Почувствуйте настоящий Алтай! Мы отправимся в отдалённые места, где природа сохранилась в первозданном виде, а люди живут в единстве и гармонии с горами. Сменим климатические зоны от густых лесов до ледниковых вершин.
Вы полюбуетесь панорамами на перевале Чике-Таман, очаруетесь Гейзерным озером, пройдёте через «Красные ворота». А также узнаете любопытные факты из истории Алтая.
Вы полюбуетесь панорамами на перевале Чике-Таман, очаруетесь Гейзерным озером, пройдёте через «Красные ворота». А также узнаете любопытные факты из истории Алтая.
Описание экскурсии
Мы проедем 800 км (в обе стороны) по Чуйскому тракту и посетим:
- Семинский перевал — высшая точка нашего маршрута (более 1700 м над уровнем моря). В кедровом лесу можно поискать шишки и взять с собой
- Чике-Таман, или Чёрт-Атаман — серпантинный подъём и спуск с красивой обзорной площадкой на хребты Алтая
- Цаплинский мост — памятник архитектуры. Первый в мире двухцепной вантовый мост, соединяющий берега хозяйки Алтая
- Чуй-Оозы — место силы и слияния рек Катуни и Чуи, разных по цвету и плотности воды
- Ининские стелы — огромные песчаные столбы, образовавшиеся в результате глобальных катаклизмов
- Водопад Ширлак или «Девичьи слёзы»
- Гейзерное озеро — уникальное голубое озеро с постоянно изменяющимися узорами на дне
- «Красные ворота» — узкий проход между 50-метровыми отвесными скалами красного цвета. Они состоят из горных пород, содержащих киноварь, чем и объясняется их оттенок
Вы узнаете:
- Почему реки на Алтае разного цвета
- Как образовались Катунские террасы
- Когда Республика Алтай вошла в состав России
- Как правильно называется кедр
- Почему гора Белуха сложнее Эльбруса в плане альпинизма
Также я расскажу вам об Алтае: его истории, народе, культуре, религии, флоре и фауне.
Организационные детали
- Ограничений по физической подготовке нет. Рекомендуемый возраст участников — с 7 лет
- Экскурсия проходит на автомобилях Toyota Vellfire или Nissan X-Trail
- Отдельно оплачиваются обед и вход на Гейзерное озеро — 150 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет, я Виктор! Живу на Алтае. Я инструктор детско-юношеского туризма и многократный призёр международного фестиваля «Большой Алтай». Организую запоминающиеся путешествия. Туризмом увлёкся со школы: походы, сплавы, альпинизм, турслёты. С 2015 года оставил спортивный туризм и начал организовывать и проводить коммерческие путешествия. Моя специализация — горный туризм, спелеотуризм, пеший туризм, комбинированные маршруты, автотуры. В путешествиях интересует природа, нетронутая цивилизацией.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена,
26 сен 2025
Интересная экскурсия. Виктор хороший рассказчик и безопасный водитель. Узнали много интересного. Рекомендую
Ирина
20 июл 2025
Отличная экскурсия! Очень понравилась, невероятная красота. Спасибо
Р
Рискова
9 июл 2025
Было всё очень интересно. Гид грамотный, всё хорошо рассказал и объяснял доходчиво.
В
ВасилийМарфин
28 фев 2025
Всё прошло супер! Спасибо Виктору за замечательный день!
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 ноя в 12:00
22 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чуйский тракт: покоряя вершины
Путешествие по Чуйскому тракту подарит вам уникальную возможность увидеть величественные горы и перевалы, а также познакомиться с культурой Горного Алтая
Начало: В районе отеля «Игман»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
14 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
9500 ₽ за человека