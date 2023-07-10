Южный Алтай — сокровищница природы России. Место, которое стоит посетить каждому. Хвойные леса, высокогорные перевалы и безлюдные степи оказывают невероятное влияние на человека.
В семидневном туре вы пройдете маршрут по главным природным достояниям Южного Алтая, увидите наскальные рисунки и сделаете фотографии фантастических панорам.
В семидневном туре вы пройдете маршрут по главным природным достояниям Южного Алтая, увидите наскальные рисунки и сделаете фотографии фантастических панорам.
Ближайшие даты:
10
июл
июл
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Чуй-Оозы
- Святилище Калбак-Таш
- Курайская степь
- Чуйская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Марсианские пейзажи Горного Алтая
- Ледники Горного Алтая
- Горный массив Ирбисту
- Долина реки Елангаш
- Долина реки Аккол
- Софийский ледник
- Наскальные рисунки Елангаша
- Гейзерово озеро
- Хребет Южно-Чуйский
- Озеро Джангыскёль
- Сайлюгемский национальный парк
- Урочище Саржематы и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чудеса Южного Алтая
Приглашаем в одно из увлекательных путешествий по Южному Алтаю. Южный Алтай — одно из немногих мест на земле, где ощущение чуда не покидает. Переполняющие чувства не передают фотографии, их не описать словами, энергия этих мест словно перетекает от живого, пульсирующего силой камня, от завораживающих ледниками гор, от чистейших рек или озер в человека, перерождая его и заряжая.
Царство природы
Вас ждет экскурсия по Чуйскому тракту, живописные высокогорные перевалы Семинский и Чике Таман. Мы прогуляемся по Чуйской степи, увидим священные места коренного населения с наскальными рисунками, посетим Сайлюгемский национальный парк — удивительное место, где царят законы природы, которые не нарушит присутствие человека. Жаркая баня после первого дня насытит вас силами для предстоящего путешествия.
с 10 по 16 июля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Сопровождение гида
- 2-х разовое питание (завтрак, ужин), кроме питания в придорожных кафе (обед) — по желанию участников
- Проживание в аилах, юртах, гостиничных номерах, гостевых домах (по несколько человек)
- Оформление разрешительных документов на посещение приграничных районов
- Баня согласно программе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Что не входит
- Билеты до Горно-Алтайска
- Обеды в придорожных кафе
- Дополнительные услуги (миниконцерты горлового пения, встречи с шаманами, аренда коней, квадроциклов, снегоходов, сплавы, вертолётные прогулки, полёты на параплане и т. п.)
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 10 по 16 июляЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Внимание! Тур считается забронированным
- Если внесена предоплата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Необычные
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Выездные
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