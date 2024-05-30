Горный Алтай славится своей природной красотой, и Чемал - одно из самых живописных мест этого региона.
Здесь вы сможете насладиться живительным воздухом, насыщенным ароматами целебных трав, увидеть острые скалы, напоминающие клыки
Здесь вы сможете насладиться живительным воздухом, насыщенным ароматами целебных трав, увидеть острые скалы, напоминающие клыки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные виды Горного Алтая
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🍯 Дегустация свежего алтайского мёда
- 🗿 Исторические и культурные достопримечательности
- 📸 Возможность сделать эффектные фотографии
Что можно увидеть
- Камышлинский водопад
- Пасека 13
- Остров Патмос
- Ороктойский мост
- Зубы дракона
- Водопад Че-Чкыш
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Камышлинский водопад — шумный каскад воды. Отдельные смельчаки даже решаются искупаться в его ледяных струях!
- Пасека 13. Поговорим о пчеловодстве и при желании продегустируем несколько видов свежего пасечного мёда.
- Остров Патмос со знаменитым скитом Иоанна Богослова. В скале недалеко от скита высечен образ Богородицы.
- Ороктойский мост через реку Катунь — ещё одна популярная достопримечательность на Чемале.
- Зубы дракона — острые скалы, по форме напоминающие зубы мифического хищника.
- Водопад Че-Чкыш — красивый каскад, рядом с которым получаются эффектные фото и загадываются сокровенные желания.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 08:00
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Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 500 ₽
|индивидуальный формат —1- 6 человек
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда гидов — коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Элина
30 мая 2024
Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие
Анна
16 мая 2024
Отличная экскурсия!
Все на очень высоком уровне!
Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода.
Профессиональное вождение и знание местности.
Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии!
Масса положительных эмоций!
Благодарю Наталью 🙏🌹
Все на очень высоком уровне!
Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода.
Профессиональное вождение и знание местности.
Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии!
Масса положительных эмоций!
Благодарю Наталью 🙏🌹
Татьяна
12 мая 2024
Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.
А
Анна
12 мая 2024
Организация тура заслуживает высокой оценки,к назначенному времени приехала гид Наталья,такая забавная и крайне внимательная и к членам группы и к загруженной дороге!!!!,что для меня крайне важно. Очень довольна комфортабельным транспортом,пекло
А
Алексей
11 мая 2024
Экскурсия была интересная, хорошо организована. Наталья показала и рассказала много интересного о Горном Алтае по маршруту. Советую выбрать данную экскурсию
Е
Екатерина
2 мая 2024
Все отлично, спасибо!
Светлана
1 мая 2024
Спасибо большое Наталье за проведение экскурсии,все было комфортно,позитивно и познавательно!!! Очень грамотно по времени и без спешки,очень профессионально. Спасибо большое за отдых!! Рекомендую всем эту экскурсию с туагенством « За пределы»!! Экскурсии проводят в любую погоду!!
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