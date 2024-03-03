Выходные в горах Алтая

Групповой тур в Горно-Алтайске
Пройдёмся по подвесным мостам над бурной рекой, увидим священный остров Патмос, «Хребет дракона» и Грот Ихтиандра, освежимся в целебном источнике и прокатимся на моторафтах.

Нас ждут живописные панорамы, открывающиеся со смотровых площадок, лесные тропинки, сверкающая вода Катуни и места, о которых слагают легенды.

А после насыщенных экскурсий будем согреваться в бане! При бронировании за 90 дней до даты старта скидка на тур – 1250 руб.
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Выходные в горах Алтая
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Уик-энд с элементами экстрима
Уик-энд с элементами экстрима
Нас ждут катания на квадроциклах и моторафтах, а уже с мая – сплав по Катуни!
Знакомство с первозданной природой Алтая
Знакомство с первозданной природой Алтая
Погуляем среди скал, услышим шум Катуни, восхитимся мощью гор и водопадов
Освежимся в горном источнике
Освежимся в горном источнике
Попробуем целебную воду источника Аржан-Суу, который для местных считается святым

Программа тура по дням

1 день

Сбор гостей, экскурсия по Чуйскому тракту, Чертов палец, Тавдинские пещеры

Встреча туристов.

08:30 Новосибирск, ул. Коммунистическая, 13.

Авто ~7 часов, пеший – 3 часа.

Вы увидите: Грань Алтая, Сростки, гору Пикет, скалу Чертов палец, Тавдинские пещеры.

14:00 Барнаул, кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.

Вы увидите: Сростки, гору Пикет, скалу Чертов палец, Тавдинские пещеры.

9:00-10:00 Горно-Алтайск, с. Майма, ул. Аэропорт 1.

Вы увидите: Тавдинские пещеры, скалу Чертов палец, канатную дорогу курорта Манжерок, озеро Ая.

Авто ~3 часов, пеший – 4 часа.

Сбор гостей, экскурсия по Чуйскому тракту, Чертов палец, Тавдинские пещерыСбор гостей, экскурсия по Чуйскому тракту, Чертов палец, Тавдинские пещерыСбор гостей, экскурсия по Чуйскому тракту, Чертов палец, Тавдинские пещерыСбор гостей, экскурсия по Чуйскому тракту, Чертов палец, Тавдинские пещеры
2 день

Камышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-Чкыш

Старт в 9 утра.

Начинается новый день с поездки к Камышлинскому водопаду через реку Катунь по лесной тропе. Обратную дорогу можно сократить и прокатиться на моторной лодке.

Маршрут следует далее по Чемальскому тракту к достопримечательности под названием «Хребет дракона» – эти удивительные скалы посередине реки Катунь возвышаются над бурными потоками воды.

Следующая остановка – остров Патмос. От острова ведет тропа вдоль реки с красивыми видами до слияний реки Чемал и Катунь.

Неподалеку расположена Чемальская ГЭС, являющаяся памятником архитектуры краевого значения.

После Чемальский тракт уводит нас в сторону водопада Че-Чкыш и Долины горных духов.

Прогулявшись до ущелья, мы продолжаем путь до Ороктойского моста. Этот мост был построен на самом узком и глубоком месте на всем течении реки Катунь.

После активного дня едем на базу.

Маршрут авто, пеший. Длительность авто ~2 часа, пеший – 5 часов.

Камышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-ЧкышКамышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-ЧкышКамышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-ЧкышКамышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-Чкыш
3 день

Грот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программы

Старт в 9 утра.

Сплав по реке Катунь (3 часа, с мая по сентябрь), в зимнее время – катание на снегоходе или на квадроцикле Сокол.

Грот Ихтиандра и смотровая на реку Катунь, источник Аржан-суу. Прогулка по Айскому мосту.

Старт в Новосибирск в 18 часов.

Маршрут авто, пеший.

Длительность авто ~8 часов, пеший – 2 часа, лодка – 3 часа (май – сентябрь), квадроцикл (снегоход) – 1 час.

Грот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программыГрот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программы

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице «Усадьба Цвет папоротника», «Караван» или аналогичной по комфорту. Для проживания гостей подготавливаем номера с удобствами.

Заселение по 2–3 человека. Семейные пары и пары с детьми – без подселения.

Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 р. /ночь.

Варианты проживания

Усадьба Цвет папоротника

2 ночи

Двух- и трехместные номера с собственным санузлом. Семейные пары и пары с детьми – без подселения. Каждый номер оснащен чайником.

Усадьба Цвет папоротникаУсадьба Цвет папоротникаУсадьба Цвет папоротникаУсадьба Цвет папоротникаУсадьба Цвет папоротникаУсадьба Цвет папоротника

Караван

2 ночи

Размещение в номерах с удобствами (двух- и трехместное). Семейные пары и пары с детьми – без подселения.

КараванКараван

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до Новосибирска
  • Проживание
  • Питание трехразовое
  • 12 локаций для фото и видео
  • Трансфер по маршруту тура
  • Экологические сборы
  • Сопровождение
  • Баня
  • Сплав (май – сентябрь), снегоход (зима)
  • Аренда снаряжения
  • Страховка
Что не входит
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Личные расходы на маршруте
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт;
  • свидетельство о рождении детей;
  • страховой полис.

Наличные деньги: сумма по собственному желанию.

Набор путешественника:

  • медикаменты личные, если есть рекомендации врачей;
  • зубная паста и щетка;
  • полотенце, мыло, гель для душа;
  • влажные салфетки, шампунь;
  • солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:

  • сушилка для обуви;
  • ‌‌средства гигиены.

Личные вещи:

  • горнолыжка (зима) либо спортивный костюм с термобельем;
  • шапка, перчатки, носки теплые, лучше 2 пары обуви, теплая кофта с воротом;
  • легкую одежду для гостиницы, вещи для сна;
  • сланцы, вещи для сауны;
  • комнатные тапочки, дождевик (летний сезон);
  • головной убор от солнца, купальник (летний сезон);
  • фотоаппарат.
Где будет место старта?

Горно-Алтайск: 9:00–10:00 с. Майма, ул. Аэропорт 1.

Новосибирск: 08:30 ул. Коммунистическая, д. 13.

Барнаул: 14:00 кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.

*При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.

Какое питание предполагается в программе тура?

Трехразовое питание гостей формируется комплексно и рассчитывается исходя из потреблений дневной нормы калорий на взрослого человека, с возможностью компоновки меню под индивидуальные предпочтения.

Что ещё важно знать о программе тура?

Тур проводится в группах от 3 до 12 человек.

‌Во время путешествия в команде будет присутствовать гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и избежания форс-мажоров.

Передвижение по маршруту осуществляется на микроавтобусах и автобусах с TV, аудио и кондиционером для безмятежного путешествия. На заброски в труднодоступные локации подготовлены авто типа Уаз.

Возможно ли продление отдыха?

‌Вы можете продлить свое путешествие, но трансфер в обратном направлении и проживание оплачиваются самостоятельно.

Возможен ли возврат?

Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям возврата.

Предусмотрены ли скидки в туре?

При бронировании за 90 дней до фактической даты старта действуют скидки – 1250 руб.

При заезде от 3-х человек размер скидки согласовывается.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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