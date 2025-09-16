Экскурсия посвящена знакомству с городом Горно-Алтайском, имеющим за плечами богатую историю.
Вы увидите знаковые места и исторические достопримечательности города трех эпох — Улалы, Ойрот-Туры, Горно-Алтайска.
Описание экскурсииПомимо обзора исторических мест, вы узнаете немало любопытных фактов о городе. В частности, наш город знаменит тем, что здесь обнаружена палеолитическая стоянка Улалинка, которая датируется от 1,5 млн. до 150 тыс. лет до нашей эры. Эта уникальная особенность послужила основной идеей герба города Горно-Алтайска, принятого в 1996 году.
- Услуги гида
- Проезд до смотровой площадки и обратно.
- Расходы на приобретение сувениров
- Все виды страховок.
Начало: Город Горно-Алтайск, площадь Ленина. памятник В.И. Ленину
Завершение: Город Горно-Алтайск, Площадь Ленина
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
М
Марина
16 сен 2025
А
Анна
28 авг 2025
Галина - чудесная и доброжелательная женщина, с которой мне посчастливилось провести чуть больше 2 часов, гуляя по Горно-Алтайску. Мы посмотрели основные достопримечательности, подъехали к смотровой площадке на горе Комсомольская, а также зашли в храм. Галина отвечала на все мои вопросы, что также было приятно. Если хотите познакомиться с городом поближе, то Галина вам с этим обязательно поможет)
Е
Елена
21 авг 2025
