Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Алтай, о котором вы мечтаете Наша длинная дорога — трасса, которая петляет у подножия заснеженных гор ⛰️, над бурными реками и сквозь гранитные скалы. Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ Чуйского тракта. Итак, основные пункты путешествия:
Перевалы Семинский и Чике-Таман (оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок.
Речные пороги — Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае.
Трасса вдоль отвесных берегов Катуни, где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь.
Древнее святилище Адыр-Кан. Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением.
Гейзерное озеро — незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве.
Кроме того, в финальной части пути мы не пропустим водопад Ширлак (Девичьи слезы) и легендарный памятник шоферу Кольке Снегирёву.
Организационные детали
За день нам предстоит проехать 700 км
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном микроавтобусе 🚌 Тойота
Маршрут экскурсии 🧭 можно обсудить индивидуально
Из дополнительных расходов только питание 🍽️ в кафе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.