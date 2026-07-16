Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Почему ожерелье? Всё просто — на Чуйском тракте вас ждут лучшие драгоценности Алтая, нанизанные на нить дороги.
За день вы проедете 700 км и увидите, как сменяют друг друга климатические зоны, как вьется лентой бирюзовая Катунь.
Вы побываете на фантастическом Гейзерном озере, восхититесь речными порогами, рассмотрите древнее святилище и откроете местные предания.
За день вы проедете 700 км и увидите, как сменяют друг друга климатические зоны, как вьется лентой бирюзовая Катунь.
Вы побываете на фантастическом Гейзерном озере, восхититесь речными порогами, рассмотрите древнее святилище и откроете местные предания.
Описание экскурсии
Алтай, о котором вы мечтаете
Наша длинная дорога — трасса, которая петляет у подножия заснеженных гор, над бурными реками и сквозь гранитные скалы. Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта. Итак, основные пункты путешествия:
- Слияние Чуи и Катуни. Безусловное место силы, священное для алтайцев. С высокой террасы, высотой с десятиэтажный дом, вы увидите небывалый простор долины Катуни и грандиозное зрелище слияния двух мощных горных рек.
- Перевалы Семинский и Чике-Таман (оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок.
- Речные пороги — Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае.
- Трасса вдоль отвесных берегов Катуни, где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь.
- Древнее святилище Адыр-Кан. Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением.
- Гейзерное озеро — незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве.
- Водопад Ширлак (Девичьи слезы) — поразительно красивое место в шаговой доступности от Чуйского тракта.
Кроме того, в финальной части пути мы не пропустим водопад Ширлак (Девичьи слезы) и легендарный памятник шоферу Кольке Снегирёву.
Организационные детали
- За день нам предстоит проехать 700 км
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
- Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально
- Из дополнительных расходов только питание в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Горный Алтай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 940 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Наша поездка по Чуйскому тракту планировалась на следующий же день после прилёта, который прошёл с крайним
Наша поездка по Чуйскому тракту планировалась на следующий же день после прилёта, который прошёл с крайним
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам. Всю поездку рассказывал интересные истории про Алтай). Посетили самые красивые локации для фоточек). Получили массу впечатлений. Огромное спасибо Олегу за эту экскурсию. Он не просто поделился историческими фактами, а влюбил нас в эти места! Обязательно будем рекомендовать друзьям.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать Олега в качестве гида для знакомства с Горным Алтаем. Нам экскурсия по Чуйскому тракту с Олегом очень и очень понравилась. Впечатлений воз и тележка. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика, где мы отдыхали; всё уточнял: хотим ли мы слушать музыку или поесть; показывал, где интересные локации, где можно пообедать безопасно, вкусно и недорого; интересно рассказывал о самом Алтае, о мифах и легендах алтайцев, о их музыке, много нового узнали, спасибо огромное 😃🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Олег провел очень интересную экскурсию! хороши рассказ, безопасное вождение, забота и внимание. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все интересующие вопросы, интересно рассказывал о локациях Добрые и красивые получились поездки
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии на «Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Горно-Алтайска)»
Индивидуальная
до 10 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чуйский тракт: покоряя алтайские вершины
Вдохновиться красотой горной республики и познакомиться с культурным наследием края
Начало: В районе отеля «Игман»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
9500 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
До Марса - по Чуйскому тракту
Покорите Семинский перевал и ощутите величие Чуйского тракта, наслаждаясь захватывающими видами на Алтае
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 06:00
11 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг в 06:45
13 авг в 06:45
20 авг в 06:45
8000 ₽ за человека
от 30 000 ₽ за группу