Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Дорога алтайских легенд

Озеро Светлое, которое местные жители прозвали Лебединым, от Горно-Алтайска отделяют 60 километров зимней дороги: это расстояние мы преодолеем за час с небольшим, любуясь ландшафтами Предалтайской равнины, луговыми степями Северного Алтая и завораживающими древними террасами реки Катуни. На пути вам встретится местный часовой — гора Бабырган. Вы услышите предания, окружающие это место, узнаете о могучем богатыре, давшем имя горе, и пополните копилку интересных фактов об Алтае.

Лебединое озеро

И вот перед нами озеро Светлое, над которым в морозную погоду поднимаются клубы пара. Это единственное на Алтае место, где с ноября по апрель зимуют лебеди-кликуны, которые, по поверьям, приносят удачу. Каждый год их прилет отмечают как праздник! Вы узнаете, почему лебедь считается здесь тотемным животным, услышите «лебединую» легенду о первом тюрке на Алтае. И, конечно, поймаете в объектив сотни грациозных созданий, скользящих по глади озера.

Также на Светлом вы сможете купить корм для лебедей, чтобы угостить птиц и сделать портретные фотографии 📸. А на местном базарчике можно купить сувениры 🎁, согреться алтайским чаем или покататься в санях, запряженных лошадьми.

Организационные детали