Чемал - легенды и реальность

Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Горный Алтай славится своей природной красотой, и Чемал - одно из самых живописных мест этого региона.

Здесь вы сможете насладиться живительным воздухом, насыщенным ароматами целебных трав, увидеть острые скалы, напоминающие клыки
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дракона, и искупаться в ледяных струях Камышлинского водопада.

Экскурсия также включает посещение пасеки, где можно продегустировать свежий алтайский мёд, и острова Патмос с его знаменитым скитом Иоанна Богослова.

Не упустите возможность увидеть Ороктойский мост через реку Катунь и загадать желание у водопада Че-Чкыш. Экскурсию проведёт один из опытных гидов, который расскажет вам легенды и истории этих мест. Забронируйте тур и откройте для себя удивительный мир Чемала

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Живописные виды Горного Алтая
  2. 🏞️ Уникальные природные объекты
  3. 🍯 Дегустация свежего алтайского мёда
  4. 🗿 Исторические и культурные достопримечательности
  5. 📸 Возможность сделать эффектные фотографии

Что можно увидеть

  • Камышлинский водопад
  • Пасека 13
  • Остров Патмос
  • Ороктойский мост
  • Зубы дракона
  • Водопад Че-Чкыш
Чемал - легенды и реальность
Чемал - легенды и реальность
Чемал - легенды и реальность
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Камышлинский водопад — шумный каскад воды. Отдельные смельчаки даже решаются искупаться в его ледяных струях!
  • Пасека 13. Поговорим о пчеловодстве и при желании продегустируем несколько видов свежего пасечного мёда.
  • Остров Патмос со знаменитым скитом Иоанна Богослова. В скале недалеко от скита высечен образ Богородицы.
  • Ороктойский мост через реку Катунь — ещё одна популярная достопримечательность на Чемале.
  • Зубы дракона — острые скалы, по форме напоминающие зубы мифического хищника.
  • Водопад Че-Чкыш — красивый каскад, рядом с которым получаются эффектные фото и загадываются сокровенные желания.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 500 ₽
индивидуальный формат —1- 6 человек19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Элина
30 мая 2024
Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие
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легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
Анна
16 мая 2024
Отличная экскурсия!
Все на очень высоком уровне!
Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода.
Профессиональное вождение и знание местности.
Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии!
Масса положительных эмоций!
Благодарю Наталью 🙏🌹
Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
Татьяна
12 мая 2024
Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.
Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
А
12 мая 2024
Организация тура заслуживает высокой оценки,к назначенному времени приехала гид Наталья,такая забавная и крайне внимательная и к членам группы и к загруженной дороге!!!!,что для меня крайне важно. Очень довольна комфортабельным транспортом,пекло
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за 30 градусов,а в машине работает кондиционер. Природные пейзажи,свежайший воздух,а в каких местах побывали… Патмос впечатлил,Ороктойский мост с его порогами,даже голова кружилась от восхищения. Спасибо огромное за подаренные впечатления. Компании процветания

Организация тура заслуживает высокой оценки,к назначенному времени приехала гид Наталья,такая забавная и крайне внимательная и кОрганизация тура заслуживает высокой оценки,к назначенному времени приехала гид Наталья,такая забавная и крайне внимательная и кОрганизация тура заслуживает высокой оценки,к назначенному времени приехала гид Наталья,такая забавная и крайне внимательная и к
А
11 мая 2024
Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту. Советую выбрать данную экскурсию
Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту.
Е
2 мая 2024
Все отлично, спасибо!
Светлана
1 мая 2024
Спасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и без спешки,очень профессионально. Спасибо большое за отдых!! Рекомендую всем эту экскурсию с туагенством « За пределы»!! Экскурсии проводят в любую погоду!!
Спасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и безСпасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и безСпасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и безСпасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и безСпасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и безСпасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и без

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