В экскурсии для простоты восприятия присутствовали устройства с наушниками, чтобы в случае непогоды гида вы могли услышать в любом случае. Авто комфортабельное, просторное, ехали и наслаждались историей края, словно это люкс!

    Гид Ирина рассказала нам в пути о многом, об экосистеме края, его традициях и народах, об истории и интересных местах, куда нам стоит заглянуть, и что стоит попробовать! Мы невероятно благодарны ей за помощь нам в наших небольших проблемах - очень отзывчивый человек, такой доброты не встречали настолько давно, что пишу это и на глазах наворачиваются слезы ❤️

    Рукодесница травница Ирина рассказала нам о травах, растущих в этом чудесном краю и по всей нашей стране, удивила тем, что же из них можно кушать (вы правда будете удивлены!) и не просто сказала, а показала и дала отведать некоторые из них! Рассказала и о сборе, где и когда какие растения собирать. Мы с ней и скрутку вместе скрутили, и дикорастущих трав поели, и даже собрали собственные чайные сборы! ❤️

    Наша оценка по каждому пункту - 10/10, Ирины, мы уже скучаем по вам!

    Экскурсию нам провела светлейший человек Ирина (гид), мастер слова и своего дела, рассказавшая нам не только то, что включала программа,
  • Я
    Яна
    23 августа 2024
    Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
    Огромное спасибо! настолько комфортно, интересно и Ирина сама по себе замечательная, с удовольствием бы съездила еще раз с ней на другие экскурсии и всем рекомендую.
    Огромное спасибо! настолько комфортно, интересно и Ирина сама по себе замечательная, с удовольствием бы съездила еще раз с ней на другие экскурсии и всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
  2. Камышлинский водопад и Манжерок с дегустацией национальной кухни
  3. Курорт Манжерок и дегустация национальных алтайских блюд в этнокафе
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Остров Патмос
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Самое главное
  6. Чемал
  7. Гейзерное озеро
  8. Ороктойский мост
  9. Зубы дракона
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в ноябре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Горно-Алтайска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025