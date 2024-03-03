Нас ждут живописные панорамы, открывающиеся со смотровых площадок, лесные тропинки, сверкающая вода Катуни и места, о которых слагают легенды.
А после насыщенных экскурсий будем согреваться в бане! При бронировании за 90 дней до даты старта скидка на тур – 1250 руб.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор гостей, экскурсия по Чуйскому тракту, Чертов палец, Тавдинские пещеры
Встреча туристов.
08:30 Новосибирск, ул. Коммунистическая, 13.
Авто ~7 часов, пеший – 3 часа.
Вы увидите: Грань Алтая, Сростки, гору Пикет, скалу Чертов палец, Тавдинские пещеры.
14:00 Барнаул, кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.
Вы увидите: Сростки, гору Пикет, скалу Чертов палец, Тавдинские пещеры.
9:00-10:00 Горно-Алтайск, с. Майма, ул. Аэропорт 1.
Вы увидите: Тавдинские пещеры, скалу Чертов палец, канатную дорогу курорта Манжерок, озеро Ая.
Авто ~3 часов, пеший – 4 часа.
Камышлинский водопад, «Хребет дракона», остров Патмос, урочище Че-Чкыш
Старт в 9 утра.
Начинается новый день с поездки к Камышлинскому водопаду через реку Катунь по лесной тропе. Обратную дорогу можно сократить и прокатиться на моторной лодке.
Маршрут следует далее по Чемальскому тракту к достопримечательности под названием «Хребет дракона» – эти удивительные скалы посередине реки Катунь возвышаются над бурными потоками воды.
Следующая остановка – остров Патмос. От острова ведет тропа вдоль реки с красивыми видами до слияний реки Чемал и Катунь.
Неподалеку расположена Чемальская ГЭС, являющаяся памятником архитектуры краевого значения.
После Чемальский тракт уводит нас в сторону водопада Че-Чкыш и Долины горных духов.
Прогулявшись до ущелья, мы продолжаем путь до Ороктойского моста. Этот мост был построен на самом узком и глубоком месте на всем течении реки Катунь.
После активного дня едем на базу.
Маршрут авто, пеший. Длительность авто ~2 часа, пеший – 5 часов.
Грот Ихтиандра, источник Аржан-Суу, Айский мост. Окончание программы
Старт в 9 утра.
Сплав по реке Катунь (3 часа, с мая по сентябрь), в зимнее время – катание на снегоходе или на квадроцикле Сокол.
Грот Ихтиандра и смотровая на реку Катунь, источник Аржан-суу. Прогулка по Айскому мосту.
Старт в Новосибирск в 18 часов.
Маршрут авто, пеший.
Длительность авто ~8 часов, пеший – 2 часа, лодка – 3 часа (май – сентябрь), квадроцикл (снегоход) – 1 час.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Усадьба Цвет папоротника», «Караван» или аналогичной по комфорту. Для проживания гостей подготавливаем номера с удобствами.
Заселение по 2–3 человека. Семейные пары и пары с детьми – без подселения.
Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 р. /ночь.
Варианты проживания
Усадьба Цвет папоротника
Двух- и трехместные номера с собственным санузлом. Семейные пары и пары с детьми – без подселения. Каждый номер оснащен чайником.
Караван
Размещение в номерах с удобствами (двух- и трехместное). Семейные пары и пары с детьми – без подселения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до Новосибирска
- Проживание
- Питание трехразовое
- 12 локаций для фото и видео
- Трансфер по маршруту тура
- Экологические сборы
- Сопровождение
- Баня
- Сплав (май – сентябрь), снегоход (зима)
- Аренда снаряжения
- Страховка
- Что не входит
- Билеты до места начала тура и обратно
- Личные расходы на маршруте
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Новосибирск, Коммунистическая улица, 13
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении детей;
- страховой полис.
Наличные деньги: сумма по собственному желанию.
Набор путешественника:
- медикаменты личные, если есть рекомендации врачей;
- зубная паста и щетка;
- полотенце, мыло, гель для душа;
- влажные салфетки, шампунь;
- солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Бытовые принадлежности:
- сушилка для обуви;
- средства гигиены.
Личные вещи:
- горнолыжка (зима) либо спортивный костюм с термобельем;
- шапка, перчатки, носки теплые, лучше 2 пары обуви, теплая кофта с воротом;
- легкую одежду для гостиницы, вещи для сна;
- сланцы, вещи для сауны;
- комнатные тапочки, дождевик (летний сезон);
- головной убор от солнца, купальник (летний сезон);
- фотоаппарат.
- Где будет место старта?
Горно-Алтайск: 9:00–10:00 с. Майма, ул. Аэропорт 1.
Новосибирск: 08:30 ул. Коммунистическая, д. 13.
Барнаул: 14:00 кафе Облепиха, 212-й км Чуйского тракта.
*При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.
- Какое питание предполагается в программе тура?
Трехразовое питание гостей формируется комплексно и рассчитывается исходя из потреблений дневной нормы калорий на взрослого человека, с возможностью компоновки меню под индивидуальные предпочтения.
- Что ещё важно знать о программе тура?
Тур проводится в группах от 3 до 12 человек.
Во время путешествия в команде будет присутствовать гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и избежания форс-мажоров.
Передвижение по маршруту осуществляется на микроавтобусах и автобусах с TV, аудио и кондиционером для безмятежного путешествия. На заброски в труднодоступные локации подготовлены авто типа Уаз.
- Возможно ли продление отдыха?
Вы можете продлить свое путешествие, но трансфер в обратном направлении и проживание оплачиваются самостоятельно.
- Возможен ли возврат?
Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям возврата.
- Предусмотрены ли скидки в туре?
При бронировании за 90 дней до фактической даты старта действуют скидки – 1250 руб.
При заезде от 3-х человек размер скидки согласовывается.
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.