От Площади Ленина – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 5 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Горно-Алтайске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
10 500 за всё до 5 чел.
Священная Каракольская долина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек
Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
20 100 за всё до 3 чел.
Музей-панорама «Алтай. История России»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям
Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска
Начало: На площади им. Ленина
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
14 300 за всё до 3 чел.
Сказка Алтайского Холмогорья
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Сказка Алтайского Холмогорья
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
Начало: На площади им. Ленина
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
12 700 за всё до 3 чел.
Каменные грибы Чулышманской долины
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Каменные грибы Чулышманской долины
Отправиться вглубь Алтая и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: На площади ИМ.В.И. Ленина
6 июля в 04:00
14 июля в 04:00
14 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    27 июня 2024
    Священная Каракольская долина
    Огромная благодарность за экскурсию! Максимальное наслаждение от дороги, этих видов, самой долины. Словами не передать, это нужно увидеть и прочувствовать. Восторг и впечатлений надолго 💕
  • Е
    Елена
    8 июня 2024
    Священная Каракольская долина
    Были на экскурсии с гидом Андреем. Маршрут логично построен, ненапряжный, подходит для людей с невысокой физической формой. Андрей прекрасный рассказчик, интересная подача фактов, емкая информация. Все очень понравилось, гида и экскурсию рекомендуем!
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Мария настоящий профессионал своего дела. С первых минут общения было понятно, что специалист погружен в свое дело с головой. Максимально
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    профессионально, интересно, необычно! Мы безумно рады знакомству и времени, проведенному вместе. Очень интересная экскурсия, красивое телецкое и отличное настроение обеспечены! Спасибо!

  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Очень понравилось. Одна из лучших экскурсионных программ в опыте
  • С
    Светлана
    19 марта 2024
    Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
    Лучшая! Просто самородок. Такие люди и должны развивать республику. Кладезь этнографических, самобытных и современных знаний. Мария настоящий хранитель истории и культуры алтайского народа.
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    Она гордится своими корнями и с уважением относится к местным обычаям и традициям. Её рассказы о древних ритуалах, легендах и героических сказаниях Алтая захватывают дух. Она владеет информацией о каждом камне и ручье, знает истории, связанные с древними петроглифами и священными местами. Её знание не ограничивается лишь историческими фактами; она также поделится с вами секретами алтайской кухни, расскажет о целебных свойствах местных трав и даже научит основам алтайского языка. Мария сделает вашу встречу уникальной и незабываемой, обогащая её личными историями и теплым гостеприимством. Она не просто показывает достопримечательности, она делится частичкой своей души, делая вас частью большой алтайской семьи❤️

    Лучшая!Лучшая!Лучшая!Лучшая!Лучшая!
  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Священная Каракольская долина
    Если хотите погрузиться в древнюю историю и истокам Алтая, то обязательно посетите эту экскурсию. Водитель-гид Сергей, знаток своего дела. Он
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    погрузит Вас в историю Алтая, покажет курганы, различные петроглифы. Вы поднимитесь по скалистой местности и насладиться Могучими простороми Алтая. Необходимо быть в хорошей спортивной обуви. Сергею огромное за маршрут!!!

  • Е
    Елена
    19 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Этно-музей в Полеводке стоит посетить, очень интересное мероприятие, красивое место, много строений, резных изделий мастеров Сибири, сам хозяин -шаман Артем-колоритная, талантливая личность, во всем наблюдается своеобразная эклектика. Спасибо нашему гиду Сергею за обстоятельный рассказ об Алтае, оставил хорошие впечатления.
  • Л
    Лилия
    11 июня 2023
    Музей-панорама «Алтай. История России»
    Я приобрела экскурсию у гида Елены, которая сама не приехала, а прислала водителя (за водителя огромное спасибо, потому как Вячеслав
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    оказался отличным человеком и интересным собеседником👍). Возможно в этом туре так и должно быть, но для этого надо предупреждать туриста заранее, поскольку я самостоятельно могла взять водителя и доехать до Артема, поскольку давно слежу за его страницей в социальной сети. Поэтому за интересное место ставлю 5 звезд, за водителя ставлю 5 звезд, за подход к туристу ставлю ноль (не верная информированность по туру, нет сопровождения тура и даже нет интереса к тому как такой маршрут «зашел» туристу? Про место, которое посетила- рекомендую.

  • А
    Антон
    30 сентября 2022
    Сказка Алтайского Холмогорья
    Интересная экскурсия, живописная дорога с полями гречки, в самом дендрарии тоже красиво, много разных растений, приятная атмосфера

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «От Площади Ленина»

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  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
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  5. Остров Патмос
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  8. Гейзерное озеро
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  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июле 2024
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