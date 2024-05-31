Остров Патмос – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 10 экскурсий в категории «Остров Патмос» в Горно-Алтайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чемал: всё самое интересное за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Неизведанный Чемал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000 за всё до 7 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
145 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900 за человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000 за человека
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тагир
    31 мая 2024
    Чемал: всё самое интересное за 1 день
    Спасибо Ирбизеку за интересную экскурсию! Особенно запомнилось его песни на родном языке и древнее искусство горлового пения. Вживую это впечатляет!
  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
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    экстрима - незабываемые впечатления!!! Потом были Зубы дракона и остров Патмос, а позже смотровая площадка и Ороктойский мост. Очень понравилось, что Вячеслав привезет на место, расскажет о нем, поможет сфотографироваться, выбрав лучшие виды, а потом всегда даст погулять самостоятельно, чтобы была возможность получить впечатления на свой вкус. Благодаря хорошему знанию края, он всегда показывал места, которые действительно нам интересны, а за счет того, что у машины хорошая проходимость, была возможность проехать в нестандартные туристические места. Ну и, кроме того, на одном из привалов нас ожидал пикник.

    По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, поПо долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Спасибо Славе за экскурсию! На самом деле по насыщенности 10 из 10. Всю дорогу был неуёмный поток разносторонней информации. Но
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    вся она была связана с Алтаем. Очень интересно, познавательно. Экскурсия структурированная, с четким планом. При этом никаких временных ограничений. Отдельное СПАСИБО Наталья, супруге Славы за великолепный травяной чай и мёд. Вид на горе впечатляющий. . Обязательно съездим в следующий раз по другим направлениям!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по Чуйскому и Чемальскому тракту,
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    посетили храм Иоанна Богослова на Патмосе, добрались на лодках до Камышлинского водопада, увидели "зубы Дракона", великолепные панорамы Катуни и Ороктойский мост! Вячеслав угостил нас вкуснейшим чаем из алтайских трав и душистым мёдом, и всё это на фоне сказочного вида на Катунь! На протяжении всего пути мы слушали интереснейшие рассказы об Алтае и прекрасную музыку. Спасибо Славе за профессионализм, юмор и легкость в общении. День пролетел незаметно, мы отлично провели время. ***Отдельное спасибо Вячеславу и Наталье за вкуснейшие чай, мёд и алтайские сувениры, которыми теперь наслаждаемся дома.

    Это было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали поЭто было наше первое знакомство с Алтаем и благодаря Вячеславу поездка получилась незабываемой! Мы проехали по
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
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    по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
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    не перегружена. Экскурсию проводил гид Алексей, ему отдельное спасибо за подход к проведению экскурсии, очень легко и комфортно. Подробно отвечал на все наши вопросы, узнали много интересных фактов об истории Алтая и его жителях. Алтай прекрасен, спасибо!

    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Остров Патмос»

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  1. Чемал: всё самое интересное за 1 день
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  2. Чуйский тракт
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  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
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