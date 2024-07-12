Отравляйтесь в путешествие по Чуйскому тракту — по одной из самых красивых дорог мира.
Опытный гид расскажет вам увлекательные истории, а также познакомит с тайнами и легендами этого уникального края.
Опытный гид расскажет вам увлекательные истории, а также познакомит с тайнами и легендами этого уникального края.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Природная красота и культурное наследие АлтаяПредлагаем вам уникальную возможность провести один незабываемый день, погрузившись в атмосферу величественной природы и богатого культурного наследия Горного Алтая. Присоединяйтесь к нам в экскурсионном путешествии по Чуйскому тракту, который справедливо считается одной из самых красивых дорог мира. В течение этого увлекательного путешествия мы не только окунемся в неповторимую красоту пейзажей Алтая, но и познакомимся с историей и легендами этого загадочного края. Вы увидите величественные горные вершины, живописные озера и реки, обрамленные красотой сосновых лесов. Опытный гид поделится с вами увлекательными историями, расскажет о местных обычаях и традициях, а также о тайнах, сокрытых в глубинах Алтайских гор. Вы также посетите прилегающие достопримечательности, чтобы раскрыть всю многогранность и красоту этого уникального региона. Не упустите возможность встретиться с чудом природы и исследовать его вместе с нами. Что вы увидите:
- На нашем пути встретится Семинский перевал, высочайший среди всех наших остановок (1717 м)! Здесь мы погрузимся в мир Кедра и узнаем, как Горный Алтай стал частью современной России!
- Перевал Чике-Таман — одно из самых живописных мест Горного Алтая!
- Ининский мост поражает своими архитектурными решениями и историей начала 20-го века!
- Место, где реки Чуя и Катунь соединяются, является одним из самых посещаемых мест в регионе. Уникальный пейзаж и энергия этого места завораживают каждого!
- Петроглифы Калбак-Таш — загадочные послания, оставленные нам от 2 до 7 тысяч лет назад!
- Памятник шофёрам Чуйского тракта — их подвиги во времена Великой Отечественной войны остались в памяти многих поколений!
- Гейзерное озеро знаменито своей красотой на фотографиях, но увидеть его своими глазами — это что-то невероятное.
• Панорама Северо-Чуйского хребта — место, где обитает Снежный Барс, и где снег никогда не растает полностью. Важная инормация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Напитки и питание не входят в стоимость экскурсии.
В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Слияние рек Чуя и Катунь
Что включено
- Транспорт, входные билеты, работа гида
Что не входит в цену
- Питание, сувениры
Место начала и завершения?
Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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