1 день

Встреча. Переезд в Тюнгур

Встреча группы в Бийске возле ж/д вокзала или в Горно-Алтайске возле автовокзала в 9:00.

Выезд из Горно-Алтайска на трансфере в поселок Тюнгур.

Расстояние 416 километров.

Время в пути 6-8 часов.

По пути мы будем останавливаться, чтобы пообедать (не входит в стоимость).

Во второй половине дня приезжаем в поселок Тюнгур и размещаемся на базе в гостевых домах.

Знакомимся, готовимся к предстоящей заброске, ужинаем.