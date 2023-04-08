«Сказка Алтайского Холмогорья»

Большая часть комплекса — это дендрарий, на территории которого растут различные лиственные и хвойные деревья, кустарники, цветы, целебные травы. Дополняют живописную картину ландшафтные композиции в виде альпийских горок, резные мостики и арт-объекты, на фоне которых с удовольствием фотографируются отдыхающие. На площадке установлен колодец с холодной ключевой водой, что особенно приятно в жаркую погоду.

Питомник компании «Биолит»

Здесь же располагается питомник компании «Биолит», в котором можно выбрать и купить растения для сада и дома. Помимо питомника можно посетить оранжерею с экзотическими и тропическими растениями.

Контактный зоопарк

Рядом с одним из озер есть детская площадка для самых маленьких посетителей. Детям будет интересно посетить и контактный зоопарк, в котором можно покормить и погладить животных.

Лавка «Дары Алтая»

На территории комплекса есть лавка «Дары Алтая», в которой можно купить натуральный кисель, соки из ягод и фруктов, выращенных здесь. В лавке можно приобрести биодобавки и оздоровительную продукцию на основе выращенных в местности растений, а также натуральную косметику.

Важно!

В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.