Сказка Алтайского Холмогорья

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Экскурсия в замечательное место, где можно отдохнуть душой и телом, получив заряд алтайского здоровья.

Прогулка по ландшафтному парку, купание в рукотворных озерах, оборудованных пляжами, вкусные блюда в кафе «Укроп и гренка», участие в образовательных программах в центре «Чайная обитель» — это все там в Дендрарии Алтайское Холмогорье!
Сказка Алтайского Холмогорья
Сказка Алтайского Холмогорья
Сказка Алтайского Холмогорья
Сказка Алтайского Холмогорья
Сказка Алтайского Холмогорья
Ближайшие даты:
12
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мая
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Что вас ожидает:

  • Питомник компании «Биолит»
  • Контактный зоопарк
  • Лавка «Дары Алтая»
  • Дом Звука и Дом сказок по желанию за доп. плату
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Сказка Алтайского Холмогорья»

Большая часть комплекса — это дендрарий, на территории которого растут различные лиственные и хвойные деревья, кустарники, цветы, целебные травы. Дополняют живописную картину ландшафтные композиции в виде альпийских горок, резные мостики и арт-объекты, на фоне которых с удовольствием фотографируются отдыхающие. На площадке установлен колодец с холодной ключевой водой, что особенно приятно в жаркую погоду.

Питомник компании «Биолит»

Здесь же располагается питомник компании «Биолит», в котором можно выбрать и купить растения для сада и дома. Помимо питомника можно посетить оранжерею с экзотическими и тропическими растениями.

Контактный зоопарк

Рядом с одним из озер есть детская площадка для самых маленьких посетителей. Детям будет интересно посетить и контактный зоопарк, в котором можно покормить и погладить животных.

Лавка «Дары Алтая»

На территории комплекса есть лавка «Дары Алтая», в которой можно купить натуральный кисель, соки из ягод и фруктов, выращенных здесь. В лавке можно приобрести биодобавки и оздоровительную продукцию на основе выращенных в местности растений, а также натуральную косметику.
Важно!
В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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