Описание Фото Ответы на вопросы Вас ждут удивительные природные чудеса Алтая.



Вы увидите бирюзовые Голубые озера, известные как «Глаза Катуни», и насладитесь панорамами с обзорной точки Ворота Сартакпая.



Также мы посетим храм на острове Патмос, а завершится путешествие в урочище Чечкыш, где вы подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на долину Катуни.

Описание экскурсии В первой части экскурсии вы насладитесь природным явлением — Голубыми озерами (до конца апреля). Это одно из природных чудес Алтая — глубокие водоёмы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено другое название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоёма, в зависимости от уровня воды в реке. На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра. После нас ждет экскурсия по окрестностям с. Чемал. Наилучшей обзорной точкой считается локация Ворота Сартакпая, названная в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая. Кроме того, вы посетите православный храм на о. Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале. Впереди нас ждет еще Долина Горных духов (урочище Чеч-Кыш) —скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на долину реки Катунь.

