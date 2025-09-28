Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
Представьте себя на вершине мира, где горы встречают небо, а река Катунь переливается всеми оттенками бирюзы.
Экскурсия «Нескучный Чуйский» в Горно-Алтайске откроет вам двери в мир невероятных природных красот и глубоких читать дальшеуменьшить
историй.
Посетите знаменитые Семинский и Чике-Таман перевалы, насладитесь чаепитием с видом на Катунские террасы и, если повезет, увидите горы, укрытые фиолетовым цветом маральника. Все организационные моменты уже продуманы за вас: от билетов до советов по одежде. Осталось только отправиться в путь и проникнуться духом Алтая
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и природа Алтая предстает во всей красе. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать, что в мае еще могут быть прохладные дни, а в сентябре - дожди. Остальные месяцы менее благоприятны из-за погодных условий, но даже зимой Алтай удивляет своей красотой, хотя маршрут может быть сложнее из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Семинский перевал
Перевал Чике-Таман
Катунские террасы
Слияние двух рек
Каракольская долина
Скала Айры-Таш
Музей петроглифов Калбак-Таш
Описание экскурсии
Мы целый день будем ездить на комфортабельном кроссовере по Чуйскому тракту и останавливаться для прогулок. Побываем на Семинском перевале и перевале Чике-Таман — за ним, кстати, и начинаются настоящие горы! Увидим мощный порог на реке Катунь — невероятно живописное место с бирюзовой водой. Сделаем крутые фотографии на фоне Катунских террас и полюбуемся на магическое слияние двух рек.
В нашей машине всегда есть алтайский чай и национальные сладости. Мы обязательно устроим чаепитие в красивом месте. И остановимся в любом приглянувшемся вам, чтобы неспешно погулять и насладиться видами Алтая. По вашему желанию в экскурсию можно добавить посещение Каракольской долины, подъём на скалу Айры-Таш или визит в Музей петроглифов Калбак-Таш под открытым небом.
А на майских праздниках мы отправимся любоваться маральником. Горы, покрытые фиолетовым ковром цветов — за этим зрелищем на Алтай устремляются со всей страны!
Организационные детали
В стоимость входят все билеты и рекреационные сборы. С собой нужно взять только деньги на обед (около 700 руб.) и на сувениры.
Одевайтесь удобно — мы будем много гулять. За день до экскурсии я проконсультирую вас по одежде с учётом погоды.
Заранее напишите мне, откуда вас забрать. Время начала экскурсии — 9–10 утра.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Всем здравствуйте! Меня зовут Наталия, и для меня туризм — это не работа, а жизнь. С 2006 г. вожу туристов в горы, а с 2010 г. занимаюсь организацией туров. Для читать дальшеуменьшить
меня в путешествиях важен комфорт гостей. Поэтому все экскурсии индивидуальные, без дополнительных людей — только вы и ваша компания, ваша семья или ваши друзья. Мы останавливаемся в красивых местах, пьём чай и кофе на обзорных площадках. Узнаём Алтай без скучных историй — на одной волне с вами. Самое главное, что я прислушиваюсь к вашим пожеланиям, и мы можем поменять маршрут или в каком-то месте задержаться подольше. Я люблю Алтай и уверена, что после поездки со мной вы полюбите его так же!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
–
2
–
1
–
Алёна
Я была впервые на Алтае, экскурсия отличная, для первого знакомства идеально, огромное количество красот, но в тоже время не устаёшь от дороги. Комфортная машина, комфортный темп, остановки на еду, прогулки и фото.
+1
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Анна
Тур был небольшой, но просто чудесный и по содержанию, и по подаче, в наш мини-отпуск прекрасно вписался как завершающий штрих:) Так как не сезон, да и выезжали мы достаточно поздно, читать дальшеуменьшить
успели доехать только до слияния Чуи и Катуни. На всех интересных местах останавливались, фотографировались, Николай все подробно и очень интересно объяснял, как на месте, так и в дороге - как так сложилось исторически, что говорят местные, почему здесь именно так, а не иначе:) Очевидно что Николай безусловный эксперт и на данной местности, и в принципе по локациям Алтая, мне, как человеку который в основном ранее путешествовал "в дикую", было тоже очень интересно послушать! Очень понравилось доброе отношение и отзывчивость к потребностям:) Сто процентов вернёмся за многодевным туром у Николая, спасибо Вам огромное!
+2
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М
Марина
2 ноября 2024 года втроём ездили на экскурсию по Чуйскому тракту ("Нескучный Чуйский") с Алексеем. Экскурсия удалась на все 100%! Алексей - очень дружелюбный, внимательный, спокойный и терпеливый гид, думает читать дальшеуменьшить
о комфорте и интересах своих туристов. Всегда останавливался по нашей просьбе в красивых местах, много рассказывал о крае (история, легенды, происшествия, жизнь в настоящий момент). Напоил чаем, угостил мёдом и местными лепешками. В машине чисто и удобно. Ему огромное спасибо! Сам маршрут очень красивый и комфортный. Очень много увидели, бесконечно любовались потрясающей природой, животными (маралами, лошадьми, овцами и коровами на свободном выпасе), много фотографировали, без спешки.
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М
Михаил
Добрый день! Спасибо огромное гиду Наталии за замечательную экскурсию. Время пролетело просто незаметно. Чуйский тракт это одно из красивейших мест нашей страны. Проехав по этой Легендарной дороге, по которой когда-то читать дальшеуменьшить
проходил Великий шелковый путь, понимаешь что такое настоящий Алтай и почему сюда стремятся попасть путешественники со всего мира. Наталия очень чувствует желания своих туристов, где необходимо делает остановки, дает возможность полюбоваться красотами. Всем рекомендуем! P.S. Экскурсия проходит на очень комфортабельном автомобиле и за 10 часов совсем не ощутили усталости.
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А
Алексей
Ездил по Чуйскому тракту с гидом Алексеем. Программа экскурсии - отличная, посетили основные перевалы и другие значимые места по Чуйскому. Алексей хорошо знает как историю, так и современные реалии Алтайского читать дальшеуменьшить
края, да и в целом очень эрудированный и общительный человек. Рассказал очень много всего интересного, целый день пролетел незаметно, вернулись в Горно-Алтайск поздним вечером под увлекательные беседы! После такой поездки захотелось еще раз вернуться и побывать в некоторых локациях подольше, может остановиться на день-два. Отдельно хотелось бы отметить отличные условия поездки: современный, чистый комфортный автомобиль, аккуратное вождение Алексея. Чуйский тракт не зря считается одной из красивейших дорог в мире, смело можно рекомендовать к посещению)
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О
Ольга
Наталия - комфортный, компетентный и интересный гид! Провезла по живописнейшим локациям, дала ровно столько информации, сколько мы смогли усвоить в рамках одного дня! Спасибо ей. И вам рекомендую!