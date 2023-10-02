Прокатиться по лучшим местам знаменитого тракта на дружеской волне
5
3 отзыва
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О гиде
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Ответы на вопросы
Давно мечтаете увидеть Чуйский тракт? Я вас понимаю. И приглашаю в путешествие по тем местам Алтая, которые стоит посетить каждому.
Вас ждут невероятные горные перевалы, своенравная Катунь и фиолетовая роскошь цветущего маральника (если приедете к нам в мае).
Весь день вы будете любоваться красотой, гулять среди неё и слушать интересные истории о регионе без сухих деталей.
Ближайшие даты:
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы целый день будем ездить на комфортабельном кроссовере по Чуйскому тракту и останавливаться для прогулок. Побываем на Семинском перевале и перевале Чике-Таман — за ним, кстати, и начинаются настоящие горы! Увидим мощный порог на реке Катунь — невероятно живописное место с бирюзовой водой. Сделаем крутые фотографии на фоне Катунских террас и полюбуемся на магическое слияние двух рек.
В нашей машине всегда есть алтайский чай и национальные сладости. Мы обязательно устроим чаепитие в красивом месте. И остановимся в любом приглянувшемся вам, чтобы неспешно погулять и насладиться видами Алтая. По вашему желанию в экскурсию можно добавить посещение Каракольской долины, подъём на скалу Айры-Таш или визит в Музей петроглифов Калбак-Таш под открытым небом.
А на майских праздниках мы отправимся любоваться маральником. Горы, покрытые фиолетовым ковром цветов — за этим зрелищем на Алтай устремляются со всей страны!
Организационные детали
В стоимость входят все билеты и рекреационные сборы. С собой нужно взять только деньги на обед (около 700 руб.) и на сувениры.
Одевайтесь удобно — мы будем много гулять. За день до экскурсии я проконсультирую вас по одежде с учётом погоды.
Заранее напишите мне, откуда вас забрать. Время начала экскурсии — 9–10 утра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Горно-Алтайске
Всем здравствуйте! Меня зовут Наталия, и для меня туризм — это не работа, а жизнь. С 2006 г. вожу туристов в горы, а с 2010 г. занимаюсь организацией туров. Для меня в путешествиях важен комфорт гостей. Поэтому все экскурсии индивидуальные, без дополнительных людей — только вы и ваша компания, ваша семья или ваши друзья. Мы останавливаемся в красивых местах, пьём чай и кофе на обзорных площадках. Узнаём Алтай без скучных историй — на одной волне с вами. Самое главное, что я прислушиваюсь к вашим пожеланиям, и мы можем поменять маршрут или в каком-то месте задержаться подольше. Я люблю Алтай и уверена, что после поездки со мной вы полюбите его так же!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
2 окт 2023
Тур великолепен! Гид Наталья профессионал своего дела. Познакомила нас с историей Республики Алтай. Посетили знаковые места! Гуляли в кедровом лесу, посетили перевалы, реки, окунулись в атмосферу Чуйского Тракта) Провели замечательный пикник на свежем воздухе. Сделали 1000 фотографий и забрали с собой кучу эмоций. Рекомендую!
М
Марк
26 сен 2023
Первый опыт поездки по Чуйскому тракту выдался не просто нескучным, а шикарным. Организация у гида на 5: заехала за нами в указанное время, предупредила о всех тонкостях поездки и погоде (и не зря, ведь встретили зиму в сентябре на Чуйском), заранее организовала ужин после поездки в атмосферном и очень вкусном месте, позаботилась об обеде среди алтайской природы. По поводу самой поездки: максимально ненапряжный трип с упором на красоту, которую можно наблюдать только собственными глазами. Наталия точно знает, где можно увидеть невероятные кинематографические пейзажи и быстро, с комфортом довезёт вас туда.
М
Михаил
2 сен 2023
Добрый день! Спасибо огромное гиду Наталии за замечательную экскурсию. Время пролетело просто незаметно. Чуйский тракт это одно из красивейших мест нашей страны. Проехав по этой Легендарной дороге, по которой когда-то проходил Великий шелковый путь, понимаешь что такое настоящий Алтай и почему сюда стремятся попасть путешественники со всего мира. Наталия очень чувствует желания своих туристов, где необходимо делает остановки, дает возможность полюбоваться красотами. Всем рекомендуем! P.S. Экскурсия проходит на очень комфортабельном автомобиле и за 10 часов совсем не ощутили усталости.
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