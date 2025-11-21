-
Конное путешествие на плато Укок
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск
17 июл в 10:00
107 600 ₽
124 000 ₽ за человека
Катунь - спринт. Сплав по Средней Катуни
Начало: Село Манжерок
18 июн в 10:00
25 июн в 10:00
44 000 ₽
51 000 ₽ за человека
Яркий Алтай. Весенний автотур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
22 апр в 10:00
26 апр в 10:00
57 200 ₽
66 000 ₽ за человека
Тюнгур: тропами шаманов. Тур на Алтай
Начало: Село Манжерок
17 июн в 10:00
20 июл в 10:00
от 99 600 ₽
116 000 ₽ за человека
