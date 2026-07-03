Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Мои заказы

Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы

Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания
Это путешествие на 2 дня запомнится на всю жизнь.

Вы приземлитесь на алтайский Марс — разноцветные горы Кызыл-Чина — или увидите извилистую дорогу Кату-Ярыка; поразитесь оттенкам Гейзерового озера и наполнитесь душевным равновесием, любуясь пейзажами Чуйского тракта. Попутно мы навестим места силы, отыщем петроглифы, поговорим о тюркских народах и легендах Алтая.
4.9
32 отзыва
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы

Описание экскурсии

День 1

Неописуемой красоты Алтай

Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы нашего края. Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая. Преодолеем 2 перевала и остановимся полюбоваться их панорамами:

  • Семинский перевал (Дьал-Менку) на высоте 1717 м над уровнем моря. Здесь, на рубеже Северного и Центрального Алтая, вы поймете, почему перевал назвали себи (крепость), представите идущие войска скифов и татаро-монголов.
  • Перевал Чике-Таман, горный серпантин в окружении гранитных скал Теректинского хребта. Как и все перевалы, это место силы у алтайцев.

В первый день вас также ждут:

  • Катунские террасы — наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
  • Порог Игульменский — живописное место слияния рек Игульмень и Катунь.
  • Ледяной водопад Ширлак, скупая слеза девушки, которая бросилась со скалы.
  • И конечно, незамерзающее Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета: я расскажу, почему местные жители считают его волшебным.

Алтай — хранилище мест силы и культа

Вы узнаете главное об этнографии региона и о верованиях коренных тюркских народов. В нашей программе:

  • Калбак-Таш — культовое место с эпохи неолита. Музей под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью.
  • Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости. Мы заставим воображение поработать и увидим древний город с ярмаркой разных народов и племен.
  • Ининские стелы — древнетюркский поминальный комплекс, четыре высоких камня, которые стоят здесь уже тысячи лет. На Алтае верят, что они могут перемещаться.
  • Слияние Катуни со своенравной Чуей, где зарождалась тюркская цивилизация. На этой остановке я покажу вам большой валун с окаменелостями морских животных.
  • Этнографический парк Чуй-Оозы: вы вновь увидите петроглифы и оцените национальную кухню в местном кафе.

День 2

Марс на Алтае или перевал Кату-Ярык

После завтрака мы отправимся к одному из двух невероятных мест (в зависимости от времени года):

  • К горам Кызыл-Чина, которые окрашены в разные оттенки красного, словно марсианского, грунта. Эти фантастические ландшафты с яркими холмами, речкой и окружающими горами напомнят Дикий Запад и подарят сотни ракурсов для фото.
  • К перевалу Кату-Ярык (когда доступ к «Марсу» недоступен либо на ваш выбор вместо «Марса» круглый год). Он сложный и даже опасный, поэтому спускаться по нему мы не будем. При этом самый поразительный вид на извилистую дорогу каньона откроется вам как раз сверху, в долине реки Чулышман.

Проехав за два дня более 430 км, мы вернемся в Горно-Алтайск.

Организационные детали

  • Для двух человек и более экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, если вы путешествуете один — мы отправимся на автомобиле Mitsubishi Outlander
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе, средний чек от 700 ₽
  • Проживание не входит в стоимость. После бронирования экскурсии мы предложим вам на выбор глемпинг, домик с комфортом или гостиницу. Стоимость будет зависеть от выбранного варианта
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
читать дальшеуменьшить

через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
1
2
1
malinoviizdesert@gmail.com
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка с частыми остановками в очень красивых местах, дорога совсем не утомила хотя и было в эти дни достаточно жарко. Все понравилось, однозначно рекомендую!
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка
Вам был полезен этот отзыв?
С
Путешествие по Алтаю оставило очень теплые впечатления. Гиды, сопровождавшие нас, действительно глубоко знают и любят этот регион. Они не просто рассказывали факты, а делились историями, которые отражают дух местности и
читать дальшеуменьшить

её уникальность. Особое внимание уделяли природе, объясняя, насколько хрупкой является экосистема и почему важно её сохранять. Во время поездки мы увидели красивые горы, прозрачные озера и познакомились с традициями местных жителей. Гиды проявляли заботу и всегда были готовы помочь, благодаря чему создавалась уютная и дружелюбная атмосфера. Если планируете посетить Алтай, советую обратиться к таким сопровождающим — они помогут увидеть регион во всей его красоте и передадут любовь к этому месту. Этот опыт останется в памяти надолго.

Вам был полезен этот отзыв?
С
Путешествовали по Чуйскому тракту 21-22 июня 2026 с Олегом. Необыкновенно красивые места. Большое спасибо Олегу за прекрасное знакомство с Алтаем и очень внимательное отношение к туристам. Поездка была незабываемой. Обязательно рекомендуем к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочется выразить благодарность Ирине и Олегу за организацию поездки на Алтай. Они познакомили нас с удивительными местами региона, в том числе с самыми популярными, и всегда выбирали время, когда в
читать дальшеуменьшить

них не было огромного количества туристов. Много внимания уделили культуре местных жителей. Ирина даже подготовила угощения. Это очень приятно и запоминающееся! С нами были дети 6 и 11 лет. Старшему особенно понравилось, что Ирина показала ему, как играть на варгане, а также рассказала о шаманских традициях с философской стороны, интересно и понятно для его возраста. Расставаться было сложно, хотелось остаться подольше, и мы планируем обязательно вернуться и продолжить знакомство с этим удивительным краем.

Вам был полезен этот отзыв?
Регина
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу, которые не просто выполняли свою работу, а жили ею. С первых минут нашего знакомства
читать дальшеуменьшить

стало ясно: перед нами люди, искренне влюбленные в свой край.

Они делились знаниями не как сухие факты из учебника, а как личные истории, пропитанные духом Алтая. Их рассказы о легендах, растениях, животных были настолько живыми и увлекательными, что мы погружались в этот мир с головой.

Особенно хотелось бы отметить их бережное отношение к природе. Они не просто показывали нам красивые места, а транслировали уважение и ценность каждого уголка этого удивительного региона. Мы узнали о хрупкости экосистемы Алтая и о том, как важно сохранять ее для будущих поколений.

Алтай – земля величественных гор, кристальных озер и древних традиций. Ирина проводник, не просто знающий маршрут, а чувствующий пульс этой земли, уважающий ее коренных жителей и их культуру.

Ирина и Олег оказались не просто профессионалами своего дела, но и настоящими друзьями. Их забота, внимание и готовность помочь в любой ситуации создавали атмосферу тепла и уюта.

Если вы планируете посетить Алтай, я от всей души рекомендую обратиться к этим гидам. Они покажут вам Алтай таким, каким его знают и любят сами – во всей его красе, величии и неповторимости. Это будет путешествие, которое останется в вашем сердце навсегда❤️

Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,+2
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу,
Вам был полезен этот отзыв?
Лена
Мы ездили с Алексеем. Это была невероятная, насыщенная красотами поездка. Алексей очень духовный человек, он провел с нами шаманский обряд, играл на варгане, угощал каким- то невероятным чаем, конфетами, фруктами. За два дня мы буквально сроднились с ним и ощутили всю духовную красоту Алтая
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы»

Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
На машине
На микроавтобусе
10 часов
94 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
Начало: Может быть в удобной для вас точке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 33 900 ₽ за всё до 2 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
На автобусе
13 часов
17 отзывов
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
На автобусе
13 часов
20 отзывов
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
13 авг в 06:45
20 авг в 06:45
8000 ₽ за человека
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
На машине
13 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
10 авг в 08:30
11 авг в 08:00
от 90 000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
от 73 000 ₽ за группу