Экскурсия в замечательное место, где можно отдохнуть душой и телом, получив заряд алтайского здоровья.
Прогулка по ландшафтному парку, купание в рукотворных озерах, оборудованных пляжами, вкусные блюда в кафе «Укроп и гренка», участие в образовательных программах в центре «Чайная обитель» — это все там в Дендрарии Алтайское Холмогорье!
Прогулка по ландшафтному парку, купание в рукотворных озерах, оборудованных пляжами, вкусные блюда в кафе «Укроп и гренка», участие в образовательных программах в центре «Чайная обитель» — это все там в Дендрарии Алтайское Холмогорье!
Ближайшие даты:
12
мая
мая
29
мая
мая
1
июн
июн
5
июн
июн
19
июн
июн
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Питомник компании «Биолит»
- Контактный зоопарк
- Лавка «Дары Алтая»
- Дом Звука и Дом сказок по желанию за доп. плату
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Сказка Алтайского Холмогорья»
Большая часть комплекса — это дендрарий, на территории которого растут различные лиственные и хвойные деревья, кустарники, цветы, целебные травы. Дополняют живописную картину ландшафтные композиции в виде альпийских горок, резные мостики и арт-объекты, на фоне которых с удовольствием фотографируются отдыхающие. На площадке установлен колодец с холодной ключевой водой, что особенно приятно в жаркую погоду.
Питомник компании «Биолит»
Здесь же располагается питомник компании «Биолит», в котором можно выбрать и купить растения для сада и дома. Помимо питомника можно посетить оранжерею с экзотическими и тропическими растениями.
Контактный зоопарк
Рядом с одним из озер есть детская площадка для самых маленьких посетителей. Детям будет интересно посетить и контактный зоопарк, в котором можно покормить и погладить животных.
Лавка «Дары Алтая»
На территории комплекса есть лавка «Дары Алтая», в которой можно купить натуральный кисель, соки из ягод и фруктов, выращенных здесь. В лавке можно приобрести биодобавки и оздоровительную продукцию на основе выращенных в местности растений, а также натуральную косметику.
Важно!
В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании