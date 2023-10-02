Давно мечтаете увидеть Чуйский тракт? Я вас понимаю. И приглашаю в путешествие по тем местам Алтая, которые стоит посетить каждому. Вас ждут невероятные горные перевалы, своенравная Катунь и фиолетовая роскошь цветущего маральника (если приедете к нам в мае). Весь день вы будете любоваться красотой, гулять среди неё и слушать интересные истории о регионе без сухих деталей.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы целый день будем ездить на комфортабельном кроссовере по Чуйскому тракту и останавливаться для прогулок. Побываем на Семинском перевале и перевале Чике-Таман — за ним, кстати, и начинаются настоящие горы! Увидим мощный порог на реке Катунь — невероятно живописное место с бирюзовой водой. Сделаем крутые фотографии на фоне Катунских террас и полюбуемся на магическое слияние двух рек.

В нашей машине всегда есть алтайский чай и национальные сладости. Мы обязательно устроим чаепитие в красивом месте. И остановимся в любом приглянувшемся вам, чтобы неспешно погулять и насладиться видами Алтая. По вашему желанию в экскурсию можно добавить посещение Каракольской долины, подъём на скалу Айры-Таш или визит в Музей петроглифов Калбак-Таш под открытым небом.

А на майских праздниках мы отправимся любоваться маральником. Горы, покрытые фиолетовым ковром цветов — за этим зрелищем на Алтай устремляются со всей страны!

Организационные детали