Почувствуйте настоящий Алтай! Мы отправимся в отдалённые места, где природа сохранилась в первозданном виде, а люди живут в единстве и гармонии с горами. Сменим климатические зоны от густых лесов до ледниковых вершин.



Вы полюбуетесь панорамами на перевале Чике-Таман, очаруетесь Гейзерным озером, пройдёте через «Красные ворота». А также узнаете любопытные факты из истории Алтая.