А Анна

Галина - чудесная и доброжелательная женщина, с которой мне посчастливилось провести чуть больше 2 часов, гуляя по Горно-Алтайску. Мы посмотрели основные достопримечательности, подъехали к смотровой площадке на горе Комсомольская, а также зашли в храм. Галина отвечала на все мои вопросы, что также было приятно. Если хотите познакомиться с городом поближе, то Галина вам с этим обязательно поможет)