Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает
День 1
Неописуемой красоты Алтай
Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы ⛰️ нашего края. Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории 📖 и легендах Алтая. Преодолеем 2 перевала и остановимся полюбоваться их панорамами:
- Семинский перевал (Дьал-Менку) на высоте 1717 м над уровнем моря 🌊. Здесь, на рубеже Северного и Центрального Алтая, вы поймете, почему перевал назвали себи (крепость), представите идущие войска скифов и татаро-монголов.
- Перевал Чике-Таман, горный серпантин в окружении гранитных скал Теректинского хребта. Как и все перевалы, это место силы у алтайцев.
В первый день вас также ждут:
- Катунские террасы — наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
- Порог Игульменский — живописное место слияния рек Игульмень и Катунь.
- Ледяной водопад Ширлак, скупая слеза девушки, которая бросилась со скалы.
- И конечно, незамерзающее Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета: я расскажу, почему местные жители считают его волшебным.
Алтай — хранилище мест силы и культа
Вы узнаете главное об этнографии региона и о верованиях коренных тюркских народов. В нашей программе:
- Калбак-Таш — культовое место с эпохи неолита. Музей 🖼 под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью.
- Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости. Мы заставим воображение поработать и увидим древний город 🏙️ с ярмаркой разных народов и племен.
- Ининские стелы — древнетюркский поминальный комплекс, четыре высоких камня, которые стоят здесь уже тысячи лет. На Алтае верят, что они могут перемещаться.
- Слияние Катуни со своенравной Чуей, где зарождалась тюркская цивилизация. На этой остановке я покажу вам большой камень с отпечатками морских животных.
- Этнографический парк 🌳 Чуй-Оозы: вы вновь увидите петроглифы и оцените национальную кухню 🥧 в местном кафе.
День 2
Марс на Алтае
После завтрака мы отправимся к горам Кызыл-Чина, окрашенным в разные оттенки красного, словно марсианского, грунта. Эти фантастические ландшафты с яркими холмами, речкой и окружающими горами напомнят Дикий Запад и подарят сотни ракурсов для фото. Проехав за два дня более 430 км, мы вернемся в Горно-Алтайск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander
- В стоимость включено проживание в аиле (это традиционное жилище алтайцев) или домике. Это простой вариант с туалетом на улице. За дополнительную плату возможно проживание на базе или в гостинице (обсуждается и бронируется заранее).
- Ужин и завтрак включены в стоимость, если проживание в аиле или домике. Другое питание оплачивается дополнительно.