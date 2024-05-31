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экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.