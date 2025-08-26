Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
Побывать на острове Патмос и в Долине горных духов, увидеть Камышлинский водопад и Катунь
Начало: Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, в центре ...
26 авг в 09:00
29 авг в 09:00
39 900 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
Всего за 2 дня увидеть главные достопримечательности и послушать о местных традициях и укладе жизни
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная догов...
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
28 980 ₽
32 200 ₽ за человека
Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
Отыскать петроглифы, полюбоваться слиянием Чуи и Катуни и пройтись по дну бывшего моря
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 8:00
29 авг в 08:00
29 800 ₽ за человека
Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
Увидеть Камышлинский водопад и петроглифы, погулять по альпийским лугам и посетить Алтайский Марс
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
28 авг в 10:00
19 сен в 10:00
78 500 ₽ за человека
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Побывать на четырёх озёрах, насладиться нетронутой природой и попробовать блюда монгольской кухни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
5 сен в 08:00
12 сен в 08:00
140 000 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие по Алтаю: исследуем край на джипе
Заглянуть в Каракольскую долину, увидеть Гейзерное озеро и посетить зубровый питомник
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
24 авг в 10:00
29 авг в 09:30
65 000 ₽ за человека
Активное путешествие по Алтаю: значимые локации, рафтинг и концерт горлового пения
Побывать на Марсе и в деревне мастеров, увидеть чистейшие бирюзовые водоёмы и отведать местных блюд
Начало: На парковке перед аэропортом Горно-Алтайска, 8:00-...
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
85 900 ₽ за человека
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:00. Встретим вас в аэропорт...
24 авг в 10:00
27 авг в 10:00
59 900 ₽ за человека
Тур в мини-группе по Уймонской долине, прогулки в горах, Мультинские озёра, Камышлинский водопад
Прокатиться на катере, попариться в баньке, увидеть озёра в кратерах вулкана и полюбоваться Катунью
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
13 сен в 10:00
68 750 ₽ за человека
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
2 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: курорт «Манжерок», Патмос и водопад Бельтертуюк
Подняться на гору Синюха, встретить лебедей и полюбоваться Катунью
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:30
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
21 000 ₽ за человека
Автотур только для вашей компании: от Горно-Алтайска до границы с Монголией
Проехать по Чуйскому тракту, пройтись по красно-оранжевому Марсу и посетить другие популярные места
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или в городе (место и врем...
29 авг в 10:00
1 сен в 10:00
37 000 ₽ за человека
-
10%
Ожерелье Алтая: тур по природным достопримечательностям края
Посетить «Манжерок», увидеть Патмос и полюбоваться марсианскими пейзажами
Начало: Выезд из Барнаула - в 8:00, Бийска - в 11:00, Горн...
29 авг в 08:00
12 сен в 08:00
58 500 ₽
65 000 ₽ за человека
Увидеть Алтай во всей красе: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Марсианские пейзажи, горы и перевалы
Исследовать петроглифы, совершить треккинг к водопадам и посетить остров Патмос и долину Чулышман
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 - 10:30. По запросу ...
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
89 900 ₽ за человека
По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке
Верхом прогуляться к Голубым озёрам, увидеть вблизи оленя и косулю и исследовать петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
29 дек в 10:00
4 янв в 10:00
52 000 ₽ за человека
Топовые и необычные места Алтая в мини-группе: Чуйский тракт, озеро Джангыскёль и лёгкий треккинг
Побывать на "Марсе" и "Луне", подняться на гору Сукор и увидеть петроглифы и Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:00. Встретим вас в аэропорт...
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
99 900 ₽ за человека
Я шагаю по Алтаю: лёгкий треккинг в горах, главные места и погружение в культуру (всё включено)
Побывать на Марсе, подняться к Каменным грибам, отыскать петроглифы и послушать горловое пение
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
26 авг в 10:00
72 500 ₽ за человека
Комфорт-тур на Алтай с фотографом: полёт на вертолёте, парение и главные места (всё включено)
Пролететь над Белухой, устроить джип-сафари по Чуйской степи и сплавиться по Катуни на рафтах
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро, точное время по сог...
6 сен в 10:00
14 сен в 08:00
362 000 ₽ за человека
-
15%
Экспресс-путешествие на Алтай: главные природные чудеса края в мини-группе
Проехать по Чуйскому тракту, полюбоваться Гейзерным и Куектанарскими озёрами и заглянуть на Марс
Начало: Горно-Алтайск, точное место - по договорённости, 9...
24 авг в 09:00
29 авг в 09:00
43 350 ₽
51 000 ₽ за человека
Джип-тур по Алтаю «всё включено»: главные места, водные прогулки, рыбалка, треккинг (только для вас)
Промчаться по Телецкому озеру, отыскать петроглифы, отведать местных блюд и увидеть Алтайский Марс
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро, точное время по дог...
25 авг в 10:00
27 авг в 10:00
250 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
- Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды
- Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
- Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
- Хайкинг-тур «всё включено» по главным местам Алтая с проживанием на базе: горы, озёра и водопады
- Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 20 авторских туров от 21 000 до 362 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самый интересный из 20 туров в Горно-Алтайске на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 17 ⭐ отзывов, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь