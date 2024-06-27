1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек
Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
20 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
14 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сказка Алтайского Холмогорья
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
12 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
6 июля в 04:00
14 июля в 04:00
14 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера27 июня 2024Огромная благодарность за экскурсию! Максимальное наслаждение от дороги, этих видов, самой долины. Словами не передать, это нужно увидеть и прочувствовать. Восторг и впечатлений надолго 💕
- ЕЕлена8 июня 2024Были на экскурсии с гидом Андреем. Маршрут логично построен, ненапряжный, подходит для людей с невысокой физической формой. Андрей прекрасный рассказчик, интересная подача фактов, емкая информация. Все очень понравилось, гида и экскурсию рекомендуем!
- ЮЮрий15 мая 2024Мария настоящий профессионал своего дела. С первых минут общения было понятно, что специалист погружен в свое дело с головой. Максимально
- AAnton14 мая 2024Очень понравилось. Одна из лучших экскурсионных программ в опыте
- ССветлана19 марта 2024Лучшая! Просто самородок. Такие люди и должны развивать республику. Кладезь этнографических, самобытных и современных знаний. Мария настоящий хранитель истории и культуры алтайского народа.
- ООльга5 ноября 2023Если хотите погрузиться в древнюю историю и истокам Алтая, то обязательно посетите эту экскурсию. Водитель-гид Сергей, знаток своего дела. Он
- ЕЕлена19 июня 2023Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
- ЛЛилия11 июня 2023Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
- ААнтон30 сентября 2022Интересная экскурсия, живописная дорога с полями гречки, в самом дендрарии тоже красиво, много разных растений, приятная атмосфера
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «От Площади Ленина»
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