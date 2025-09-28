Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и природа Алтая предстает во всей красе. В мае и сентябре также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать, что в мае еще могут быть прохладные дни, а в сентябре - дожди. Остальные месяцы менее благоприятны из-за погодных условий, но даже зимой Алтай удивляет своей красотой, хотя маршрут может быть сложнее из-за снега и низких температур.

Представьте себя на вершине мира, где горы встречают небо, а река Катунь переливается всеми оттенками бирюзы.Экскурсия «Нескучный Чуйский» в Горно-Алтайске откроет вам двери в мир невероятных природных красот и глубоких

историй. Посетите знаменитые Семинский и Чике-Таман перевалы, насладитесь чаепитием с видом на Катунские террасы и, если повезет, увидите горы, укрытые фиолетовым цветом маральника. Все организационные моменты уже продуманы за вас: от билетов до советов по одежде. Осталось только отправиться в путь и проникнуться духом Алтая

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы целый день будем ездить на комфортабельном кроссовере по Чуйскому тракту и останавливаться для прогулок. Побываем на Семинском перевале и перевале Чике-Таман — за ним, кстати, и начинаются настоящие горы! Увидим мощный порог на реке Катунь — невероятно живописное место с бирюзовой водой. Сделаем крутые фотографии на фоне Катунских террас и полюбуемся на магическое слияние двух рек.

В нашей машине всегда есть алтайский чай и национальные сладости. Мы обязательно устроим чаепитие в красивом месте. И остановимся в любом приглянувшемся вам, чтобы неспешно погулять и насладиться видами Алтая. По вашему желанию в экскурсию можно добавить посещение Каракольской долины, подъём на скалу Айры-Таш или визит в Музей петроглифов Калбак-Таш под открытым небом.

А на майских праздниках мы отправимся любоваться маральником. Горы, покрытые фиолетовым ковром цветов — за этим зрелищем на Алтай устремляются со всей страны!

Организационные детали