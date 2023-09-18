Зимний многоликий Алтай

5
3 отзыва
Программа по дням
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Зимний экскурсионный тур, во время которого гости региона посетят красивейшие объекты, расположенные в высокогорных Улаганском и Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Путешественники увидят самые красивые места на знаменитом Чуйском тракте, насладятся видом долины Чулышмана с высоты птичьего полета, поднимутся на самый высокий перевал где есть автодорога – Улаганский (2080 метров), станут покорителями Марса и пройдут по лунным тропкам.
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Зимний многоликий Алтай
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв

Что вас ожидает:

Гостеприимная казахская кухня
Гостеприимная казахская кухня
Нас ждет вкусный обед в казахском стиле с национальными блюдами
"Марс и Луна" на Алтае
"Марс и Луна" на Алтае
Изучим тайны знаменитого Алтайского Марса и полюбуемся необыкновенными лунными пейзажами
Древняя обсерватория
Древняя обсерватория
Посетим мегалитический комплекс и рассмотрим петроглифы разных эпох

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.

Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Групповой трансфер до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.

Комплексный завтрак в ресторане эко-отеля.

Ознакомление с техникой безопасности.

Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.

Первой остановкой будет самый высокий перевал на Чуйском тракте – Семинский.

По которому будет проведена небольшая экскурсия.

Далее переезд до кафе, где будет организован обед.

Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.

Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.

После экскурсии – переезд до эко-комплекса Кочевник.

Размещение.

Ужин в кафе э/к "Кочевник".

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Красные ворота. Гейзерное озеро

Завтрак в кафе Кочевника.

Выезд на автомобиле по Улаганскому тракту.

Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.

Этот день станет вообще насыщенным.

В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю, Узун-кёль, Чейбек-кёль.

Обед будет организован в виде ланч-боксов.

На обратном пути гости Алтая посетят уникальный природный объект -"Гейзерное" озеро.

Возвращение в эко-комплекс Кочевник.

Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.

Для программы с 30.12.2023 - праздничный новогодний ужин.

Красные ворота. Гейзерное озероКрасные ворота. Гейзерное озероКрасные ворота. Гейзерное озероКрасные ворота. Гейзерное озеро
3 день

Алтайский Марс и Луна

Поздний завтрак в кафе Кочевника.

Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.

Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.

Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников группы.

Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.

Обед в виде ланч-боксов.

По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.

Ужин.

Алтайский Марс и ЛунаАлтайский Марс и ЛунаАлтайский Марс и ЛунаАлтайский Марс и Луна
4 день

Чуйская степь. Обед в казахском стиле

Завтрак в кафе Кочевника.

После завтрака выезд по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.

Первой остановкой – станет посещение музея теленгитов Чуйской степи.

После экскурсии пересаживаемся на автомобили повышенной проходимости и отправляемся на смотровую площадку над долиной реки Кызыл-Шин, откуда открывается вид на Марс, который мало известен туристам.

Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.

После обеда экскурсия на мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.

Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.

Возвращение в эко-комплекс Кочевник.

Ужин.

Чуйская степь. Обед в казахском стилеЧуйская степь. Обед в казахском стилеЧуйская степь. Обед в казахском стилеЧуйская степь. Обед в казахском стиле
5 день

Отъезд

Завтрак в кафе Кочевника.

Выселение из номеров.

Переезд до урочища Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.

Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь, где предполагается остановка на фотостоп.

Также возможны остановки в других местах, по ситуации, решение по остановкам принимается гидом.

Обед в придорожном кафе.

Переезд до эко-отеля «Таежник».

Ужин в ресторане, окончание программы.

Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск).

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе "Кочевник" (двухместные номера с удобствами).

Варианты проживания

Эко-комплекс «Кочевник»

4 ночи

Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.

Стандартный благоустроенный номер.

В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.

Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание, указанное в программе
  • Перевозки, согласно программе тура в автобусе тур. класса
  • Оплата проживания туркомплекс “Кочевник”
  • Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на Марс и Луну на автомобиле повышенной проходимости
  • Работа гида
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
  • Доставка до эко-отеля "Таежник" и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
  2. Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
  3. Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
  4. Штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
  5. Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
  6. Обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши);
  7. Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.);
  8. Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.);
  9. Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.);
  10. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
  11. Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.);
  12. Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.);
  13. Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке);
  14. Документы (паспорт и полис ОМС);
  15. Фонарик.
Требования к подготовке участников тура

Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).

Входит ли доставка в стоимость тура?

При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.

Доставка из Барнаула:

Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.

Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку)

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).

Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.

Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
18 сен 2023
Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.
Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.
Н
3 сен 2023
Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной группы из Пермского края. за пять дней мы познакомились с уникальными природными, историческими объектами. Радует сервис проживания и питания.
Повезло с гидом. Интеллигентный, эрудированный, терпеливый и внимательный, Алексей любит свой край и передал это чувство всем участникам нашей поездки.
Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной
В
31 авг 2023
Организация была на высоте. Всё рассчитано по времени и все наши пересадки были оперативные. Питание было на высоте, хотел похудеть во время активного тура, но не получилось 😁

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Можно с детьми
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