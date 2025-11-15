Медитативная поездка из Горно-Алтайска предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего Алтая. Путешествие по Чуйскому тракту, с посещением села Черга и перевалов Семинский и Чике-Таман, позволяет ощутить мощь природы и услышать легенды древних цивилизаций. Слияние рек Чуи и Катуни, а также Катунские террасы создают неповторимое ощущение величия. Это путешествие - не просто экскурсия, а возвращение к самому себе

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Маршрут идеально подойдёт тем, кто ищет покой, природную мощь и глубокий контакт с землёй, которая помнит Великий шёлковый путь и древние цивилизации. Вы увидите:

Село Черга , где соединяются два Чуйских тракта — старый и новый. Это место — символ перехода между эпохами и дорогами

, где соединяются два Чуйских тракта — старый и новый. Это место — символ перехода между эпохами и дорогами Семинский перевал , который словно охраняет вход в сердце Алтая. Его неприступные склоны и суровая красота придадут особый смысл пути

, который словно охраняет вход в сердце Алтая. Его неприступные склоны и суровая красота придадут особый смысл пути Перевал Чике-Таман — один из самых живописных участков маршрута. Здесь горы словно расступаются, открывая панорамы, от которых захватывает дух

— один из самых живописных участков маршрута. Здесь горы словно расступаются, открывая панорамы, от которых захватывает дух Катунские террасы — геологическое чудо вдоль русла реки Катунь. Здесь особенно ощущается масштаб и мощь природных процессов

— геологическое чудо вдоль русла реки Катунь. Здесь особенно ощущается масштаб и мощь природных процессов Слияние Катуни и Аргута — здесь редко бывают туристы, а природа звучит громче любых слов

Мы обсудим:

Историю образования Чуйского палеоозера — огромного ледникового водоёма, существовавшего десятки тысяч лет назад

Гигантские прорывы ледяной плотины, вызвавшие катастрофические паводки на юге Сибири

Легенды древнего Алтая, рассказанные на фоне тишины и величия гор

Повседневные традиции местных жителей

Примерный тайминг поездки

8:00 — выезд

10:00 — село Черга

11:00 — Семинский перевал

12:30 — перевал Чике-Таман (старая дорога)

13:30 — Катунские террасы

15:00 — обед в придорожном кафе (по договорённости, за отдельную плату)

16:30 — слияние Катуни и Аргута

18:00 — возвращение по Чуйскому тракту

Организационные детали