Чудеса Южного Алтая

Приглашаем в одно из увлекательных путешествий по Южному Алтаю. Южный Алтай — одно из немногих мест на земле, где ощущение чуда не покидает. Переполняющие чувства не передают фотографии, их не описать словами, энергия этих мест словно перетекает от живого, пульсирующего силой камня, от завораживающих ледниками гор, от чистейших рек или озер в человека, перерождая его и заряжая.

Царство природы

Вас ждет экскурсия по Чуйскому тракту, живописные высокогорные перевалы Семинский и Чике Таман. Мы прогуляемся по Чуйской степи, увидим священные места коренного населения с наскальными рисунками, посетим Сайлюгемский национальный парк — удивительное место, где царят законы природы, которые не нарушит присутствие человека. Жаркая баня после первого дня насытит вас силами для предстоящего путешествия.