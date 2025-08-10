Увлекательная экскурсия по Горно-Алтайску предлагает познакомиться с его историей и культурой. Посетители увидят Майминский рахлый вал, парк Победы и Национальный музей Республики Алтай. Прогулка по улицам Социалистической и Ленина позволит
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🏛️ Посещение музеев и театров
- 🏞️ Прогулка по живописным паркам
- 🛍️ Возможность купить сувениры
- 📚 Узнать о знаменитых жителях
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Майминский рыхлый вал
- Парк Победы
- Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина
- Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк
- Эл Курултай Республики Алтай
- Особняки и дворцы купцов второй гильдии
- Сквер имени Г. И. Чорос-Гуркина
- Социалистическую улицу и улицу Ленина
- Улалинскую палеолитическую стоянку
- Смотровую площадку на горе Туугая
- Поклонный крест
Вы узнаете:
- Почему наш город — уникальный
- Как сибирский академик прославил его на весь мир
- Каким образом знаменитый танк Победы связан с Горным Алтаем
- Как наш главный православный миссионер стал патриархом Московским и Коломенским
Мы завершим прогулку в фитоаптеке, а потом можем отправиться за сувенирами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Hiace.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 16 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 174 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Ирина
10 авг 2025
Хорошая обзорная экскурсия. Очень удобно на автомобиле перемещаться по городу. Спасибо Галине за интересный рассказ.
Анастасия
18 июл 2025
Галина замечательный человек, очень приятная, вежливая. Но, увы, это не профессия. Экскурсия крайне бедная и несоразмерно дорогая. По сути вас возят по городу из точки в точку (на такси было бы примерно то же самое). Информации почти никакой нет, хотя странно, про Алтай можно много и интересно рассказать. Было жаль отдать такую сумму.
Галина
Ответ организатора:
Здравствуйте Анастасия, мне очень жаль, что экскурсия вам не понравилась. Я приму все ваши замечания к сведению. Спасибо вам за отзыв.
