Путешественники увидят самые красивые места на знаменитом Чуйском тракте, насладятся видом долины Чулышмана с высоты птичьего полета, поднимутся на самый высокий перевал где есть автодорога – Улаганский (2080 метров), станут покорителями Марса и пройдут по лунным тропкам.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.
Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Групповой трансфер до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.
Комплексный завтрак в ресторане эко-отеля.
Ознакомление с техникой безопасности.
Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.
Первой остановкой будет самый высокий перевал на Чуйском тракте – Семинский.
По которому будет проведена небольшая экскурсия.
Далее переезд до кафе, где будет организован обед.
Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.
Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.
После экскурсии – переезд до эко-комплекса Кочевник.
Размещение.
Ужин в кафе э/к "Кочевник".
Красные ворота. Гейзерное озеро
Завтрак в кафе Кочевника.
Выезд на автомобиле по Улаганскому тракту.
Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.
Этот день станет вообще насыщенным.
В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю, Узун-кёль, Чейбек-кёль.
Обед будет организован в виде ланч-боксов.
На обратном пути гости Алтая посетят уникальный природный объект -"Гейзерное" озеро.
Возвращение в эко-комплекс Кочевник.
Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.
Для программы с 30.12.2023 - праздничный новогодний ужин.
Алтайский Марс и Луна
Поздний завтрак в кафе Кочевника.
Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.
Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.
Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников группы.
Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.
Обед в виде ланч-боксов.
По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.
Ужин.
Чуйская степь. Обед в казахском стиле
Завтрак в кафе Кочевника.
После завтрака выезд по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.
Первой остановкой – станет посещение музея теленгитов Чуйской степи.
После экскурсии пересаживаемся на автомобили повышенной проходимости и отправляемся на смотровую площадку над долиной реки Кызыл-Шин, откуда открывается вид на Марс, который мало известен туристам.
Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.
После обеда экскурсия на мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.
Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.
Возвращение в эко-комплекс Кочевник.
Ужин.
Отъезд
Завтрак в кафе Кочевника.
Выселение из номеров.
Переезд до урочища Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.
Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь, где предполагается остановка на фотостоп.
Также возможны остановки в других местах, по ситуации, решение по остановкам принимается гидом.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до эко-отеля «Таежник».
Ужин в ресторане, окончание программы.
Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск).
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе "Кочевник" (двухместные номера с удобствами).
Варианты проживания
Эко-комплекс «Кочевник»
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Стандартный благоустроенный номер.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трехразовое питание, указанное в программе
- Перевозки, согласно программе тура в автобусе тур. класса
- Оплата проживания туркомплекс “Кочевник”
- Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на Марс и Луну на автомобиле повышенной проходимости
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
- Доставка до эко-отеля "Таежник" и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / село Манжерок
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
- Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
- Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
- Штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
- Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
- Обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши);
- Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.);
- Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.);
- Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.);
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
- Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.);
- Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.);
- Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке);
- Документы (паспорт и полис ОМС);
- Фонарик.
- Требования к подготовке участников тура
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
- Входит ли доставка в стоимость тура?
При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Доставка из Барнаула:
Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку)
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Повезло с гидом. Интеллигентный, эрудированный, терпеливый и внимательный, Алексей любит свой край и передал это чувство всем участникам нашей поездки.