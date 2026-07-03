Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Это путешествие на 2 дня запомнится на всю жизнь.
Вы приземлитесь на алтайский Марс — разноцветные горы Кызыл-Чина — или увидите извилистую дорогу Кату-Ярыка; поразитесь оттенкам Гейзерового озера и наполнитесь душевным равновесием, любуясь пейзажами Чуйского тракта. Попутно мы навестим места силы, отыщем петроглифы, поговорим о тюркских народах и легендах Алтая.
Вы приземлитесь на алтайский Марс — разноцветные горы Кызыл-Чина — или увидите извилистую дорогу Кату-Ярыка; поразитесь оттенкам Гейзерового озера и наполнитесь душевным равновесием, любуясь пейзажами Чуйского тракта. Попутно мы навестим места силы, отыщем петроглифы, поговорим о тюркских народах и легендах Алтая.
Описание экскурсии
День 1
Неописуемой красоты Алтай
Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы нашего края. Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая. Преодолеем 2 перевала и остановимся полюбоваться их панорамами:
- Семинский перевал (Дьал-Менку) на высоте 1717 м над уровнем моря. Здесь, на рубеже Северного и Центрального Алтая, вы поймете, почему перевал назвали себи (крепость), представите идущие войска скифов и татаро-монголов.
- Перевал Чике-Таман, горный серпантин в окружении гранитных скал Теректинского хребта. Как и все перевалы, это место силы у алтайцев.
В первый день вас также ждут:
- Катунские террасы — наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
- Порог Игульменский — живописное место слияния рек Игульмень и Катунь.
- Ледяной водопад Ширлак, скупая слеза девушки, которая бросилась со скалы.
- И конечно, незамерзающее Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета: я расскажу, почему местные жители считают его волшебным.
Алтай — хранилище мест силы и культа
Вы узнаете главное об этнографии региона и о верованиях коренных тюркских народов. В нашей программе:
- Калбак-Таш — культовое место с эпохи неолита. Музей под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью.
- Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости. Мы заставим воображение поработать и увидим древний город с ярмаркой разных народов и племен.
- Ининские стелы — древнетюркский поминальный комплекс, четыре высоких камня, которые стоят здесь уже тысячи лет. На Алтае верят, что они могут перемещаться.
- Слияние Катуни со своенравной Чуей, где зарождалась тюркская цивилизация. На этой остановке я покажу вам большой валун с окаменелостями морских животных.
- Этнографический парк Чуй-Оозы: вы вновь увидите петроглифы и оцените национальную кухню в местном кафе.
День 2
Марс на Алтае или перевал Кату-Ярык
После завтрака мы отправимся к одному из двух невероятных мест (в зависимости от времени года):
- К горам Кызыл-Чина, которые окрашены в разные оттенки красного, словно марсианского, грунта. Эти фантастические ландшафты с яркими холмами, речкой и окружающими горами напомнят Дикий Запад и подарят сотни ракурсов для фото.
- К перевалу Кату-Ярык (когда доступ к «Марсу» недоступен либо на ваш выбор вместо «Марса» круглый год). Он сложный и даже опасный, поэтому спускаться по нему мы не будем. При этом самый поразительный вид на извилистую дорогу каньона откроется вам как раз сверху, в долине реки Чулышман.
Проехав за два дня более 430 км, мы вернемся в Горно-Алтайск.
Организационные детали
- Для двух человек и более экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, если вы путешествуете один — мы отправимся на автомобиле Mitsubishi Outlander
- Дополнительно оплачивается питание в кафе, средний чек от 700 ₽
- Проживание не входит в стоимость. После бронирования экскурсии мы предложим вам на выбор глемпинг, домик с комфортом или гостиницу. Стоимость будет зависеть от выбранного варианта
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1843 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепная экскурсия, очень содержательные рассказы гида Ирины о местной экосистеме, о духовной стороне Алтая. Комфортная поездка с частыми остановками в очень красивых местах, дорога совсем не утомила хотя и было в эти дни достаточно жарко. Все понравилось, однозначно рекомендую!
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С
Путешествие по Алтаю оставило очень теплые впечатления. Гиды, сопровождавшие нас, действительно глубоко знают и любят этот регион. Они не просто рассказывали факты, а делились историями, которые отражают дух местности и
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С
Путешествовали по Чуйскому тракту 21-22 июня 2026 с Олегом. Необыкновенно красивые места. Большое спасибо Олегу за прекрасное знакомство с Алтаем и очень внимательное отношение к туристам. Поездка была незабываемой. Обязательно рекомендуем к посещению.
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А
Хочется выразить благодарность Ирине и Олегу за организацию поездки на Алтай. Они познакомили нас с удивительными местами региона, в том числе с самыми популярными, и всегда выбирали время, когда в
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Наше путешествие по Алтаю стало незабываемым опытом, и огромная заслуга в этом принадлежит Ирине и Олегу, которые не просто выполняли свою работу, а жили ею. С первых минут нашего знакомства
+2
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Мы ездили с Алексеем. Это была невероятная, насыщенная красотами поездка. Алексей очень духовный человек, он провел с нами шаманский обряд, играл на варгане, угощал каким- то невероятным чаем, конфетами, фруктами. За два дня мы буквально сроднились с ним и ощутили всю духовную красоту Алтая
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