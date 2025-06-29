Путешествуя по лесным и грунтовым дорогам, мы достигнем Каракольских озер – группы из семи ледниковых озер, расположенных на западном склоне хребта Иолго. Каждое озеро уникально, а в туманную погоду они выглядят особенно мистически. Даже в разгар лета можно увидеть снег по берегам.
Описание экскурсии
Прогулка к Каракольским озерамКаракольские озёра — это группа живописных горных озёр, расположенных на севере Алтайских гор в Чемальском районе Республики Алтай. Озёра находятся на западном склоне хребта Иолго, у подножия перевала Багаташ. Самое нижнее из озёр находится на высоте 1820 метров над уровнем моря, а самое верхнее — на высоте около 2097 метров. Озёра соединены между собой ручьями и имеют значительный перепад высот, что обуславливает разнообразие природно-климатических зон. Нижние озёра окружены горной кедровой тайгой, выше леса сменяются альпийскими лугами, а для окрестностей верхних озёр характерны флора и фауна высокогорной тундры. В течение экскурсии вы узнаете об уникальной флоре и фауне этого региона, насладитесь прозрачной горной атмосферой и потрясающими видами на окружающие горные вершины. Это место идеально подходит для пеших прогулок и фотосессий, где каждый уголок озера окутан тишиной и спокойствием горного мира.
по понедельникам в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каракольские озёра
- Хребет Иолго
- Перевал Багаташ
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты
- Питание (алтайский перекус)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Маршрут: эко-отель "Таежник" - с. Эликманар - Каракольские озера - эко-отель "Таежник"
- Способ передвижения: авто микроавтобус - 140 км, авто УАЗ - 60 км, пешком - 8 км
- Продолжительность: 8-9 часов
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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