Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Лебединая сказка Алтая

Побывать на уникальном озере, где зимуют лебеди-кликуны, и пополнить копилку алтайских легенд

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
Клубы пара над озерной гладью, снежные пейзажи Алтая и сотни изящных лебедей-кликунов — в этом путешествии вас ждет невероятная концентрация красоты.

Мы отправимся на озеро Светлое, где каждый год зимуют белоснежные птицы, приоткроем дверь в мир алтайских легенд и сделаем чудесные фото.

А на местном базаре вы сможете прокатиться на санях и согреться чаем с травами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 600 ₽ за экскурсию

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Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая

Что вас ожидает

Дорога алтайских легенд
Озеро Светлое, которое местные жители прозвали Лебединым, от Горно-Алтайска отделяют 60 километров зимней дороги: это расстояние мы преодолеем за час с небольшим, любуясь ландшафтами Предалтайской равнины, луговыми степями Северного Алтая и завораживающими древними террасами реки Катуни. На пути вам встретится местный часовой — гора Бабырган. Вы услышите предания, окружающие это место, узнаете о могучем богатыре, давшем имя горе, и пополните копилку интересных фактов об Алтае.

Лебединое озеро
И вот перед нами озеро Светлое, над которым в морозную погоду поднимаются клубы пара. Это единственное на Алтае место, где с ноября по апрель зимуют лебеди-кликуны, которые, по поверьям, приносят удачу. Каждый год их прилет отмечают как праздник! Вы узнаете, почему лебедь считается здесь тотемным животным, услышите «лебединую» легенду о первом тюрке на Алтае. И, конечно, поймаете в объектив сотни грациозных созданий, скользящих по глади озера.

Также на Светлом вы сможете купить корм для лебедей, чтобы угостить птиц и сделать портретные фотографии 📸. А на местном базарчике можно купить сувениры 🎁, согреться алтайским чаем или покататься в санях, запряженных лошадьми.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander
  • Дополнительно по желанию оплачиваются корм для птиц, поездка на санях и сувениры
Начало и место завершения
🚩 в Горно-Алтайске
Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая
Лебединая сказка Алтая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод. Считаю Алтай местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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