Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы

Перезагрузиться в окружении завораживающей природы и услышать давние предания

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
Это путешествие на 2 дня запомнится на всю жизнь.

Вы приземлитесь на алтайский Марс — разноцветные горы ⛰️ Кызыл-Чина; поразитесь оттенкам Гейзерового озера и наполнитесь душевным равновесием, любуясь пейзажами Чуйского тракта.

Попутно мы навестим места силы, отыщем петроглифы, поговорим о тюркских народах и легендах Алтая.

Посмотрите фотографии 📸 — такие сделаете и вы!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 18 000 ₽ за экскурсию

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Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы

Что вас ожидает

День 1

Неописуемой красоты Алтай
Выехав из Горно-Алтайска, мы возьмем курс на укрытые вечными снегами горы ⛰️ нашего края. Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории 📖 и легендах Алтая. Преодолеем 2 перевала и остановимся полюбоваться их панорамами:

  • Семинский перевал (Дьал-Менку) на высоте 1717 м над уровнем моря 🌊. Здесь, на рубеже Северного и Центрального Алтая, вы поймете, почему перевал назвали себи (крепость), представите идущие войска скифов и татаро-монголов.
  • Перевал Чике-Таман, горный серпантин в окружении гранитных скал Теректинского хребта. Как и все перевалы, это место силы у алтайцев.

В первый день вас также ждут:

  • Катунские террасы — наглядное пособие по формированию горного ландшафта.
  • Порог Игульменский — живописное место слияния рек Игульмень и Катунь.
  • Ледяной водопад Ширлак, скупая слеза девушки, которая бросилась со скалы.
  • И конечно, незамерзающее Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета: я расскажу, почему местные жители считают его волшебным.

Алтай — хранилище мест силы и культа
Вы узнаете главное об этнографии региона и о верованиях коренных тюркских народов. В нашей программе:

  • Калбак-Таш — культовое место с эпохи неолита. Музей 🖼 под открытым небом, где вы рассмотрите древние петроглифы и познакомитесь с рунической орхонской письменностью.
  • Яломанское городище и остатки фундамента древнетюркской крепости. Мы заставим воображение поработать и увидим древний город 🏙️ с ярмаркой разных народов и племен.
  • Ининские стелы — древнетюркский поминальный комплекс, четыре высоких камня, которые стоят здесь уже тысячи лет. На Алтае верят, что они могут перемещаться.
  • Слияние Катуни со своенравной Чуей, где зарождалась тюркская цивилизация. На этой остановке я покажу вам большой камень с отпечатками морских животных.
  • Этнографический парк 🌳 Чуй-Оозы: вы вновь увидите петроглифы и оцените национальную кухню 🥧 в местном кафе.

День 2

Марс на Алтае
После завтрака мы отправимся к горам Кызыл-Чина, окрашенным в разные оттенки красного, словно марсианского, грунта. Эти фантастические ландшафты с яркими холмами, речкой и окружающими горами напомнят Дикий Запад и подарят сотни ракурсов для фото. Проехав за два дня более 430 км, мы вернемся в Горно-Алтайск.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander
  • В стоимость включено проживание в аиле (это традиционное жилище алтайцев) или домике. Это простой вариант с туалетом на улице. За дополнительную плату возможно проживание на базе или в гостинице (обсуждается и бронируется заранее).
  • Ужин и завтрак включены в стоимость, если проживание в аиле или домике. Другое питание оплачивается дополнительно.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод. Считаю Алтай местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
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Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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