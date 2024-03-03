2 день

Камышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-Чкыш

Старт в 9 утра.

Начинается новый день с поездки к Камышлинскому водопаду через реку Катунь по лесной тропе. Обратную дорогу можно сократить и прокатиться на моторной лодке.

Маршрут следует далее по Чемальскому тракту к достопримечательности под названием «Хребет дракона» – эти удивительные скалы посередине реки Катунь возвышаются над бурными потоками воды.

Следующая остановка – остров Патмос. От острова ведет тропа вдоль реки с красивыми видами до слияний реки Чемал и Катунь.

Неподалеку расположена Чемальская ГЭС, являющаяся памятником архитектуры краевого значения.

После Чемальский тракт уводит нас в сторону водопада Че-Чкыш и Долины горных духов.

Прогулявшись до ущелья, мы продолжаем путь до Ороктойского моста. Этот мост был построен на самом узком и глубоком месте на всем течении реки Катунь.

После активного дня едем на базу.

Маршрут авто, пеший. Длительность авто ~2 часа, пеший – 5 часов.