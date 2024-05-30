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дракона, и искупаться в ледяных струях Камышлинского водопада.



Экскурсия также включает посещение пасеки, где можно продегустировать свежий алтайский мёд, и острова Патмос с его знаменитым скитом Иоанна Богослова.



Не упустите возможность увидеть Ороктойский мост через реку Катунь и загадать желание у водопада Че-Чкыш. Экскурсию проведёт один из опытных гидов, который расскажет вам легенды и истории этих мест. Забронируйте тур и откройте для себя удивительный мир Чемала