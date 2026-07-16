Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

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Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Горно-Алтайска)

Насыщенное путешествие по одной из 10 самых красивых дорог мира
Почему ожерелье? Всё просто — на Чуйском тракте вас ждут лучшие драгоценности Алтая, нанизанные на нить дороги.

За день вы проедете 700 км и увидите, как сменяют друг друга климатические зоны, как вьется лентой бирюзовая Катунь.

Вы побываете на фантастическом Гейзерном озере, восхититесь речными порогами, рассмотрите древнее святилище и откроете местные предания.
5
82 отзыва
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Горно-Алтайска)
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Горно-Алтайска)
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт (из Горно-Алтайска)

Описание экскурсии

Алтай, о котором вы мечтаете

Наша длинная дорога — трасса, которая петляет у подножия заснеженных гор, над бурными реками и сквозь гранитные скалы. Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта. Итак, основные пункты путешествия:

  • Слияние Чуи и Катуни. Безусловное место силы, священное для алтайцев. С высокой террасы, высотой с десятиэтажный дом, вы увидите небывалый простор долины Катуни и грандиозное зрелище слияния двух мощных горных рек.
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман (оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок.
  • Речные пороги — Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае.
  • Трасса вдоль отвесных берегов Катуни, где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь.
  • Древнее святилище Адыр-Кан. Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением.
  • Гейзерное озеро — незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве.
  • Водопад Ширлак (Девичьи слезы) — поразительно красивое место в шаговой доступности от Чуйского тракта.

Кроме того, в финальной части пути мы не пропустим водопад Ширлак (Девичьи слезы) и легендарный памятник шоферу Кольке Снегирёву.

Организационные детали

  • За день нам предстоит проехать 700 км
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
  • Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально
  • Из дополнительных расходов только питание в кафе

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Горный Алтай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 940 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
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он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
3
2
1
А
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Наша поездка по Чуйскому тракту планировалась на следующий же день после прилёта, который прошёл с крайним
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дискомфортом, в связи с чем был страх, что такая продолжительная экскурсия лишь усугубит недосып и прочие неприятные моменты.
Но все наши переживания развенчал Олег благодаря индивидуальному подходу к клиентам, вежливости, харизме и умению завлечь рассказами о многогранной культуре Алтая и его обычаях! Если бы на уроках истории рассказы велись бы так же интересно, она бы стала моим любимым предметом 😁 О конкретике - весь заявленный в описании экскурсии путь был проделан нами в полной мере и, что самое важное, с огромным комфортом, Олег постоянно интересовался, комфортно ли нам в салоне, никогда не торопил нс остановках в самых красивых локациях, давая нам вдоволь насладиться видами, ещё и в роли фотографа побывал🤗 Искренне советую к посещению данную экскурсию именно у Олега, уверена, что Вы останетесь в полном восторге!

Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
Без преувеличения скажу, что эта экскурсия пока что лучшая из всех, на которых доводилось побывать!
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Алена
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам. Всю поездку рассказывал интересные истории про Алтай). Посетили самые красивые локации для фоточек). Получили массу впечатлений. Огромное спасибо Олегу за эту экскурсию. Он не просто поделился историческими фактами, а влюбил нас в эти места! Обязательно будем рекомендовать друзьям.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.+1
Поездка на Чуйский тракт была с Олегом на комфортном минивэне. Очень трепетно относился к нашим запросам.
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Д
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать Олега в качестве гида для знакомства с Горным Алтаем. Нам экскурсия по Чуйскому тракту с Олегом очень и очень понравилась. Впечатлений воз и тележка. Спасибо.
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
Отличный рассказчик и собеседник, влюбленный в свой край. Очень выдержанный и спокойный человек. Невозможно не порекомендовать
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Дарья
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика, где мы отдыхали; всё уточнял: хотим ли мы слушать музыку или поесть; показывал, где интересные локации, где можно пообедать безопасно, вкусно и недорого; интересно рассказывал о самом Алтае, о мифах и легендах алтайцев, о их музыке, много нового узнали, спасибо огромное 😃🙏
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
Очень понравилась экскурсия! Олег замечательный экскурсовод, пунктуальный: приехал заранее и оперативно забрал нас из гостевого домика,
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Д
Олег провел очень интересную экскурсию! хороши рассказ, безопасное вождение, забота и внимание. Рекомендую!
Олег провел очень интересную экскурсию! хороши рассказ, безопасное вождение, забота и внимание. Рекомендую!
Олег провел очень интересную экскурсию! хороши рассказ, безопасное вождение, забота и внимание. Рекомендую!
Олег провел очень интересную экскурсию! хороши рассказ, безопасное вождение, забота и внимание. Рекомендую!
Олег провел очень интересную экскурсию! хороши рассказ, безопасное вождение, забота и внимание. Рекомендую!
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Швец
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все интересующие вопросы, интересно рассказывал о локациях Добрые и красивые получились поездки
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все+1
Катались с Олегом два дня в разные поездки. Прислушивается к желаниям, нашему темпу. Отвечает на все
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