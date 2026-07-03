Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Это путешествие на 2 дня запомнится на всю жизнь. Вы приземлитесь на алтайский Марс — разноцветные горы Кызыл-Чина — или увидите извилистую дорогу Кату-Ярыка; поразитесь оттенкам Гейзерового озера и наполнитесь душевным равновесием, любуясь пейзажами Чуйского тракта. Попутно мы навестим места силы, отыщем петроглифы, поговорим о тюркских народах и легендах Алтая.

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Описание экскурсии

День 1

Неописуемой красоты Алтай

Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы нашего края. Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая. Преодолеем 2 перевала и остановимся полюбоваться их панорамами:

Семинский перевал (Дьал-Менку) на высоте 1717 м над уровнем моря. Здесь, на рубеже Северного и Центрального Алтая, вы поймете, почему перевал назвали себи (крепость), представите идущие войска скифов и татаро-монголов.

(Дьал-Менку) на высоте 1717 м над уровнем моря. Здесь, на рубеже Северного и Центрального Алтая, вы поймете, почему перевал назвали себи (крепость), представите идущие войска скифов и татаро-монголов. Перевал Чике-Таман, горный серпантин в окружении гранитных скал Теректинского хребта. Как и все перевалы, это место силы у алтайцев.

В первый день вас также ждут:

Катунские террасы — наглядное пособие по формированию горного ландшафта.

Порог Игульменский — живописное место слияния рек Игульмень и Катунь.

Ледяной водопад Ширлак, скупая слеза девушки, которая бросилась со скалы.

И конечно, незамерзающее Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета: я расскажу, почему местные жители считают его волшебным.

Алтай — хранилище мест силы и культа

Вы узнаете главное об этнографии региона и о верованиях коренных тюркских народов. В нашей программе:

Калбак-Таш — культовое место с эпохи неолита. Музей под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью.

— культовое место с эпохи неолита. Музей под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью. Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости. Мы заставим воображение поработать и увидим древний город с ярмаркой разных народов и племен.

и остатки фундамента древнетюркской крепости. Мы заставим воображение поработать и увидим древний город с ярмаркой разных народов и племен. Ининские стелы — древнетюркский поминальный комплекс, четыре высоких камня, которые стоят здесь уже тысячи лет. На Алтае верят, что они могут перемещаться.

— древнетюркский поминальный комплекс, четыре высоких камня, которые стоят здесь уже тысячи лет. На Алтае верят, что они могут перемещаться. Слияние Катуни со своенравной Чуей , где зарождалась тюркская цивилизация. На этой остановке я покажу вам большой валун с окаменелостями морских животных.

, где зарождалась тюркская цивилизация. На этой остановке я покажу вам большой валун с окаменелостями морских животных. Этнографический парк Чуй-Оозы: вы вновь увидите петроглифы и оцените национальную кухню в местном кафе.

День 2

Марс на Алтае или перевал Кату-Ярык

После завтрака мы отправимся к одному из двух невероятных мест (в зависимости от времени года):

К горам Кызыл-Чина, которые окрашены в разные оттенки красного, словно марсианского, грунта. Эти фантастические ландшафты с яркими холмами, речкой и окружающими горами напомнят Дикий Запад и подарят сотни ракурсов для фото.

К перевалу Кату-Ярык (когда доступ к «Марсу» недоступен либо на ваш выбор вместо «Марса» круглый год). Он сложный и даже опасный, поэтому спускаться по нему мы не будем. При этом самый поразительный вид на извилистую дорогу каньона откроется вам как раз сверху, в долине реки Чулышман.

Проехав за два дня более 430 км, мы вернемся в Горно-Алтайск.

Организационные детали