Медитативная поездка из Горно-Алтайска предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего Алтая.
Путешествие по Чуйскому тракту, с посещением села Черга и перевалов Семинский и Чике-Таман, позволяет ощутить мощь природы и услышать легенды древних цивилизаций. Слияние рек Чуи и Катуни, а также Катунские террасы создают неповторимое ощущение величия. Это путешествие - не просто экскурсия, а возвращение к самому себе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величие Чуйского тракта
- 🏞 Слияние рек Чуи и Катуни
- 🗻 Перевалы Семинский и Чике-Таман
- 📜 Легенды древнего Алтая
- 🌿 Природная мощь и тишина
Что можно увидеть
- Село Черга
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Катунские террасы
- Слияние Катуни и Аргута
Описание экскурсии
Маршрут идеально подойдёт тем, кто ищет покой, природную мощь и глубокий контакт с землёй, которая помнит Великий шёлковый путь и древние цивилизации. Вы увидите:
- Село Черга, где соединяются два Чуйских тракта — старый и новый. Это место — символ перехода между эпохами и дорогами
- Семинский перевал, который словно охраняет вход в сердце Алтая. Его неприступные склоны и суровая красота придадут особый смысл пути
- Перевал Чике-Таман — один из самых живописных участков маршрута. Здесь горы словно расступаются, открывая панорамы, от которых захватывает дух
- Катунские террасы — геологическое чудо вдоль русла реки Катунь. Здесь особенно ощущается масштаб и мощь природных процессов
- Слияние Катуни и Аргута — здесь редко бывают туристы, а природа звучит громче любых слов
Мы обсудим:
- Историю образования Чуйского палеоозера — огромного ледникового водоёма, существовавшего десятки тысяч лет назад
- Гигантские прорывы ледяной плотины, вызвавшие катастрофические паводки на юге Сибири
- Легенды древнего Алтая, рассказанные на фоне тишины и величия гор
- Повседневные традиции местных жителей
Примерный тайминг поездки
8:00 — выезд
10:00 — село Черга
11:00 — Семинский перевал
12:30 — перевал Чике-Таман (старая дорога)
13:30 — Катунские террасы
15:00 — обед в придорожном кафе (по договорённости, за отдельную плату)
16:30 — слияние Катуни и Аргута
18:00 — возвращение по Чуйскому тракту
Организационные детали
- Длина маршрута от Горно-Алтайска — 280 км в одну сторону
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле KIA Sorento
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги оЗадать вопрос
