Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествуя по лесным и грунтовым дорогам, мы достигнем Каракольских озер – группы из семи ледниковых озер, расположенных на западном склоне хребта Иолго. Каждое озеро уникально, а в туманную погоду они выглядят особенно мистически. Даже в разгар лета можно увидеть снег по берегам.

Алтай-Актив-Тур Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1 человек На чём проводится На автомобиле Когда по понедельникам в 07:00 8000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 07:00

Описание экскурсии Прогулка к Каракольским озерам Каракольские озёра — это группа живописных горных озёр, расположенных на севере Алтайских гор в Чемальском районе Республики Алтай. Озёра находятся на западном склоне хребта Иолго, у подножия перевала Багаташ. Самое нижнее из озёр находится на высоте 1820 метров над уровнем моря, а самое верхнее — на высоте около 2097 метров. Озёра соединены между собой ручьями и имеют значительный перепад высот, что обуславливает разнообразие природно-климатических зон. Нижние озёра окружены горной кедровой тайгой, выше леса сменяются альпийскими лугами, а для окрестностей верхних озёр характерны флора и фауна высокогорной тундры. В течение экскурсии вы узнаете об уникальной флоре и фауне этого региона, насладитесь прозрачной горной атмосферой и потрясающими видами на окружающие горные вершины. Это место идеально подходит для пеших прогулок и фотосессий, где каждый уголок озера окутан тишиной и спокойствием горного мира.

по понедельникам в 07:00 Выбрать дату