Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Что вас ожидает

Алтай, о котором вы мечтаете

Наша длинная дорога — трасса, которая петляет у подножия заснеженных гор ⛰️, над бурными реками и сквозь гранитные скалы. Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории 📖 и достопримечательностях 🏛️ Чуйского тракта. Итак, основные пункты путешествия:

Перевалы Семинский и Чике-Таман (оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок.

(оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок. Речные пороги — Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае.

— Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае. Трасса вдоль отвесных берегов Катуни , где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь.

, где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь. Древнее святилище Адыр-Кан . Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением.

. Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением. Гейзерное озеро — незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве.

Кроме того, в финальной части пути мы не пропустим водопад Ширлак (Девичьи слезы) и легендарный памятник шоферу Кольке Снегирёву.

Организационные детали