Поход к подножию Белухи

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В этом трекинге мы отправимся к подножию главной вершины Алтая по одной из самых живописных пеших троп.

Каждый день – новая высота, речные долины и горные озера редкой красоты и великолепные панорамы Белухи, которая по-новому открывается на каждом километре пути.

Кроме Белухи за 10 дней путешествия увидим: разноцветное ущелье Ярлу, Озеро горных духов, Долину семи озёр, Аккемский ледник, красивейшие озеро Алтая Ак-Кем и поднимемся на перевал “Черное сердце” (Кара-Тюрек) – места, наделённые необычайной энергетикой. Путешествие пройдёт с легкими рюкзаками, проживать будем в комфортном палаточном кемпинге на оз. Аккем.
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
Поход к подножию Белухи
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Что вас ожидает:

Уютный кемпинг
Уютный кемпинг
Будем жить в комфортном кемпинге с просторными палатками и банькой
Места Силы
Места Силы
Прочувствуем на себе мощную энергетику долины Ярлу, овеянную легендами и мифами
Долина Семи озёр
Долина Семи озёр
Вдохнем ароматы цветущих высокогорных лугов и полюбуемся на многочисленные водопады

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд в Тюнгур

Встреча группы в Бийске возле ж/д вокзала или в Горно-Алтайске возле автовокзала в 9:00.

Выезд из Горно-Алтайска на трансфере в поселок Тюнгур.

Расстояние 416 километров.

Время в пути 6-8 часов.

По пути мы будем останавливаться, чтобы пообедать (не входит в стоимость).

Во второй половине дня приезжаем в поселок Тюнгур и размещаемся на базе в гостевых домах.

Знакомимся, готовимся к предстоящей заброске, ужинаем.

Встреча. Переезд в ТюнгурВстреча. Переезд в ТюнгурВстреча. Переезд в Тюнгур
2 день

Переход до стоянки «Текелю»

Утром завтракаем на базе и начинаем путь к стоянке “Три берёзы” через перевал Кузуяк.

Перевал невысокий – 1513 м.

Мы проедем этот путь на ГАЗ-66.

Время в пути – 2 часа.

От стоянки “Три берёзы” нас ждет пеший переход до стоянки “Текелю”, где будет расположен наш промежуточный кемпинг, и пройдёт первая ночёвка.

Переход составляет 15 км по горно-таёжной тропе.

Время в пути от 7 до 10 часов. Тропа периодически.

Переход до стоянки «Текелю»Переход до стоянки «Текелю»Переход до стоянки «Текелю»
3 день

Переход до кемпинга на Аккеме

После завтрака продолжим путь до Аккемского озера, на берегу которого будет находиться наш основной кемпинг.

Переход составляет 7 км по горно-таёжной тропе.

Оттуда мы будем совершать радиальные выходы, во время которых вы посетите красивейшие места Горного Алтая и района Белухи.

Переход до кемпинга на АккемеПереход до кемпинга на АккемеПереход до кемпинга на Аккеме
4 день

Долина Ярлу

С этими местами связано огромное количество легенд и мифов.

Эзотерики и медиумы утверждают, что здесь находятся мощнейшие места силы.

Последователи Рериха считают его святым.

На тех, кто не верит в духов и места силы, долина Ярлу тоже произведёт впечатление окружающими её разноцветными горами – розовыми, голубыми, фиолетовыми.

Долина ЯрлуДолина ЯрлуДолина Ярлу
5 день

Восхождение на перевал Каратюрек

В этот день мы поднимемся максимально высоко – до высоты 3060 м над уровнем моря.

Именно такая высота у перевала Каратюрек.

С него открывается красивый вид на гору Белуха, Катунский хребет, долину реки Аккем.

Выход состоится рано утром, радиальный выход займет от 5 до 10 часов.

Перевал имеет категорию сложности 1А.

Восхождение на перевал КаратюрекВосхождение на перевал КаратюрекВосхождение на перевал Каратюрек
6 день

Прогулка в долину Семи озёр

Удивительные по красоте озёра, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга и белоснежные вершины – вам здесь понравится!

Самые верхние озёра находятся на высоте чуть более 2600 м.

Прогулка в долину Семи озёрПрогулка в долину Семи озёрПрогулка в долину Семи озёр
7 день

Озеро Горных духов и Аккемский ледник

В этот день мы подойдём максимально близко к Белухе.

Посетим озеро Горных духов с очень прозрачной и бирюзовой водой.

Озеро Горных духов и Аккемский ледникОзеро Горных духов и Аккемский ледникОзеро Горных духов и Аккемский ледник
8 день

День отдыха

По программе у нас предусмотрен день отдыха.

Можно прогуляться вокруг красивейшего Аккемского озера, с которого открывается захватывающий вид на Белуху и Аккемскую стену.

Такое зрелище никого не оставит равнодушным!

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
9 день

База в Тюнгуре

После завтрака по уже знакомой нам тропе спускаемся до стоянки "Три берёзы".

Там нас будет ждать ГАЗ-66, который отвезёт группу до базы в Тюнгуре.

В Тюнгуре нас ждёт жаркая баня и вкусный ужин – отличное завершение похода.

База в ТюнгуреБаза в ТюнгуреБаза в Тюнгуре
10 день

Отправление домой

Завтракаем на базе в Тюнгуре, собираемся и на трансфере выезжаем обратно в Бийск или Горно-Алтайск.

Время в пути до Горно-Алтайска составит примерно 6-8 часов, во время трансфера предусмотрена остановка на обед.

Возвращаемся в Горно-Алтайск в районе 17:00, билеты на поезда и самолеты рекомендуем брать с запасом в несколько часов.

Отправление домойОтправление домойОтправление домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортном палаточном кемпинге и в гостевом дом в п. Тюнгур.

Варианты проживания

Кемпинг

7 ночей

Первая ночь на стоянке «Текелю», где будет расположен наш промежуточный кемпинг, далее проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем – все включено (большие новые палатки, питание, баня).

КемпингКемпингКемпингКемпингКемпинг

Гостевой дом в п. Тюнгур

2 ночи

Размещаемся на базе в гостевых домах в п. Тюнгур.

Гостевой дом в п. ТюнгурГостевой дом в п. ТюнгурГостевой дом в п. ТюнгурГостевой дом в п. Тюнгур

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Трансфер Горно-Алтайск (Бийск) – Тюнгур – Горно-Алтайск (Бийск)
  • Трансфер Тюнугр –"Три березы" – Тюнгур
  • Питание на активной части
  • Проживание, питание и баня в п. Тюнгур в гостевом доме (2 ночи)
  • Проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем – все включено (большие новые палатки, питание, баня)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Прокат общественного бивачного снаряжения (палатки, посуда для приготовления)
  • Заброска общественного груза (продукты, палатки)
  • Страхование от несчастного случая на время похода
  • Помощь в оформлении погранпропуска (погранпропуск требуется только иностранным гражданам)
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ Бийска и обратно
  • Заброска личных вещей в кемпинг
  • Отдельная палатка
  • Звонки через спутниковую связь (стоимость минуты ~300 руб.)
  • Питание в придорожных кафе (во время трансфера)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск / Бийск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  1. Треккинговые / Горные ботинки (высокое голенище для защиты голеностопа, агрессивный протектор, так-же, важно, чтобы ваши ботинки не промокали, рекомендуем использовать пропитку);
  2. Кроссовки трекинговые (подходит для участников с натренированным голеностопом, на маршруте много участков с каменными осыпями, поэтому новичкам идти в кроссовках не рекомендуется);
  3. Тапочки/сандалии (необходима обувь с закрытым носком, чтобы уберечь пальцы от травм);

Одежда:

  1. Куртка ветрозащитная с капюшоном (рекомендуем взять мембранную куртку,которая защитит вас от осадков);
  2. Брюки ветрозащитные (рекомендуем взять мембранные брюки, которые защитят вас от осадков);
  3. Пуховка с капюшоном (нужна лёгкая пуховка (до -10), с синтетическим утеплителем, либо пухом);
  4. Куртка утепленная (подойдёт куртка с флисовой подстёжкой);
  5. Термобелье (лучше брать из комбинации синтетики и шерсти, средней толщины, либо тонкое);
  6. Варежки/перчатки 1 пара (из флиса, либо других быстросохнущих материалов);
  7. Перчатки хб;
  8. Шапка (флис, либо другие быстросохнущие,дышащие материалы);
  9. Панама/кепка/бафф от солнца (бафф необходим, чтобы закрывать шею от солнечных лучей);
  10. Термоноски 2 пары (для летнего трекинга);
  11. Носки теплые (для сна, не компрессионные);
  12. Легкие брюки (из быстросохнущих материалов,дышащие), шорты (летние, быстросохнущие);
  13. Футболка 2 штуки (из синтетики, желательно, с длинным рукавом);
  14. Сменное нижнее белье 2 штуки;
  15. Носки обычные, хб 2 штуки;
  16. Купальник / плавки;

Походное снаряжение:

  1. Рюкзак экспедиционный 80-90 литров (мужчины), 60-70 литров (женщины);
  2. Штурмовой рюкзак (маленький рюкзак для радиальных маршрутов объёмом до 40 л);
  3. Накидка на рюкзак от дождя (убедитесь, что накидка наденется на заполненный рюкзак с прицепленным карематом);
  4. Спальный мешок (комфортная температура от -5 и ниже, рекомендуем брать из синтетических материалов);
  5. Компрессионный мешок (для того, чтобы сохранить ваши вещи сухими и облегчить транспортировку);
  6. Каремат — 1 шт. (для ночевки на стоянке «Текелю»);
  7. Палки треккинговые (важно выбрать палки именно для трекинга, а не скандинавской ходьбы);
  8. Фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
  9. Очки солнцезащитные с UV фильтром третьей категории защиты (желательно с чехлом);
  10. Термос, гидратор, бутылка для воды 0.5 — 1 л.;
  11. Зажигалка;
  12. Нож, кружка, ложка, чашка из нержавеющей стали;
  13. Полотенце из быстросохнущих материалов;
  14. Зубная щетка;
  15. Пластырь 1 рулон Ширина 2-3 см.;
  16. Крем и помада от загара;
  17. Аптечка + витамины;
  18. Рефтамид (средство от клещей и других насекомых);

Документы:

  1. Паспорт РФ;
  2. Полис ОМС;
  3. Страховой полис от укуса клеща (клещи могут встретиться в первый и последний день тура, в начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сколько стоит тур с расширенным набором услуг?

В данном туре можно выбрать тариф с повышенным комфортом. Стоимость пакета VIP – 175 000 рублей. В данный пакет входит:

  • групповая аптечка;
  • полноценное питание;
  • регистрация группы в МЧС;
  • работа профессионального гида;
  • прокат общественного бивачного снаряжения;
  • отдельный трансфер Горно-Алтайск – Тюнгур – Горно-Алтайск;
  • прокат личного бивачного снаряжения;
  • заброска общественного груза;
  • страхование от несчастного случая;
  • трансфер Тюнугр –"Три березы";
  • проживание в кемпинге на оз. Ак-Кем - все включено (большие новые палатки, питание, баня);
  • помощь в оформлении погранпропуска (погранпропуск требуется только иностранным гражданам);
  • проживание "Тюнгур" в гостевом доме 2 ночи;
  • баня в "Тюнгуре" 2 ночи;
  • ужин и завтрак в "Тюнгуре" 2 раза;
  • индивидуальный план подготвки;
  • заброска личных вещей в кемпинг;
  • дополнительный прокат снаряжения;
  • отдельная палатка для VIP;
  • набор посуды;
  • обратный путь на вертолете;
  • неограниченная консультация гидов;
  • звонок через спутниковую связь.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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