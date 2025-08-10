Анастасия

Галина замечательный человек, очень приятная, вежливая. Но, увы, это не профессия. Экскурсия крайне бедная и несоразмерно дорогая. По сути вас возят по городу из точки в точку (на такси было бы примерно то же самое). Информации почти никакой нет, хотя странно, про Алтай можно много и интересно рассказать. Было жаль отдать такую сумму.