Вас ждут удивительные природные чудеса Алтая.
Вы увидите бирюзовые Голубые озера, известные как «Глаза Катуни», и насладитесь панорамами с обзорной точки Ворота Сартакпая.
Также мы посетим храм на острове Патмос, а завершится путешествие в урочище Чечкыш, где вы подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на долину Катуни.
Описание экскурсииВ первой части экскурсии вы насладитесь природным явлением — Голубыми озерами (до конца апреля). Это одно из природных чудес Алтая — глубокие водоёмы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено другое название озер — «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоёма, в зависимости от уровня воды в реке. На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра. После нас ждет экскурсия по окрестностям с. Чемал. Наилучшей обзорной точкой считается локация Ворота Сартакпая, названная в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая. Кроме того, вы посетите православный храм на о. Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале. Впереди нас ждет еще Долина Горных духов (урочище Чеч-Кыш) —скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на долину реки Катунь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра с. Аскат
- Чемал (о. Патмос)
- Ворота Сартакпая
- Урочище Чечкыш
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Заброска внедорожным транспортом/переправа на лодке до Голубых озер: от 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
