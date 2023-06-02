Каждый день – новая высота, речные долины и горные озера редкой красоты и великолепные панорамы Белухи, которая по-новому открывается на каждом километре пути.
Кроме Белухи за 10 дней путешествия увидим: разноцветное ущелье Ярлу, Озеро горных духов, Долину семи озёр, Аккемский ледник, красивейшие озеро Алтая Ак-Кем и поднимемся на перевал “Черное сердце” (Кара-Тюрек) – места, наделённые необычайной энергетикой. Путешествие пройдёт с легкими рюкзаками, проживать будем в комфортном палаточном кемпинге на оз. Аккем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд в Тюнгур
Встреча группы в Бийске возле ж/д вокзала или в Горно-Алтайске возле автовокзала в 9:00.
Выезд из Горно-Алтайска на трансфере в поселок Тюнгур.
Расстояние 416 километров.
Время в пути 6-8 часов.
По пути мы будем останавливаться, чтобы пообедать (не входит в стоимость).
Во второй половине дня приезжаем в поселок Тюнгур и размещаемся на базе в гостевых домах.
Знакомимся, готовимся к предстоящей заброске, ужинаем.
Переход до стоянки «Текелю»
Утром завтракаем на базе и начинаем путь к стоянке “Три берёзы” через перевал Кузуяк.
Перевал невысокий – 1513 м.
Мы проедем этот путь на ГАЗ-66.
Время в пути – 2 часа.
От стоянки “Три берёзы” нас ждет пеший переход до стоянки “Текелю”, где будет расположен наш промежуточный кемпинг, и пройдёт первая ночёвка.
Переход составляет 15 км по горно-таёжной тропе.
Время в пути от 7 до 10 часов. Тропа периодически.
Переход до кемпинга на Аккеме
После завтрака продолжим путь до Аккемского озера, на берегу которого будет находиться наш основной кемпинг.
Переход составляет 7 км по горно-таёжной тропе.
Оттуда мы будем совершать радиальные выходы, во время которых вы посетите красивейшие места Горного Алтая и района Белухи.
Долина Ярлу
С этими местами связано огромное количество легенд и мифов.
Эзотерики и медиумы утверждают, что здесь находятся мощнейшие места силы.
Последователи Рериха считают его святым.
На тех, кто не верит в духов и места силы, долина Ярлу тоже произведёт впечатление окружающими её разноцветными горами – розовыми, голубыми, фиолетовыми.
Восхождение на перевал Каратюрек
В этот день мы поднимемся максимально высоко – до высоты 3060 м над уровнем моря.
Именно такая высота у перевала Каратюрек.
С него открывается красивый вид на гору Белуха, Катунский хребет, долину реки Аккем.
Выход состоится рано утром, радиальный выход займет от 5 до 10 часов.
Перевал имеет категорию сложности 1А.
Прогулка в долину Семи озёр
Удивительные по красоте озёра, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга и белоснежные вершины – вам здесь понравится!
Самые верхние озёра находятся на высоте чуть более 2600 м.
Озеро Горных духов и Аккемский ледник
В этот день мы подойдём максимально близко к Белухе.
Посетим озеро Горных духов с очень прозрачной и бирюзовой водой.
День отдыха
По программе у нас предусмотрен день отдыха.
Можно прогуляться вокруг красивейшего Аккемского озера, с которого открывается захватывающий вид на Белуху и Аккемскую стену.
Такое зрелище никого не оставит равнодушным!
База в Тюнгуре
После завтрака по уже знакомой нам тропе спускаемся до стоянки "Три берёзы".
Там нас будет ждать ГАЗ-66, который отвезёт группу до базы в Тюнгуре.
В Тюнгуре нас ждёт жаркая баня и вкусный ужин – отличное завершение похода.
Отправление домой
Завтракаем на базе в Тюнгуре, собираемся и на трансфере выезжаем обратно в Бийск или Горно-Алтайск.
Время в пути до Горно-Алтайска составит примерно 6-8 часов, во время трансфера предусмотрена остановка на обед.
Возвращаемся в Горно-Алтайск в районе 17:00, билеты на поезда и самолеты рекомендуем брать с запасом в несколько часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортном палаточном кемпинге и в гостевом дом в п. Тюнгур.
Варианты проживания
Кемпинг
Первая ночь на стоянке «Текелю», где будет расположен наш промежуточный кемпинг, далее проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем – все включено (большие новые палатки, питание, баня).
Гостевой дом в п. Тюнгур
Размещаемся на базе в гостевых домах в п. Тюнгур.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Трансфер Горно-Алтайск (Бийск) – Тюнгур – Горно-Алтайск (Бийск)
- Трансфер Тюнугр –"Три березы" – Тюнгур
- Питание на активной части
- Проживание, питание и баня в п. Тюнгур в гостевом доме (2 ночи)
- Проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем – все включено (большие новые палатки, питание, баня)
- Регистрация группы в МЧС
- Прокат общественного бивачного снаряжения (палатки, посуда для приготовления)
- Заброска общественного груза (продукты, палатки)
- Страхование от несчастного случая на время похода
- Помощь в оформлении погранпропуска (погранпропуск требуется только иностранным гражданам)
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ Бийска и обратно
- Заброска личных вещей в кемпинг
- Отдельная палатка
- Звонки через спутниковую связь (стоимость минуты ~300 руб.)
- Питание в придорожных кафе (во время трансфера)
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск / Бийск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- Треккинговые / Горные ботинки (высокое голенище для защиты голеностопа, агрессивный протектор, так-же, важно, чтобы ваши ботинки не промокали, рекомендуем использовать пропитку);
- Кроссовки трекинговые (подходит для участников с натренированным голеностопом, на маршруте много участков с каменными осыпями, поэтому новичкам идти в кроссовках не рекомендуется);
- Тапочки/сандалии (необходима обувь с закрытым носком, чтобы уберечь пальцы от травм);
Одежда:
- Куртка ветрозащитная с капюшоном (рекомендуем взять мембранную куртку,которая защитит вас от осадков);
- Брюки ветрозащитные (рекомендуем взять мембранные брюки, которые защитят вас от осадков);
- Пуховка с капюшоном (нужна лёгкая пуховка (до -10), с синтетическим утеплителем, либо пухом);
- Куртка утепленная (подойдёт куртка с флисовой подстёжкой);
- Термобелье (лучше брать из комбинации синтетики и шерсти, средней толщины, либо тонкое);
- Варежки/перчатки 1 пара (из флиса, либо других быстросохнущих материалов);
- Перчатки хб;
- Шапка (флис, либо другие быстросохнущие,дышащие материалы);
- Панама/кепка/бафф от солнца (бафф необходим, чтобы закрывать шею от солнечных лучей);
- Термоноски 2 пары (для летнего трекинга);
- Носки теплые (для сна, не компрессионные);
- Легкие брюки (из быстросохнущих материалов,дышащие), шорты (летние, быстросохнущие);
- Футболка 2 штуки (из синтетики, желательно, с длинным рукавом);
- Сменное нижнее белье 2 штуки;
- Носки обычные, хб 2 штуки;
- Купальник / плавки;
Походное снаряжение:
- Рюкзак экспедиционный 80-90 литров (мужчины), 60-70 литров (женщины);
- Штурмовой рюкзак (маленький рюкзак для радиальных маршрутов объёмом до 40 л);
- Накидка на рюкзак от дождя (убедитесь, что накидка наденется на заполненный рюкзак с прицепленным карематом);
- Спальный мешок (комфортная температура от -5 и ниже, рекомендуем брать из синтетических материалов);
- Компрессионный мешок (для того, чтобы сохранить ваши вещи сухими и облегчить транспортировку);
- Каремат — 1 шт. (для ночевки на стоянке «Текелю»);
- Палки треккинговые (важно выбрать палки именно для трекинга, а не скандинавской ходьбы);
- Фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
- Очки солнцезащитные с UV фильтром третьей категории защиты (желательно с чехлом);
- Термос, гидратор, бутылка для воды 0.5 — 1 л.;
- Зажигалка;
- Нож, кружка, ложка, чашка из нержавеющей стали;
- Полотенце из быстросохнущих материалов;
- Зубная щетка;
- Пластырь 1 рулон Ширина 2-3 см.;
- Крем и помада от загара;
- Аптечка + витамины;
- Рефтамид (средство от клещей и других насекомых);
Документы:
- Паспорт РФ;
- Полис ОМС;
- Страховой полис от укуса клеща (клещи могут встретиться в первый и последний день тура, в начале июня).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Сколько стоит тур с расширенным набором услуг?
В данном туре можно выбрать тариф с повышенным комфортом. Стоимость пакета VIP – 175 000 рублей. В данный пакет входит:
- групповая аптечка;
- полноценное питание;
- регистрация группы в МЧС;
- работа профессионального гида;
- прокат общественного бивачного снаряжения;
- отдельный трансфер Горно-Алтайск – Тюнгур – Горно-Алтайск;
- прокат личного бивачного снаряжения;
- заброска общественного груза;
- страхование от несчастного случая;
- трансфер Тюнугр –"Три березы";
- проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем - все включено (большие новые палатки, питание, баня);
- помощь в оформлении погранпропуска (погранпропуск требуется только иностранным гражданам);
- проживание "Тюнгур" в гостевом доме 2 ночи;
- баня в "Тюнгуре" 2 ночи;
- ужин и завтрак в "Тюнгуре" 2 раза;
- индивидуальный план подготвки;
- заброска личных вещей в кемпинг;
- дополнительный прокат снаряжения;
- отдельная палатка для VIP;
- набор посуды;
- обратный путь на вертолете;
- неограниченная консультация гидов;
- звонок через спутниковую связь.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.